"Псевдоэкологическая" повестка Запада – убийственное оружие глобалистов, - А.Белов

00:52 31.03.2024 30.03.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Чипсы со вкусом муравьев, или "Зеленый" неоколониализм



Хотите чипсы со вкусом… муравьев? Нет. А что так? Ученые вот утверждают, что они (чипсы, не ученые) имеют ореховый и сладковато-карамельный привкус. Западные ученые, разумеется. И при этом шепотом добавляют, что муравьиное послевкусие может быть менее приятным и даже откровенно отвратительным, как повезет.



И тем не менее, как утверждает Mail Online, горсть этих насекомых очень скоро может стать секретным ингредиентом, необходимым для обеда, причем даже без вашего на то согласия.



"Исследователи из Государственного университета Сан-Диего обнаружили, что у обычных черных муравьев кислый или уксусный вкус, в то время как у мексиканских муравьев чикатана – запах жареных орехов. Впрочем, эксперты говорят, что следует тщательно выбирать своих муравьев. Хотя некоторые вкусные, у других может быть привкус мочи и они могут вызвать аллергию. Во всем мире муравьи широко используются как ценный источник белка и даже считаются деликатесом. Ученые надеются, что понимание вкуса муравьев побудит людей использовать их в большем количестве блюд", – говорится в публикации.



Вы спросите, кому это нужно и почему стандартный белок, получаемый, скажем, вместе с куском куриной грудки мы должны менять на сомнительный муравьиный "деликатес"? А все просто. Нас уверяют, что замена мясного белка насекомыми может привести к значительному улучшению климата. И все, что мешает воплощению "зеленых" идей глобалистов вроде Клауса Шаваба (хозяина ВЭФ в Давосе), давно уже мечтающих перевести человечество с мяса на жуков, это людское упрямство, не понимающих своего счастья гастрономических традиционалистов, то есть нас с вами.



Все это было довольно смешно, если бы с некоторых пор "зеленая повестка" во всех ее проявлениях в руках Запада не превратилась бы в самое настоящее оружие.



Оговоримся сразу: климатические нарративы, активно продвигаемые западными политиками, не имеют к борьбе за экологию и охране окружающей среды ровным счетом никакого отношения. Для того чтобы это понять, достаточно поинтересоваться, в каких условиях и с какими нарушениями элементарных экологических норм добываются редкоземельные металлы, необходимые, например, для мощных батарей столь любимых на западне ветряков, а заодно полюбопытствовать на предмет утилизации гигантских лопастей этих же ветряков, превращающихся в колоссальные источники токсичных ядов, отравляющих грунтовые воды.



И все это, заметьте, никого из самоназначенных климатических амбассадоров не интересует. Они просто делают вид, что этих проблем как бы не существует. Так что причину "зеленой повестки" надо искать не в этом. А в чем тогда?



Ну, например, в экономических показателях стран БРИКС, которые с некоторых пор догнали, перегнали и превзошли аналогичные показатели стран "Большой семерки". Как пишет известный финансовый аналитик Джеймс Игл (James Eagle), комментируя размещенный на его портале Eeagli график изменения ВВП, сравнение стран БРИКС и G7 по объему мирового ВВП (по паритету покупательной способности) свидетельствует о динамичных экономических сдвигах в мире.



"В то время как в группу G7 традиционно входят богатые индустриальные страны, страны БРИКС представляют развивающиеся экономики. Это сравнение подчеркивает растущую экономическую значимость стран БРИКС, которые вместе составляют значительный вес в мировой экономике и указывают на то, что баланс сил в мире все больше смещается от устоявшихся экономических держав к развивающимся рынкам", – отмечает эксперт.



Разумеется, подобная динамика не может радовать тех, кто столетиями привык жить за чужой счет, используя выстроенную систему сначала колониальных, а затем и неоколониальных отношений для разграбления большинства стран мира в пользу нескольких немногих.



