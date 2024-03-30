В Таджикистане заявили об оттоке мигрантов из РФ после теракта в "Крокусе"

14:18 30.03.2024 30 марта 2024



Выяснилось, что приезжие стали впадать в панику.



В Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана рассказали, что трудовые мигранты стали активно уезжать из России после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда страны Шахнозу Нодири.



По ее словам, в российское представительство ведомства стало поступать очень много звонков от трудовых мигрантов. Чиновница отметила, что люди не столько жалуются на притеснения, сколько говорят о своих страхах. "Паника, многие хотят уехать", - добавила сотрудница таджикского министерства, подчеркнув, что сейчас на родину приезжает больше людей, чем уезжает.



При этом в министерстве выразили надежду на то, что такой отток будет временным. Там также призвали своих граждан не поддаваться на провокации, цель которых посеять межнациональную рознь.



Ранее президент Таджикистана в ходе обсуждения трагедии в "Крокусе" с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что "у террористов нет национальности".



Также сообщалось, что в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" задержаны 9 человек.



Напомним, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева" произошел вечером 22 марта. Двое из обвиняемых в непосредственном исполнении теракта являются гражданами Таджикистана. Источник - rosbalt.ru

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