Топ-5 таинственных мест Узбекистана: чем они уникальны

00:55 31.03.2024 Узнали, чем они уникальны и почему эти места завораживают.



Метеоритное озеро Канбешбулак, долина Пальтау, грот Оби-рахмат – в Узбекистане очень много загадочных территорий, о существовании которых мало кому известно. Собрали пять таких мест, и решили узнать, чем они уникальны и почему эти места завораживают.







Аральское море



Аральское море еще 60 лет назад было четвертым по размерам соленым озером в мире. С 1960-х годов уровень Аральского моря стал стремительно падать: сейчас от некогда огромной водной глади осталось всего 7 тыс. кв/км.



В 1989 году Аральское море распалось на 2 изолированных водоема – Северное и Южное. А Южное в последующем распалось еще на 2 части – Восточное и Западное. В 2014 году Восточное море высохло.



Обмеление произошло по нескольким факторам, один из них - уменьшение стока двух крупных рек, питавших Арал - Сырдарьи и Амударьи. Огромную часть воды отбирали на нужды сельского хозяйства для орошения засушливых регионов. Также в Арал стекали воды с полей, приносящие с собой соли удобрений. Кроме того, вода стала активнее просачиваться в дно озера.



Познакомиться с этим местом обязательно нужно тем, кто любит различные мистические и таинственные истории.



Когда-то рядом с этим местом была тайная лаборатория. Барсакельмес считался самым "закрытым" заповедником всего Советского Союза. Попасть сюда было практически невозможно, а за закрытыми дверями была открыта секретная лаборатория биологического оружия. Здесь испытывали вредоносные вещества, разные вирусы, включая тиф, чуму. На данный момент доступ к лаборатории закрыт.



Аральское море считается неправильным. Здесь течение идет не по часовой стрелке, как в морях северного полушария, а против часовой стрелки. При этом насыщенность воды кислородом с только увеличивается. В других морях этот показатель падает.



Ученые доказали, что количество рыб в Аральском море постоянно снижается, при этом поголовье камбалы только растет. На данный момент количество камбалы превышает поголовье местной баранины. Некоторое время назад уловы камбалы составило 1 млн. тонн в год. Кроме камбалы, рыбаки вылавливают аральскую колючку, леща, жереха.



Ущелье Сармыш



Между городами Навои и Нурата недалеко от перевала Кара-Карга, на юго-восточной окраине пустыни Кызыл-Кум высится горный кряж Каратау, один из отрогов Нуратинских гор. Горы не высокие, но бывалых путешественников и "охотников" за чудесами привлекает сюда не это…



В лучах встающего солнца сверкают конусы вершин дремлющих вулканов, их окружают каменные террасы, словно вырубленные рукой неизвестного зодчего, а между ними нагромождение арок, гротов, скал из рассыпавшегося сланца.



И только при ближайшем рассмотрении начинаешь понимать, что это не дело рук человеческих, а затейливая фантазия самой природы. Никакой растительности вокруг, только колючий кустарник да карликовые деревья по берегам горного сая, несущего свои воды по дну ущелья. Звенящая тишина, кристальная чистота воздуха и обжигающий холод родниковой воды напоминают о временах, когда в этих местах появились зачатки цивилизации.



В конце восьмидесятых годов прошлого столетия из этой местности поползли слухи, что в ущелье Сармыш разбился неопознанный летающий объект. Группа ташкентских уфологов организовала экспедицию к месту предполагаемого падения. Конечно, никакого НЛО здесь не нашли, но экспедиция не была безрезультатной, ученые обнаружили огромные галереи древнего наскального рисунка.



Сама по себе наскальная живопись не такая уж большая редкость, но такого количества рисунков выполненных последовательно в разные времена и эпохи нет нигде в мире. Первые изображения появились здесь еще во времена неолита, последние датируются средними веками. Наскальная галерея охватывает территорию почти в два километра и включает в себя около четырех тысяч наскальных рисунков – петроглифов, каждый из которых абсолютно уникален.



Многочисленные петроглифы разнообразны сюжетно и по технике исполнения. Так, например, некоторые выполнены растертой на жиру охрой, другие выбиты на поверхности хрупкого сланца, вероятно, уже с применением металлических инструментов.



Самые древние рисунки датируются девятым веком до нашей эры, являются самыми примитивными и изображают древних охотников в окружении потенциальной добычи или защищающимися от нападения хищников. Позднее сюжетный ряд становится значительно интереснее. Появляются рисунки ритуальных и бытовых сцен, изображаются домашние животные: коровы, лошади, верблюды, овцы, собаки.



