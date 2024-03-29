Распад Африки. Многополярность и расширение БРИКС мира не гарантируют, - С.Кожемякин

20:48 30.03.2024 Распад Африки. Многополярность и расширение БРИКС мира не гарантируют



Пересечение интересов глобальных и региональных игроков провоцирует новые конфликты. Один из них разгорается в Восточной Африке с участием Эфиопии и Сомали. Продолжает полыхать гражданская война в Судане.



Кризисы и войны



Выгораживая заказчиков и спонсоров, буржуазные пропагандисты уводят внимание публики от истинных причин войн. "Историческая несправедливость", "природная кровожадность" одних и "благородное возмущение" других - на какие только ухищрения они не идут! В действительности в основе всех столкновений при капитализме лежит дележ ресурсов. "Война не есть противоречие основам частной собственности, а прямое и неизбежное развитие этих основ. При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств. При капитализме невозможны иные средства восстановления, время от времени, нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в политике", - писал Ленин. Он же предупреждал, что в любом буржуазном государстве дремлют черты империализма и вчерашняя колония может превратиться в молодого хищника, стремящегося к захватам.



При анализе международных событий это нужно помнить обязательно. "Империалистический неоколониальный Запад против подчиненных и страдающих развивающихся стран" - крайне упрощенная схема. Среди самих незападных государств немало тех, кто не прочь поживиться за счет соседей. Нарождающаяся многополярность при сохранении капитализма не меняет правил игры, меняется лишь число игроков.



Это видно на примере Африки. В начале года там разгорелся новый конфликт. Поводом стал меморандум о взаимопонимании между Эфиопией и Сомалилендом - непризнанным государством, в 1991 году отколовшимся от Сомали. Документ, до сих пор полностью не опубликованный, предусматривает передачу Аддис-Абебе 20-километрового участка на берегу Аденского залива в аренду на 50 лет для строительства портовой инфраструктуры и военно-морской базы. А вот условия сделки в трактовке ее участников разнятся. По словам президента Сомалиленда Мусы Бихи Абди, партнеры согласились признать его независимость, что "узаконит самоопределение". Эфиопия поступила осторожнее. Ее власти сообщили лишь о согласии "провести углубленную оценку и занять позицию в отношении усилий Сомалиленда по получению признания". Пока же, добавили они, Харгейса - столица непризнанного государства - получит долю акций в компании "Эфиопские авиалинии".



Реакция Сомали оказалась предельно жесткой. Назвав меморандум "актом агрессии", оно отозвало посла и пообещало "защищать территорию всеми возможными средствами". "Мы готовы к войне, если Эфиопия хочет войны", - пригрозил президент страны Хасан Шейх Мохамуд. Разногласия обострились, когда глава Сомали приехал в Аддис-Абебу на саммит Африканского союза. Мохамуд обвинил эфиопские власти в стремлении не допустить его на заседание, а добившись-таки слова, громогласно объявил о "попытке аннексии" сомалийских земель.



Прежде сомалийские власти относились к отделению Сомалиленда как к свершившемуся факту. Регион с населением 6 млн человек имеет свои органы власти, валюту, паспорта и, несмотря на отсутствие признания, ведет активную дипломатию. В Харгейсе есть представительства Египта, Турции, ОАЭ, США, Великобритании и других стран. Восемь лет назад власти передали крупнейший порт Берберу под управление компании из Объединенных Арабских Эмиратов, и в Могадишо это вызвало лишь формальный словесный протест. Не отреагировали там и на то, что для наблюдения за последними президентскими выборами в Сомалиленд приехали делегации из 27 стран, признав их честными и прозрачными.



Клубок противоречий



Но одно дело - повод, который может быть самым ничтожным, и другое - глубинные мотивы. Они есть у каждой из сторон. Начнем с внутренних причин. Для буржуазии 120-миллионной Эфиопии доступ к морю - необходимое условие наращивания прибылей. 95 процентов ее внешнеторгового оборота проходит через порты соседнего Джибути. За пользование этими "воротами" Аддис-Абеба ежегодно отдает более 1,5 млрд долл., а их закрытие в случае каких-либо политических потрясений обернется для эфиопской экономики катастрофой.



