Нефтяные игры Астаны, - Данияр Ашимбаев

14:20 30.03.2024 Нефтяные игры

Данияр Ашимбаев: Любопытные процессы происходят вокруг тех казахстанских месторождений, в которых сидят американские компании



Данияр Ашимбаев, 28 марта



Любопытные процессы происходят вокруг тех казахстанских месторождений, в которых сидят американские компании.

Не так давно профильные ведомства и госкомпания "PSA" поднимали вопрос о бюджетах Карачаганака и Кашагана и вроде инициировали арбитражное разбирательство.



В парламенте активно обсуждается вопрос о публикации самих договоров (СРП) и изменении их в пользу Казахстана (см. запросы партии "Ак Жол").



Затем в экспертной среде и СМИ появилось идея о том, что россияне могут выкупить Карачаганак, Кашаган и Тенгиз у американцев за счет средств, заблокированных в США в рамках санкций.

При этом КМГ активно ведет переговоры о дальнейшем привлечении западных инвестиций в нефтегазовый сектор страны (см. недавнее выступление Мирзагалиева в Хьюстоне).



Затем появилась новость о продаже 2 из 3 казахстанских НПЗ россиянам, которую опроверг министр Саткалиев.

26 марта Саткалиев сообщил, что "международные потребители, в том числе в основном европейские, в первую очередь заинтересованы в стабильной работе данного трубопровода (КТК). Мы находимся на связи с посольствами европейских государств, с нашими коллегами из Российской Федерации по вопросу обеспечения стабильной работы трубопровода. Соответствующие консультации по дипломатическим каналам идут и с украинской стороной".



В августе прошлого года, после украинской атаки на Новороссийск, Саткалиев заявил, что в случае повреждения нефтяного терминала ущерб будет нанесен не только казахстанской экономике, но и крупным нефтяным потребителям из ЕС.

26 марта в Астану принесся американский сенатор Дэйнс, который встретился с президентом и с министром Саткалиевым. Министр сообщил сенатору, что "на сегодняшний день в энергетической сфере имеются успешные совместные проекты с американскими компаниями на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак". Кроме того, он указал: "ведется активная работа по увеличению доли обеспечения американских энергокомпаний природным ураном".



В тот же день Нуртлеу провел переговоры с Блинкеным. Казахстанский МИД сообщил: "Нуртлеу, подчеркнув сбалансированный характер внешней политики Республики Казахстан, уделил особое внимание прагматичной реализации транспортно-логистического, инфраструктурного и торгово-инвестиционного потенциала Казахстана путем привлечения передовых американских технологий, укрепления деловых контактов между двумя странами и достижения взаимовыгодных торговых отношений".



Кроме того, "главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку сотрудничеству между странами в сфере энергетической безопасности, критических минералов, климата, миротворчества и др.".

Американский пресс-релиз звучит иначе: стороны "поделились своими взглядами на двустороннее экономическое партнерство и отметили свою приверженность укреплению инвестиций и диверсификации экономики Казахстана".



Кроме того, есть тезис о том, что "Блинкен подчеркнул важность прав человека, подчеркнув критическую роль, которую играют свободные СМИ и активное гражданское общество в создании среды, способствующей привлечению инвестиций в бизнес и экономическому росту. Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку США Украины".

Это можно толковать как намек на требование либерализовать казахстанское политическое поле в интересах СМИ и структур, которые американцы сочтут "свободными", в обмен на американские инвестиции. Кроме того, видимо, вопрос гарантий ненападения на Новороссийск повис в воздухе.



Госдеп ничего не сообщил о тех вопросах, про которые сообщил наш МИД, а именно: "Госсекретарь США приветствовал последовательность и системный характер программы коренных преобразований Президента РК Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул готовность Вашингтона продолжать оказывать всемерное содействие их практической реализации".



Казахстан интересует повышение отдачи от использования своих недр инвесторами, привлечение новых инвестиций и безопасность логистики. Американцев интересует сохранение своих позиций в казахстанской нефтянке, наличие политического контроля над Ак Ордой и подрыв казахстанско-российского сотрудничества. Понятно, что к компромиссу тут придти очень сложно.



Астана активно ведет свою игру: если Нуртлеу встречался с госсекретарем Блинкеным, представляющим администрацию демократов, то Токаев, Ашимбаев, Саткалиев - с сенатором-республиканцем Дэйнсом, сторонником Трампа и яростным критиком администрации Байдена. И встреча с последним прошла гораздо интереснее. Источник - nomad.su

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