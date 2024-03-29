"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС, - Женевьева Доннеллон-Мэй

17:30 30.03.2024 South China Morning Post

Гонконг

29 марта 2024



Зачем России зерновая биржа БРИКС и что она значит для остальных

SCMP: Россия намерена создать зерновую биржу БРИКС

Работа элеватора Запорожской области



Россия намерена создать зерновую биржу БРИКС, что станет потрясением для мирового сельскохозяйственного рынка, пишет SCMP. Этот шаг усилит влияние Москвы как ключевого поставщика зерна, повысит продовольственную безопасность стран БРИКС и ударит по западным экспортерам.

Женевьева Доннеллон-Мэй (Genevieve Donnellon-May)

Данный шаг усилит влияние России как ключевого поставщика зерна, повысит продовольственную безопасность для стран БРИКС и потенциально изменит динамику мирового рынка сельскохозяйственной продукции, ударив по западным экспортерам, начиная с США и заканчивая Австралией



Россия намерена создать зерновую биржу БРИКС, что может взволновать мировой сельскохозяйственный рынок. Владимир Путин поддержал эту инициативу с тем, чтобы составить конкуренцию системе ценообразования на зерно, в которой доминирует Запад, и бросить вызов доллару США как основной торговой валюте мира. Несмотря на конфликт с Украиной и западные санкции, Россия остается крупным игроком в сфере сельского хозяйства, обеспечивая, по своим данным, почти четверть мирового рынка зерна. В прошлом году страна экспортировала сельхозпродукции на сумму не менее 43,5 миллиардов долларов, а в этом планируется экспорт до 65 миллионов тонн зерна.



Зерновая биржа стран БРИКС объединила бы крупнейших в мире покупателей и экспортеров зерновых культур. По данным министерства сельского хозяйства России, в прошлом году на страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) пришлось около 42% мирового производства (почти 1,2 миллионов тонн) и 40% мирового потребления. В этом году с учетом Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Эфиопии расчетный объем производства зерна в блоке составляет более 1,24 миллиардов тонн, а потребление - 1,23 миллиардов тонн.

Последствия ощутит и Запад. Зерновая биржа БРИКС может усилить геоэкономическое влияние Москвы на союзников по организации, укрепив ее статус одного из важнейших поставщиков зерна и удобрений в эти страны, повысив их экономическую уверенность и сохранив в руках правительства Путина значительные экономические и дипломатические рычаги.



Превращение поставок продовольствия в оружие считается ключевым моментом военной стратегии России в ее конфликте с Украиной. Москва, стремясь установить контроль над значительной частью мировой торговли зерном и удобрениями, заявляет о намерении заменить Украину в качестве поставщика продовольственного зерна на страны с низкими доходами. Такой подход позволяет России демонстрировать силу и одновременно влиять на динамику глобальной торговли продовольствием, включая предложение и наличие, доступность и цены. Для членов БРИКС такого рода зерновая биржа могла бы снизить неопределенность и помочь обеспечить стабильный поток зерновых, несмотря на сбои в глобальных цепочках поставок и растущих проблем с нехваткой продовольствия.



Многие члены БРИКС богаты ресурсами, и их основные статьи экспорта включают сырую нефть (например, из Ирана и ОАЭ), железную руду, соевые бобы и сахар (из Бразилии), удобрения (из России и Китая), а также кофе и семена масличных культур (из Эфиопии). Учитывая такое изобилие, обмен зерном между ними может проложить путь к усилению межрегиональной торговли и даже к возникновению более масштабной товарной биржи БРИКС. Чем теснее сотрудничество между странами БРИКС, тем сильнее развита инфраструктура (тех же хранилищ) и взаимодействие. Интерес к таким инициативам будет, вероятно, взаимным, как показывает предложение страдающего от нехватки пшеницы Египта о создании глобального центра зернохранения.



В этом свете зерновая биржа БРИКС могла бы укрепить геополитические и геостратегические контакты между странами-участницами посредством более тесных сельскохозяйственных и торговых связей с Россией, что может привести к изменениям в глобальной динамике сил. Вместе с тем за пределами БРИКС страны могут столкнуться с трудностями на фоне конкуренции с коллективной мощью блока.



Для традиционных стран-экспортеров зерна и удобрений в лице США, Канады и Австралии зерновая биржа БРИКС может привести к усилению конкуренции в сельскохозяйственной дипломатии и усилиях по обеспечению альтернативных рынков для своей продукции. Экспортеры могут столкнуться как с трудностями при сохранении своей доли на рынке и ведении переговоров о выгодных торговых условиях, так и с конкуренцией со стороны более дешевого российского зерна.

Например, от России ждут экспорта рекордных для постсоветской эпохи 56% урожая пшеницы 2023-2024 годов, тогда как для США этот показатель составит всего 39% - ниже среднего показателя в 50%. Между тем, экспорту австралийской пшеницы сулят в этом году снижение на 45% до 17,5 миллионов тонн, хотя отчасти это связано с сокращением поставок. Чтобы решить проблемы и изменить динамику торговли, Австралии и другим крупным западным экспортерам зерна придется, возможно, пересмотреть сельскохозяйственную политику перед лицом растущей конкуренции со стороны стран БРИКС.

Например, в случае с Австралией и ее пшеницей с более высоким содержанием белка могут потребоваться инвестиции в НИОКР, внедрение более эффективных технологий и методов устойчивого развития для поддержания конкурентного преимущества на мировом рынке зерна. Также Австралия могла бы выйти за рамки совместных усилий с другими западными странами, где в случае появления зерновой биржи стран БРИКС появятся аналогичные проблемы, и попытаться расширить круг торговых партнеров и поискать альтернативные рынки.



В рамках этого Канберра может устремиться налаживать связи с Юго-Восточной Азией - направление, которое правительство Энтони Албаниза уже изучает в рамках последней стратегии "Инвестиции в Юго-Восточную Азию до 2040 года". Также можно поощрять растущее внимание к сельскохозяйственному сотрудничеству посредством участия Австралии в двусторонних и многосторонних инициативах. С этой целью политики и предприятия могут разрабатывать и внедрять стратегии управления рисками, такие как сценарное планирование и хеджирование для устранения потенциальных геополитических неопределенностей и смягчения экономических рисков.



Предложение России о зерновой бирже БРИКС имеет серьезные последствия для глобальной сельскохозяйственной динамики, начиная от геополитических и геоэкономических перестроек и заканчивая усилением конкуренции в области торговли сельскохозяйственной продукцией. Для традиционных экспортеров, таких как Австралия и США, это призыв к переоценке национальной политики и стратегии для лучшего ориентирования в меняющемся ландшафте международной торговли и поддержания конкурентоспособности.



Женевьева Доннеллон-Мэй - исследователь из Оксфордского глобального общества и аналитик по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона в подкасте The Red Line. Источник - inosmi.ru

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