Как водится, эти интересы облекаются в шовинистическую форму. Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед называет Красное море "естественной границей", добавляя, что столь густонаселенная страна не может жить в "географическом тупике", и призывая исправить "историческую ошибку". В октябре прошлого года он пообещал сделать это "любыми средствами".



Игра на "исторических обидах" призвана повысить авторитет власти в условиях нестабильности. Чуть более года назад завершилась гражданская война, в которой правительство Ахмеда противостояло восставшему штату Тыграй. Несмотря на победу, власти сохранили за мятежниками власть над регионом и не стали распускать их вооруженные формирования, что грозит новыми волнениями. Летом прошлого года восстал штат Амхара. Местное ополчение, поддержавшее Аддис-Абебу в конфликте с Тыграем, отказалось сложить оружие и начало боевые действия. Столкновения продолжаются до сих пор.



Неспокойно еще в одном регионе - Оромии. Здесь действует сепаратистская Армия освобождения народа оромо. Переговоры с ней, проводившиеся при международном посредничестве в Танзании, завершились провалом. Вдобавок епископы штата провозгласили отделение от Эфиопской православной церкви, обвинив ее в засилье иерархов из народа амхара.



Это сопровождается и экономическими трудностями. Засуха подстегнула рост цен, достигший 30 процентов. В гуманитарной помощи нуждаются 20 млн жителей. В конце прошлого года власти объявили дефолт по международным облигациям, не сумев выплатить 33 млн долл.



Свои соображения у властей Сомалиленда. Благодаря политическим манипуляциям они перенесли президентские выборы с 2022 года на конец нынешнего, но недовольство в обществе растет. На это влияет конфликт в штате Хатумо. В 2007 году одни его кланы решили присоединиться к Сомалиленду, а другие выступили против с оружием в руках. В прошлом году вторые одержали серию побед, сформировали администрацию и объявили себя частью Сомали. В этих условиях международное признание Сомалиленда стало бы большой победой Мусы Бихи Абди и его окружения.



Упрочить позиции стремится и руководство Сомали. Под его реальным контролем находятся лишь районы вокруг Могадишо. Северная часть страны - Пунтленд - пользуется широкой самостоятельностью, значительные районы в центре и на юге заняты исламистской группировкой "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ). Для борьбы с ней в Сомали находится военная миссия Африканского союза, костяк которой - 4,5 из 15 тыс. солдат - составляют именно эфиопские войска, так что конфликт Аддис-Абебы и Могадишо может дестабилизировать обстановку.



Но на это, возможно, и рассчитывают внешние игроки. Их интересы в последних событиях проглядывают не менее явно. Международная активность, которую развил Хасан Шейх Мохамуд, вряд ли была возможна без чужой поддержки. После первых известий о меморандуме он посетил Эритрею, Джибути, Катар, Египет. Большинство из этих стран имеет претензии к Эфиопии. Например, Египет недоволен строительством ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле, заявляя, что она вызовет дефицит воды. Вот и теперь, назвав сомалийцев братским народом, президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что не позволит никому им угрожать и посягать на их территорию. Еще более бескомпромиссно выразился глава египетского МИД Самех Шукри. По его словам, "Эфиопия стала источником беспорядков в регионе". За этим последовало предложение помощи сомалийской армии "для защиты суверенитета".



С осуждением Аддис-Абебы выступили Турция и Катар. Корысть проглядывает и здесь. Катар строит морской порт в районе сомалийского города Хобьо. Турецкие компании управляют портом и аэропортом Могадишо, в Сомали у Анкары есть военная база. Воспользовавшись ситуацией, в феврале Турция навязала партнерам военное соглашение, по которому ее флот будет в течение десяти лет охранять сомалийские территориальные воды.



Еще одна заинтересованная сторона - Запад. И США, и Евросоюз заняли сторону Сомали, потребовав уважения его суверенитета и территориальной целостности. Отметим, что ЕС реализует в регионе инициативу "Глобальные ворота Африканского Рога", а США и вовсе держат в Сомали воинский контингент официальной численностью 450 человек. Они занимаются обучением местных силовиков и руководят базой беспилотников. Нынешнее обострение использовано для закрепления позиций Вашингтона. 15 февраля стороны договорились о расширении программы по обучению сомалийской армии. Кроме того, США построят пять баз для армейского спецназа "Данаб", созданного при поддержке американцев и инструктируемого их офицерами.



