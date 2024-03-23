Сердар Бердымухамедов написал вторую книгу "Анау – культура из глубин тысячелетий"

20:51 30.03.2024 Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Опубликовано 23.03.2024



Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором был рассмотрен ряд вопросов государственной жизни.



Первым выступил заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов, который отчитался по вопросу проведения очередного аудита финансовой отчетности банковских учреждений страны в соответствии с международными стандартами. С этой целью на основании Законов Туркменистана "О кредитных учреждениях и банковской деятельности" и "Об аудиторской деятельности", а также Постановления главы государства "О Программе реформирования бухгалтерского учета и аудита в Туркменистане" осуществлена надлежащая работа.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру предпринять необходимые меры по проведению аудита годовой финансовой отчетности отечественных банковских учреждений согласно международным стандартам.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов отчитался о подготовке к Международному выездному форуму по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.



Как отмечалось, в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана о Перечне выставок, ярмарок, конференций и фестивалей, намеченных к проведению министерствами и ведомствами в 2024 году,



форум предполагается провести 24–25 апреля текущего года в городе Париж (Французская Республика).



Как сообщил вице-премьер, ведутся необходимые работы для организованного проведения запланированного мероприятия.



Согласно ранее данным главой государства поручениям основное внимание будет уделено ознакомлению с инвестиционными проектами, реализуемыми в энергетической, строительно-промышленной, а также транспортно-коммуникационной отраслях национальной экономики.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность привлечения иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор страны. Сделав акцент на широкой презентации инвестиционных проектов в этой сфере на международном выездном форуме по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, глава государства поручил вице-премьеру провести запланированное мероприятие на высоком организационном уровне.



Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев доложил о ходе сельскохозяйственных работ в агропромышленном комплексе и регионах Отчизны.



Сообщалось, что для упрочения продовольственного изобилия в стране, в соответствии с агротехническими нормами осуществляется уход за пшеничными полями, в частности, подпитка минеральными удобрениями и вегетационный полив. Предпринимаются необходимые меры по подготовке к сезону жатвы зерновых.



Было доложено, что в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском регионах приступили к севу хлопчатника, в Дашогузском велаяте идет активная подготовка к посевной "белого золота".



Прозвучала информация о шагах, направленных на обеспечение населения картофелем и овощебахчевой продукцией, производимой в стране. На земледельческих угодьях продолжается сев весенних культур.



Ведутся необходимые работы по развитию животноводческой отрасли, увеличению поголовья скота в целях повышения объемов соответствующей продукции. Организованно проходит и кампания по получению приплода овец и верблюдов.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость эффективного продолжения работ по комплексному развитию аграрного сектора и выращиванию богатых урожаев сельскохозяйственных культур.



Отметив важность соблюдения норм агротехники при уходе за пшеничными полями, глава государства распорядился должным образом подготовиться к сезону уборки пшеницы.



Акцентировав внимание на соблюдении установленных требований при севе хлопчатника, Президент Туркменистана поручил вице-премьеру эффективно использовать современные технологии и обеспечить земледельцев-хлопкоробов высококачественными семенами.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов доложил о проводимой работе по расширению производства высококачественной продукции, пользующейся большим спросом на внутреннем и внешнем рынках.



Так, в настоящее время в стране налажено производство широко используемых в строительстве материалов.



В целях реализации мер по развитию промышленного сектора, налаживанию производства экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции, предусмотренных "Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах", предлагается создать Хозяйственное общество "Türkmen gips" при долевом участии Койтендагского карьерного управления Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана и ХО "Ak bulut".



На новом совместном предприятии в городе Достлук Койтендагского этрапа Лебапского велаята планируется производить в год 250 тысяч тонн сухих строительных смесей и 20 миллионов квадратных метров изделий из гипсокартона, что позволит создать дополнительные рабочие места.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что совместное предприятие по производству современных строительных материалов будет способствовать дальнейшему эффективному развитию промышленного сектора страны, поручив вице-премьеру продолжить работу в этом направлении.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил об осуществляемых Министерством торговли и внешнеэкономических связей мерах по дальнейшему совершенствованию сферы торговли.