Множество петроглифов изображают фигуры, в происхождении и назначении которых ученые не разобрались до сих пор, поэтому их условно отнесли к религиозному или культовому использованию. Более "молодые" скифские петроглифы изображают правителей и вооруженных воинов.



Самые поздние петроглифы датируются восемнадцатым веком прошлого тысячелетия.



Но особенно интересными и привлекательными для любителей непознанного, конечно, являются стоящие особняком наскальные рисунки, изображающие так называемых космических пришельцев. Образы человекоподобных существ, с двумя головами и в скафандрах, запечатленные на гладком сланце до сих пор тревожат пытливые умы любителей уфологии, которые полагают, что древние люди просто запечатлели визит инопланетян. Тем более, что время от времени и сегодня находятся "очевидцы" из местных, видевшие полеты неизвестных объектов над пустыней Кызыл-Кум и урочищем Сармыш.



Но как бы ни хотелось верить в чудеса, ученые самым прозаическим образом трактуют данные петроглифы. Например "космический пришелец" с двумя головами и в скафандре, среди прочих особенностей имеет и, весьма подчеркнутые половые признаки. Это как утверждают историки, характерно для изображения, правителей, вождей, жрецов, так называемых глав рода.



Помимо петроглифов, на давнее присутствие первобытного человека указывает еще и хорошо сохранившаяся пещера. Достаточно большая, пещера состоит из нескольких комнат, соединенных проходами.



Как и о большинстве подобных мест, об ущелье Сармыш-Сая ходит много легенд. В основном они связаны с "людьми, опускающимися с неба". Местные жители утверждают, что видели таинственные летающие объекты, кружащие в небе. Ущелье Сармыш-Сай является не только важной достопримечательностью Узбекистана, но и местом паломничества ученых из разных стран мира. Ведь уникальность местных наскальных рисунков заключается не столько в их огромном количестве, сколько в том, что они нигде не повторяются.



Крепость Кырк-Кыз



В 1938 году в ходе археологических раскопок на территории Хорезма, в 27 км к северу от г. Бируни (Узбекистан) было обнаружено древнее городище Кырк-кыз-кала (I-VI вв. н. э). Ученые сошлись во мнении, что это была оборонительная крепость, которая, скорее всего, входила в цепь укреплений для защиты границ северо-восточной части древнего Хорезма



Очень интересно название крепости. "Кырк-кыз-кала" дословно переводится как "крепость Сорока Дев". С этими загадочными "сорока девами" связано много легенд и сказаний по всей Центральной Азии: крепость с таким же названием есть в районе Термеза (Узбекистан), Мерва (Туркменистан), в Таджикистане, аналогичные места встречаются также в Азербайджане, северном Афганистане, северном Иране.



Что это были за девушки и почему они сыграли столь значительную роль в истории Средней Азии, в этих вопросах версии легенд несколько разнятся. Одна группа народных сказаний утверждает, что именно в Кырк-кыз-кале нашли себе пристанище после мучительных скитаний по Устюрту воительницы-амазонки (в каракалпакском эпосе есть народная поэма "Кырк Кыз").



Вот что гласит одна из легенд: "Отряд девушек Кырк Кыз располагался в крепости Кырк Кыз-тепе. К стенам крепости подошло вражеское войско и начало осаду замка.



Самаркандские девушки под предводительством Гавхар встали на защиту крепости. Несчетное количество дней и ночей они отражали атаки противника. Много полегло врагов на поле битвы. Поредели и ряды воительниц. Осталась одна Гавхар и несколько девушек, а подмога все не шла.



Надежда оставила защитников, но Гавхар, собрав все оставшиеся колчаны со стрелами, метко поражала воинов неприятеля. Когда кончились стрелы, воительница, смертельно раненная, вышла из крепости.



Воины противника, готовые растерзать защитника крепости, замерли в оцепенении. Гавхар медленно поднялась, с головы упал шлем, рассыпались по панцирю роскошные косы. Воительница подняла саблю и с надрывом проговорила: "Я - Гавхар, мой отряд девушек погиб в бою, и я вызываю на поединок вашего полководца".