Впрочем, планы зарубежных сил намного шире. Контроль над регионом важен в свете военной операции в Йемене и борьбы с влиянием Ирана. Поэтому Запад ведет хитрую игру, формально поддерживая целостность Сомали и одновременно посылая сигналы Сомалиленду. Харгейсу неоднократно посещали чиновники и высокопоставленные военные из США и ЕС. Депутат правящей в Великобритании Консервативной партии недавно призвал Лондон признать суверенитет Сомалиленда - бывшей английской колонии.



Во-вторых, расшатывание ситуации используется для давления на Эфиопию. Запад не устраивают тесные связи страны с Китаем, осуществляющим десятки инфраструктурных проектов. По этой причине США поддержали Тыграй в гражданской войне, введя санкции против Аддис-Абебы. Нападки возобновились после подписания пресловутого меморандума. Западные СМИ принялись заявлять со ссылками на эмигрантские эфиопские организации о жестоких расправах армии над мирными жителями. Сообщения тут же подхватили правозащитные организации и дипломаты. Госдепартамент США осудил насилие и потребовал допустить в Эфиопию "независимых наблюдателей для полноценного расследования".



Порцию "разоблачений" выдал британский министр международного развития Эндрю Митчелл. Посетив штат Тыграй, он сообщил, что от острого голода там страдают более 3 млн жителей, и призвал к срочной помощи. Параллельно эфиопские власти были обвинены в краже гуманитарной помощи.



Арена вражды



Какое будущее грозит Эфиопии, показывает суданская катастрофа. Почти год там продолжается гражданская война между вчерашними союзниками - армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Из-за боевых действий беженцами стали почти 8 млн человек. ООН оценивает число погибших мирных жителей в 15 тыс., но это явно заниженные данные. В одной только Эль-Генейне - столице штата Западный Дарфур - жертвами стали около 15 тыс. граждан. 18 млн суданцев - почти половина населения - испытывают голод.



В последние месяцы СБР перехватили инициативу, оттеснив противника из большинства западных и южных регионов. Этому способствует поддержка со стороны зарубежных сил, среди которых Эфиопия, Ливия (войска фельдмаршала Хафтара), Россия ("Группа Вагнера"), Чад, Центральноафриканская Республика, а главное, ОАЭ. Как заявляют в суданской армии, монархия поставляет мятежному спецназу тяжелое вооружение, включая бронетехнику и беспилотные аппараты. В обмен Эмираты получают добываемое в Судане золото. Эти обвинения подтвердил недавний доклад группы экспертов Совету Безопасности ООН. Показателем успехов СБР стало зарубежное турне его командующего Мохамеда Хамдана Дагало. Он посетил Уганду и Эфиопию, где был принят на высшем уровне. К слову, передвигался Дагало на самолете авиакомпании Royal Jet из ОАЭ.



Армия тоже опирается на внешнюю помощь (среди ее союзников Египет, Саудовская Аравия, Эритрея, Турция), но она по преимуществу является моральной. Запад, судя по всему, склоняется к поддержке СБР. На это указывает кампания в СМИ с утверждениями, что суданские вооруженные силы попали в зависимость от Ирана, который теперь якобы может получить форпост на Красном море.



Выше мы написали о межимпериалистических противоречиях, в которые вовлекаются новые игроки. Отсюда напрашивается и вывод о переоцененности БРИКС. Одна часть упомянутых государств (Эфиопия, Египет, ОАЭ) являются его членами, другая - (Турция, Судан, Сомали) выразили заинтересованность во вступлении, что ничуть не снизило накал вражды. В условиях, когда объединение не накладывает на участников никаких обязательств и является достаточно аморфным международным клубом, чего-то другого ожидать трудно. При капитализме конфликты сохраняются независимо от того, является ли мир однополярным или многополярным.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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