Как отмечалось, развитие в стране системы торговли и сервиса, модернизация деятельности профильных структур в целях обеспечения потребностей населения в высококачественных товарах, повышения эффективности работы отрасли предпринимаются комплексные шаги по организационно-правовому регулированию процессов в данной сфере согласно требованиям времени.



Заслушав отчет и акцентировав внимание на важности работы по организации деятельности торговой системы в соответствии с современными требованиями, Президент Сердар Бердымухамедов адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений.



Затем заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова отчиталась по вопросам подготовки к церемонии старта мероприятий по случаю провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. Ее планируется провести в здании "Türkmeniň ak öýi" в долине "Nowruz ýaýlasy" в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята.



В рамках церемонии, которая состоится 26 марта, предусматривается организовать совместный концерт вокалистов, выставку произведений мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства, работ фотохудожников – представителей тюркских народов.



Как ожидается, для участия в данных мероприятиях в нашу страну прибудут руководители Международной организации тюркской культуры, Организации тюркских государств, Парламентской Ассамблеи тюркских государств, Фонда тюркской культуры и наследия, Международной Тюркской академии, профильных министерств стран-членов и наблюдателей ТЮРКСОЙ, а также творческие и научные делегации.



Согласно Плану, утвержденному соответствующим Постановлением Президента Туркменистана, в течение года, девиз которого "Кладезь разума Махтумкули Фраги", будут проведены различные мероприятия. В их числе – творческие встречи, II Театральный фестиваль стран-членов ТЮРКСОЙ, международный кинофестиваль "Gorkut ata".



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что торжества международного характера проходят в нашей стране с широким размахом. В данной связи, подчеркнув важность проведения на высоком организационном уровне церемонии старта мероприятий по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году и создания всех условий для прибывающих в Туркменистан зарубежных гостей, глава государства дал вице-премьеру соответствующие поручения.



Далее заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесов доложил о проводимой работе по вручению в подарок первоклассникам ноутбуков в 2024-2025 учебном году.



Как отмечалось, в текущем году, проходящем под девизом "Кладезь разума Махтумкули Фраги", планируется обеспечить ноутбуками 155 тысяч 641 первоклассника.



В настоящее время подготовлены образцы компьютеров "Bilimli", технические характеристики которых проанализированы соответствующими министерствами, получены сертификаты стандартов их качества.



В данном контексте вице-премьер представил на рассмотрение главы государства проект соответствующего Постановления.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в стране успешно реализуется образовательная политика, создаются благоприятные условия для современного образования и воспитания, становления молодого поколения специалистами с широким кругозором, разбирающимися в инновационных технологиях.



В целях успешного продолжения реформ в этом направлении, а также вручения ноутбуков в подарок ученикам, которые будут приняты в



2024-2025 учебном году в первые классы общеобразовательных школ страны, глава государства подписал Постановление "О закупке Министерством образования Туркменистана ноутбуков" и отправил его по цифровой системе вице-премьеру, поручив проконтролировать исполнение данного документа.



Затем слово было предоставлено заместителю Председателя Кабинета Министров, министру иностранных дел Р.Мередову, который подчеркнул, что под руководством Президента Сердара Бердымухамедова независимый нейтральный Туркменистан продолжает последовательно претворять в жизнь конструктивный внешнеполитический курс, одним из приоритетов которого является развитие плодотворного сотрудничества с международными организациями, прежде всего с ООН. Созидательные инициативы главы государства, нацеленные на упрочение мира, обеспечение благополучия и устойчивого развития в региональном и глобальном измерении, получают всеобщую поддержку. Об этом наглядно свидетельствует принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций ряда резолюций, предложенных нашей страной.



В данной связи вице-премьер, руководитель МИД сообщил о благой вести, поступившей из штаб-квартиры ООН. На 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана полным консенсусом была принята Резолюция "2025 год – Международный год мира и доверия". Этот документ призван способствовать урегулированию возникающих конфликтных ситуаций мирными, политико-дипломатическими методами и средствами, укреплению доверительных отношений между государствами. Данная Резолюция также демонстрирует важность продолжения деятельности по продвижению культуры мирного диалога в международном сообществе.