Войско ответило изумленным ревом. Еще никто так отважно не бился с могущественной армией. Предводитель бросил пронзительный взгляд на девушку, и губы его прошептали: "Мне бы таких воинов". Соскочив с коня, он учтиво подошел к Гавхар и, внимательно посмотрев в глаза, понял, что Самарканд ему не взять, и найдет он здесь свою погибель.



Полководец склонил голову и поцеловал руку Гавхар. Обернувшись к своим воинам, он громко крикнул: "Я увидел жемчужину Самарканда, и удовлетворен увиденным. Возвращаемся домой!". Взлетев на коней, всадники скрылись из виду. Отважная Гавхар проводила взглядом последнего вражеского воина и увидела всадников, спешащих на помощь. Гавхар с облегчением склонила голову и прошептала: "Наконец-то! Город спасен!" - и покачнувшись, упала навзничь".



Также на территории городища Кырк-кыз-кала были найдены зороастрийские захоронения, совершенные с соблюдением всех правил обряда древних огнепоклонников. Кости людей были найдены в хумах - керамических кувшинах, выполненных в форме женской головы. На протяжении долгого времени крепость Кырк-кыз-кала была одним из важных торговых пунктов на Великом Шелковом Пути.



Метеоритное озеро Канбешбулак



Небольшое озеро Канбешбулак расположено в урочище Хамкан на западе Сурхандарьинской области Узбекистана По мнению ученых место является уникальным памятником природы и примечательно тем, что образовалось в результате падения метеорита. То есть оно является метеоритным кратером.



Попасть сюда можно только со стороны селения Акработ Кашкадарьинской области. Это место заинтересует тех, кому интересно исследовать космический мир и взять себе на память его частичку .



Рядом с озером в песке можно найти тектиты (это такие куски темно-зеленого, синего, черного стекла, образованные под воздействием нагревания высокой температуры в результате ударов о землю метеоритом или ударом молнии). Озеро окружает много метеоритных обломков.



Здесь очень красиво, ландшафт озера сам по себе привлекательный, обрамленный густыми лесами на склонах горы Тюбере-Оланд.



Ходжа Гур Гур ота



Горный массив Ходжа Гур Гур Ота, название которого означает "Отец всех пещер", находится на хребте Бойсунтау. Край далекой, суровой и очень дикой природы. Гигантская скошенная вершина горного массива заканчивается головокружительным пятисотметровым обрывом с одной стороны, и глубокими каньонами, разрывающими трещинами плато с другой. Здесь можно встретить окаменелые следы динозавров, базальтовые осколки и щебень самых причудливых форм, захоронения святого и высоты в 3700 м.



Если в вас живет дух путешественника, и вы готовы принять вызов, то обязательно посетите это место. Уже сам подъезд к горе является целым приключением. На внедорожниках вы будете преодолевать различные сложности дороги. Ваш путь будет пролегать через горные реки, по крутым склонам горных лесов и альпийские луга. Вы заедете на альпийские луга на высоте 2700 м, где будет располагаться базовый лагерь. С этого места открывается прекрасный вид на Ходжа Гур Гур Ота и горное озеро Раушан.



Обрывистый вертикальный склон Ходжа Гур Гур Оты имеет входы во множество пещер, многие из которых до сих пор не исследованы.



С величественной вершиной Ходжа Гур Гур Ота (3720 м) соседствует гора Ходжа Буз Барак (3920 м), которая является высшей точкой хребта Бойсунтау в Бойсунском районе. По пути к вершине горы из базового лагеря вас ждет путь вдоль головокружительных обрывов, переход по скальным полочкам и карнизам, обход глубочайших каньонов по их кромке, траверс ложных вершин и умопомрачительные виды окружающих ландшафтов. Недалеко от вершины в прошлом веке были обнаружены следы крупного динозавра, обитавшего там, когда столь высокая вершина была всего лишь частью берега древнего моря.



Пещера Аман Кутан (Пещера Льва)



Пещера с двойным названием: Аман Кутан или пещера Льва располагается на северном склоне Зарафшанских гор.



Уникальность состоит в здешних находках: археолог Д.Н Лев обнаружил в ней фрагмент бедренной кости ископаемого человека. Находка относится к поздней ашельской культуре и является самым древним свидетельством существования ископаемого человека на территории Узбекистана.



В апреле пещера полностью затапливается водой и из нее вырывается сай, который питает близлежащее ущелье в течение двух месяцев.



Уже в июне уровень воды падает и со временем полностью исчезает. Это самое удобное время для посещения всем любителям конспирологических теорий. Источник - Азия-Плюс

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