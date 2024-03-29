 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Невидимым китайским "Небесным ястребом" (Tianying) рулит нейросеть
00:37 31.03.2024

Китайцы поднялись на недостижимую для других стран высоту авиации

Дмитрий Капустин

Китай представил миру один из самых совершенных беспилотников Tianying ("Небесный ястреб"). Государственная телекомпания CCTV впервые рассказала о летных испытаниях дрона, который разрабатывался в условиях небывалой даже по меркам Китая сверхсекретности.



И теперь понятно, почему китайцы так тщательно скрывали свои разработки. Tianying значительно превосходит большинство известных беспилотников по самым разным параметрам - от малозаметности до увеличенной дальности полета.

"Небесный ястреб" предназначен для разведки и воздушного наблюдения. Он оснащен самыми передовыми стелс-технологиями, что позволяет ему абсолютно незаметно действовать даже в воздушном пространстве врага, обеспечивая возможности сбора разведданных в режиме реального времени.

Благодаря малому радиолокационному сечению и высокой выносливости "Небесный ястреб" можно применять для дальних миссий наблюдения на большой высоте.

Финансировалась разработка уникального дрона государственной Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Сегодня это ведущий в стране производитель высокоточного оружия.

CASIC впервые объявил о начале разработки дрона-невидимки еще в 2018 году, а затем о ходе работ не было ничего известно. Зато теперь авиационные эксперты активно обсуждают разработку.

Tianying имеет максимальный взлетный вес 3 тонны и малозаметную конструкцию летающего крыла, сравнимую с таковой у американского разведывательного дрона Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Считается, что летательный аппарат провел по меньшей мере три успешных испытательных полета после начала разработки.

Ма Хунчжун, главный конструктор Tianying, заявил в интервью, размещенном на официальном аккаунте WeChat компании:

- Поля сражений будущего будут очень горячими, и малозаметные дроны, такие как наш Tianying, будут играть огромную роль. Восемьдесят процентов технологий нашего БПЛА являются новейшими и наиболее продвинутыми. По некоторым параметрам мы являемся абсолютными лидерами мировой индустрии БПЛА.

CASIC пока не раскрывает подробную информацию о Tianying, но, похоже, летательный аппарат будет приспособлен для запуска с авианосцев, учитывая его относительно компактный размах крыльев - всего около 11 м.

Малозаметный беспилотник может действовать самостоятельно или в паре с БПЛА WJ-700, еще одним высотным, высокоскоростным и сверхживучим разведывательным дроном.

Устройство оснащено передовыми технологиями, которые позволяют ему взаимодействовать с пилотируемыми самолетами в боевых миссиях и задачах наблюдения.

В условиях современной войны беспилотники приобретают все большее значение, поэтому страны и работают над тем, чтобы сделать свои дроны "малозаметными", во многом подобными своим боевым самолетам. То есть пилот будет оставаться в безопасности, пока разведку над позициями противника будет проводить дрон.

Китай помимо Tianying недавно публично продемонстрировал свои беспилотники-невидимки. Например, масштабную модель боевого БПЛА GJ-11 Sharp Sword на авиасалоне в Сингапуре. GJ-11 проектировался как китайский малозаметный реактивный самолет J-20. Он построен по принципу loyal wingman ("Преданный ведомый"), который впервые реализовало австралийское подразделение корпорации Boeing. Однако китайцы значительно улучшили технологию. Скажем, их дрон будет взлетать с новейшего авианосца Type 004 Fujian.

Хотя считается, что основной задачей GJ-11 будет нанесение глубоких ударов по критически важным целям, беспилотник может обладать возможностями разведывательного наблюдения.

Еще один китайский беспилотник-невидимка, который стал предметом всеобщего интереса за последнее время, - это CH-7. Он уже завершил наземные и летные испытания и, ожидается, что его разработка завершится в этом году.

Китайские эксперты утверждают, что беспилотник может обнаруживать вражеские цели в течение более длительного периода времени, летать выше, дольше оставаться в зоне выполнения задания и больше концентрироваться на дневной разведке и наблюдении в чрезвычайно опасных условиях.

Что же объединяет все эти дроны? Конструкция крыла, пишет Global Times. Все беспилотники-невидимки построены по принципу "летающего крыла". Они могут выполнять в воздухе самую разную роль: РЭБ, разведка, аэрофотосъемка, даже дозаправка в воздухе.

Отсутствие вертикальных крыльев и других традиционных рулей направления затрудняет разработку такого самолета. Зато управление полетом достигается за счет использования разделенных тормозных рулей, дифференциальной тяги и передового программного обеспечения (в том числе нейросетей).

Именно поэтому беспилотники "летающее крыло" считаются самыми сложными летательными аппаратами, которые могут быть разработаны только странами с высокоразвитой аэрокосмической и авиационной промышленностью.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711834620


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