Сердечно поздравив Президента Туркменистана с этим новым политическим достижением, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел адресовал главе государства самые наилучшие пожелания.



В связи с принятием Генассамблеей ООН вышеназванной Резолюции вице-премьер, руководитель МИД озвучил предложения о проведении в нашей стране и за рубежом мероприятий, создании на правительственном уровне организационной комиссии, рассмотрении на ее заседаниях соответствующих вопросов и об осуществлении этой работы на международном уровне. Предлагается также провести встречи с участием главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Постоянного координатора ООН в Туркменистане.



С удовлетворением восприняв прозвучавшую благую весть, Президент Сердар Бердымухамедов, обращаясь к членам Кабинета Министров и ко всем соотечественникам, сделал акцент на единогласном принятии на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Резолюции "2025 год – Международный год мира и доверия".



То, что страны-члены ООН поддержали данную инициативу Туркменистана, и тот факт, что соавторами Резолюции выступили 86 стран, для нас высокая честь, подчеркнул глава Туркменского государства. В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов от имени туркменского народа выразил искреннюю признательность всем странам за оказанную поддержку.



Принятие этого документа – наглядное свидетельство международного признания усилий Отчизны по обеспечению всеобщего мира и устойчивого развития, наращиванию взаимовыгодных, дружественных и братских отношений, укреплению доверия между государствами планеты, отметил глава Туркменистана.



Подчеркнув, что планомерная деятельность в данном направлении будет продолжена и впредь, Президент Сердар Бердымухамедов тепло поздравил участников заседания и всех туркменистанцев со знаменательным событием и пожелал мирной, благополучной и счастливой жизни.



Одобрив представленные предложения по практической реализации вышеназванной Резолюции, глава государства дал вице-премьеру, руководителю МИД соответствующие поручения.



Затем заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел отчитался об итогах рабочих визитов делегации нашей страны в Королевство Бельгия и Итальянскую Республику, предпринятых по поручению Президента Туркменистана 17–21 марта.



В данном контексте отмечалось, что одним из основных направлений внешнеполитического курса независимой нейтральной Отчизны является развитие многопланового сотрудничества с Европейским Союзом и странами, входящими в его состав.



В этих целях в Брюсселе были проведены встречи с Главным советником по внешней политике Председателя Европейского Совета, вице-президентами Европейской Комиссии, Еврокомиссаром ЕС по международному сотрудничеству, Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности, спецпредставителями ЕС по правам человека и по Центральной Азии, Председателем группы Европарламента по странам ЦА и Монголии. Обсуждались вопросы дальнейшего развития традиционного политического диалога, взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической сфере, плодотворных гуманитарных и межпарламентских контактов. Состоялся также конструктивный обмен мнениями по актуальным аспектам региональной и глобальной повестки дня.



Перспективы наращивания двусторонних отношений, тема продолжения эффективного взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе ООН и ЕС, были рассмотрены в ходе переговоров с министром иностранных дел, европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных учреждений Королевства Бельгия.



В Брюсселе также был организован "круглый стол" Туркменистан–Европейский Союз, в котором приняли участие представители ЕС, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского банка реконструкции и развития, научно-исследовательских центров и крупных компаний Европы. Предметом заинтересованного обсуждения стали возможности взаимодействия по широкому спектру направлений, включая транспорт, энергетику и возобновляемые источники энергии, промышленность, градостроительство, инвестиции, торговлю, цифровизацию, здравоохранение и др. По завершении "круглого стола" состоялся ряд двусторонних встреч с европейскими партнерами.



Кроме того, в рамках рабочего визита в Брюссель проведена встреча с вице-премьером, министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга. Были рассмотрены вопросы активизации политико-дипломатического диалога, а также расширения торгово-экономических связей. В частности, обсуждались перспективы партнерства в транспортно-коммуникационном секторе.