Неприятно осознавать, но, несмотря на отсутствие формального статуса колонии, наша страна также долгие годы подвергалась систематическому разграблению нашими так называемыми западными партнерами, к счастью, уже бывшими. И как только этот процесс был остановлен, отношения между Россией и Западом тут же ухудшились.



Более того, многие эксперты предполагают, что нынешняя война, спровоцированная натовскими спонсорами киевского режима, изначально имела своей целью расчленение России с возможностью перераспределения ее национальных богатств в пользу западных транснациональных корпораций (ТНК).



Я не зря вспомнил о НАТО. Блок, который только на словах создавался ради сохранения мира в Европе, на деле всегда был мощнейшим инструментом не столько даже политического, сколько экономического диктата западных стран. Вспомните, какие государства бомбил коллективный Запад в последние 30 лет, и вы поймете, о чем я говорю. Даже Югославия, 25-летние бомбардировки которой натовскими силами мы вспоминаем в эти дни при, казалось бы, отсутствии богатых залежей полезных ископаемых, представляет собой важнейший логистический хаб, контролируя который можно держать в узде все транспортные потоки между Азией и Европой.



Потому-то, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 марта прилетает в Баку, где, помимо прочего, дает интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству "Азертадж", он говорит с журналисткой не столько о военном, сколько об экономическом сотрудничестве между Баку и Брюсселем.



По словам генсека альянса, прямо сейчас продолжается работа над согласованием новых рамок партнерства между НАТО и Азербайджаном. Ключевыми положениями новой программы должно стать участие прикаспийской страны в так называемом большом энергетическом переходе, в рамках которого азербайджанские компании будут поставлять в Европе не только газ, увеличив его объемы с нынешних 12 млрд кубов до хотя бы 20 млрд кубов, но и электроэнергию через ЛЭП, что должно стать заменой российским аналогам и помочь Европе покрыть дефицит энергии, образовавшийся в связи с "зеленым переходом".



То есть Запад откровенно и не стесняясь говорит о том, что использует одно из государств-членов СНГ, с которым у России выстроились вполне неплохие партнерские отношения, в качестве инструмента для реализации антироссийской санкционной политики, целью которой является удушение российской экономики. И это, к сожалению, далеко не единственный подобный пример.



Весь смысл упомянутого выше "зеленого перехода" изначально состоял в том, чтобы отказаться от традиционных источников энергии, поставщиками которых являются незападные страны, исторически рассматриваемые колонизаторами как свои вотчины, но больше "почему-то" не желающие отдавать свои богатства "белому европейскому (или американскому) господину" задарма. Причем оплачивать энергетическую трансформацию западной экономики, по задумке ее архитекторов, должны были бы те самые бывшие колонии.



И надо ж такому случиться – Запад получил отказ. Более того, страны мирового большинства, которые в западной прессе с недавних пор стали именовать Глобальным Югом, вообще заявили, что у них есть собственные интересы и если бывшим хозяевам что-то нужно, то пожалуйте за стол переговоров, как равный с равными.



Как несложно догадаться, Запад на это не пошел, а вместо этого решил устроить в мире управляемый (как он наивно думает) хаос, создавая очаги напряженности в Европе (Украина, Сербия), Азии (Тайвань, Корея), Африке (Ливия, Тунис, ЦАР), Ближнем Востоке (Ирак, Сирия) и даже в Южной Америке (Венесуэла, Аргентина).



И сегодня мы находимся в одном из эпицентров глобального противостояния между теми, кто хочет сохранить старый мир или, как они его называют, порядок, основанный на правилах, столетиями обеспечивавший привилегированное положение небольшой группы государств, и теми, кого участь бессловесных и бесправных жертв западного неоколониализма, в том числе и в его "зеленой" инкарнации, больше не устраивает.



И потому, когда какой-нибудь экоактивист начнет убеждать вас в полезности "муравьиного меню", не поддавайтесь на уговоры, а знайте, на чью мельницу он и ему подобные на самом деле льют воду. На чью и зачем. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711835520





Новости Казахстана

