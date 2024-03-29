|Токаев наказывает министров - опять проспали весенний потоп
00:17 31.03.2024
Токаев объявил строгий выговор Скляру и Нуржигитову
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководство Администрации президента и другие должностные лица.
Главе государства было доложено о текущей обстановке в регионах, в том числе о принимаемых мерах по спасению людей и ликвидации последствий паводков.
Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. По его словам, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами.
В ходе заседания глава государства за непринятие своевременных противопаводковых мер объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, а также предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.
Ранее сообщалось, что повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах.
Елена Беляева