На повестку дня встречи с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации были вынесены вопросы, касающиеся участия представителей профильного ведомства Туркменистана в программах данной Организации по повышению квалификации сотрудников, обмену передовым опытом, внедрению в практику международных стандартов и т.д.



В ходе рабочего визита в Брюссель был подписан ряд документов, в том числе дополнительный Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Туркменистаном и Европейским Союзом, Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Федеральной службой иностранных дел, внешней торговли и развития сотрудничества Королевства Бельгия.



Отчитываясь о результатах рабочего визита в Итальянскую Республику, вице-премьер, руководитель МИД сообщил о состоявшихся в Риме встречах с Президентом Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) и заместителем Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO). Были обсуждены перспективы сотрудничества между Туркменистаном и IFAD, текущие и планируемые совместные проекты с FAO, а также актуальные аспекты взаимодействия в области обеспечения продовольственной безопасности в условиях изменения климата, укрепления связей в сфере АПК.



Вопросы взаимовыгодного партнерства в транспортно-логистическом секторе рассматривались в ходе переговоров с заместителем Премьер-министра, министром инфраструктуры и транспорта Италии. Итальянская сторона проявила большой интерес к участию в реализуемых в Туркменистане инфраструктурных проектах. По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании между Международным морским портом Туркменбаши и Центральным административным офисом Тирренского морского порта. Тема развития продуктивного сотрудничества в сфере транспорта получила свое продолжение в рамках встречи с руководителем Итальянской государственной железнодорожной компании.



Широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах был обсужден на состоявшихся переговорах с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел Италии. По итогам встречи подписана Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2024–2025 годы.



Важность укрепления разнопланового туркмено-итальянского партнерства, в том числе плодотворных контактов в культурно-гуманитарной области, отмечалась в ходе встречи с руководством мэрии Рима. При этом констатировалось успешное долгосрочное сотрудничество по линии археологии и популяризации культурного наследия двух стран. В данном контексте обсуждались вопросы увековечивания в Риме памяти великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также проведения в 2025 году в Музейном комплексе "Капитолий" археологической выставки Туркменистана. В целях взаимодействия в организации данной выставки между МИД нашей страны и мэрией города Рим подписан соответствующий документ.



Возможности и приоритетные направления эффективного партнерства, в том числе в строительной сфере, были рассмотрены в ходе встреч с руководителем компании Leonardo S.p.A. и вице-президентом Национальной ассоциации строителей Италии (ANCE).



По итогам рабочих визитов делегации Туркменистана в Королевство Бельгия и Итальянскую Республику вице-премьер, руководитель МИД озвучил ряд предложений. В частности, в контексте дальнейшего развития диалога с Европейским Союзом предлагается провести в Ашхабаде в октябре текущего года встречу министров иностранных дел в формате "Центральная Азия–ЕС", а также во второй половине года в целях укрепления межпарламентского взаимодействия направить в Брюссель представителей Меджлиса Туркменистана.



Кроме того, было предложено на регулярной и системной основе организовать в течение нынешнего года визиты в нашу страну представителей Евросоюза, подготовить проект Рамочного соглашения между Туркменистаном и ЕС в области энергетики и создать туркмено-европейскую группу для наращивания сотрудничества в данном направлении. В целях развития широкого транспортного партнерства между нашей страной и ЕС предлагается проработать вопрос формирования Координационной платформы в формате Европейский Союз–Центральная Азия.



В контексте углубления гуманитарных связей были озвучены предложения, касающиеся составления совместно с профильными структурами ЕС новых образовательных программ, в частности, в сфере профессионального обучения, и проведения в июне текущего года в Ашхабаде Диалога по правам человека между Туркменистаном и Европейским Союзом.



Предлагается также начать соответствующую работу по вступлению нашей страны в IFAD, провести в ноябре в Ашхабаде совместно с FAO Международный форум по продовольственной безопасности.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил неизменную приверженность нейтрального Туркменистана курсу на развитие равноправного взаимовыгодного сотрудничества со странами мира. Говоря об этом, глава государства отметил необходимость дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений с Королевством Бельгия и Итальянской Республикой.



