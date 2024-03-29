В Грузии (регион Рача) сразу три подряд землетрясения магнитудой до 4,8

21:55 30.03.2024 В Грузии произошли три землетрясения магнитудой до 4,8

Подземные толчки произошли в районе города Они в регионе Рача



В Грузии произошли три землетрясения магнитудой до 4,8



В Грузии произошли три землетрясения магнитудой от 4 до 4,8, данных о пострадавших и разрушениях не поступало, об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга республики.



Первые подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в 17.44 (16.44 мск), эпицентр находился в районе города Они в регионе Рача. Последовавшее через шесть минут второе землетрясение магнитудой 4,2 также произошло неподалеку от этого населенного пункта. Третье, самое слабое, магнитудой 4, возникло спустя сорок минут в окрестностях города.



Городские власти сообщили, что данные о пострадавших и разрушениях к ним не поступали.



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Как писал сайт KP.RU, 21 марта жители Токио получили экстренное предупреждение о сильном землетрясении. Людей призывали сохранять спокойствие и эвакуироваться в безопасное место поблизости. В центре японской столицы на время прекращалось движение поездов метро.



Сергей ГАПЧУК Источник - kp.ru

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