Подчеркнув, что состоявшиеся в Брюсселе и Риме встречи и переговоры, в ходе которых обсуждались приоритетные направления партнерства с ЕС и крупными международными организациями, призваны способствовать последовательному расширению плодотворного взаимодействия, Президент Сердар Бердымухамедов одобрил озвученные предложения и дал вице-премьеру, руководителю МИД соответствующие поручения.



Далее генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев доложил о подготовке проекта строительства центрального административного здания компании почтовой связи "Türkmenpoçta".



Согласно проекту новое пятиэтажное здание включает технические и серверные комнаты, помещения со специальным оборудованием, кабинеты операторов и большой зал для работы с клиентами, конференц-зал, в которых планируется установить современные системы связи и создать комфортные условия для сотрудников. На прилегающей территории площадью



2,24 гектара предполагается разместить технические и вспомогательные объекты, спортивную площадку, резервуары для воды и автостоянку.



Отмечалось, что реализация данного проекта создаст возможности для внедрения цифровой системы и передовых технологий при оказании почтовых услуг.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что укреплению материально-технической базы отечественного транспортно-коммуникационного комплекса придается огромное значение.



Строительство центрального административного здания компании почтовой связи "Türkmenpoçta" позволит значительно повысить качество и оптимизировать услуги отрасли, отметил глава государства, поручив гендиректору Агентства провести надлежащие работы в этом направлении.



Далее Президент Туркменистана утвердил решение общего собрания акционеров агентства "Türkmendeňizderýaýollary" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров об освобождении А.Косаева от должности руководителя данного агентства в связи с переходом на другую работу.



Руководителем агентства "Türkmendeňizderýaýollary" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров глава государства, в соответствии с решением общего собрания акционеров данного ведомства, назначил Б.Аннаева, освободив его от должности заместителя генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров.



Президент Туркменистана пожелал Б.Аннаеву успехов на новой должности.



Затем, обращаясь к членам Кабинета Министров и ко всем соотечественникам, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на том, что в году, проходящем под девизом "Кладезь разума Махтумкули Фраги", в независимой Отчизне с успехом и широким размахом проводятся различные мероприятия. В нашей стране также прошли торжества по случаю Национального праздника весны – Международного дня Новруз.



Подчеркнув, что для туркменистанцев праздники идут нескончаемой чередой, глава государства констатировал, что на следующей неделе стартуют мероприятия по случаю провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.



Торжества, которые будут проведены на древней земле Анау, занимающей особое место в культуре тюркского мира, приумножат авторитет суверенной Отчизны.



Отметив, что благодатная туркменская земля славится своей богатой историей, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на сделанных в Туркменистане всемирно известными археологами В.Массоном, Р.Пампелли, В.Сарианиди открытиях, подтверждающих великое прошлое нашего народа.



Как подчеркнул глава государства, Герою-Аркадагу довелось поработать с ними и их потомками, участвовать в организации археологических экспедиций в разные уголки страны, в целом содействовать их изысканиям. Собранные Аркадагом из исторических источников сведения способствовали созданию новой книги.



В данной связи глава Туркменистана сообщил о завершении работы над книгой "Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet", написанной по случаю провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году. Это произведение станет подарком туркменскому народу в году "Кладезь разума Махтумкули Фраги".



В ходе заседания Кабинета Министров его участники сердечно поздравили Президента Сердара Бердымухамедова с выходом в свет книги "Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet", отметив, что этот содержательный труд вызовет большой интерес у широкого круга читателей.



Факт провозглашения города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году свидетельствует о том, что инициативы, выдвинутые Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Героем-Аркадагом по повышению международного авторитета нашей страны, достойно претворяются в жизнь Аркадаглы Героем Сердаром.



Глава государства поблагодарил за поздравления по случаю выхода в свет его книги.



Завершая заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Туркменистана пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя процветания суверенной Отчизны. Источник - Туркменистан сегодня

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711821060





Новости Казахстана





















