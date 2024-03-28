Власти Латвии против последнего русского депутата Татьяны Жданок

00:56 31.03.2024 Русофобия на марше

Власти Латвии начали расправу над одним из известнейших политиков страны

Виталий Лекомцев

28.03.2024

Русофобия на марше

Голос евродепутата, главы партии "Русский союз Латвии" Татьяны Жданок стал голосом всех угнетенных русских людей в республике – и не только их. Жданок оказалась одной из тех немногих политиков, кто с трибуны Европарламента отстаивал права русских Украины.



Она год за годом говорила об "одесской Хатыни" 2014 года, не давая замести стереть память об этой трагедии. И теперь на 73-летнюю правозащитницу заведено уголовное дело, в перспективе ей угрожает тюрьма.



Она всегда была искренним другом России. Ее отказы голосовать за антироссийские резолюции и за введение санкций против РФ привели в 2022 году к исключению Жданок из фракции ЕП "Зеленые – Европейский свободный альянс". Начались поиски способов нейтрализации непокорного политика и, в конце концов, решили прибегнуть к самому банальному способу: Жданок обвинили в работе на спецслужбы России. В начале этого года сразу три пропагандистских "помойки" опубликовали, как они утверждают, "утечку" из личной почты Жданок. В частности, были обнародованы несколько писем за 2005-й, 2007-й, 2012-й, 2013 гг, украденные из переписки евродепутата со знакомыми россиянами из организаций, занимающихся сотрудничеством с зарубежными соотечественниками.



Письма касались тем организации мемориальных мероприятий, посвященных годовщинам Великой Отечественной войны, финансовой помощи ветеранам, проживания в Санкт-Петербурге делегаций бывших блокадников, приезжавших из Риги. Жданок получала на эти цели деньги от нескольких российских общественных фондов и отчитывалась в своих посланиях за их использование. Было объявлено, что якобы адресаты Жданок являются "сотрудниками ФСБ". После этого латвийский министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что теперь Служба госбезопасности (СГБ) должна оценить, "имеют ли действия Жданок признаки уголовного преступления". Об уголовном же преступлении так называемых СМИ, причастных к взлому чужой электронной почты и распространению клеветы, министр ничего не сказал.



Сама Татьяна Жданок пояснила, что скандал был организован с целью сорвать подготовленное ею мероприятие в Европарламенте, посвященное событиям Холокоста в Латвии во время Великой Отечественной войны.



"Есть некий проект, который раньше срока выпустили из бутылки. Мы собирались показать фильм про Рижское гетто, про то, как сейчас героизируют карателей", – пояснила Жданок. После показа фильма она собиралась провести дискуссию, посвященную возрождению неонацизма в странах ЕС, в том числе в Латвии. Политик подчеркнула, что часть приписываемых ей писем просто cфальсифицирована.



К слову сказать, пять лет назад в Латвии было обнародовано содержимое "мешков КГБ" – списки секретных осведомителей этой советской спецслужбы в 80-е. Там оказалось много известных в современной Латвийской Республике политиков, бизнесменов и общественных деятелей – но имя Жданок отсутствовало.



Провокация, однако, сработала и Жданок начали с упоением шельмовать. Бывший президент государства Эгилс Левитс заявил, что не сомневается – Жданок работала на россиян. А евродепутаты от Латвии Сандра Калниете, Робертс Зиле и Иварс Иябс (выбранные от националистических партий) обратились к председателю Европарламента Роберте Метсоле с письмом, в котором требуют принять меры против Татьяны Жданок. Калниете, Зиле и Иябс подчеркнули, что никогда не сомневались в "истинной лояльности" Жданок и на протяжении многих лет пытались, дескать, предотвратить "различные ее действия по вмешательству иностранных государств".



31 января Татьяне Жданок в последний момент личным распоряжением председателя ЕП отказали в проведении в его стенах конференции с показом фильма о жертвах Холокоста в Латвии. "А 8 февраля Европарламент вынес вопрос о "рашагейте" на пленарное заседание и принял специальную резолюцию "обвинения во вмешательстве России в демократические процессы Европейского союза"", – рассказал сподвижник Жданок правозащитник Владимир Бузаев. По его словам, "сами по себе выступления депутатов в ходе "демократического процесса" принятия резолюции сильно напоминали речи во французском Конвенте времен якобинцев или на пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года – разве что никого прямо в зале не арестовывали".



Тем не менее сначала ей тоже позволили выступить на слушаниях, посвященных этому "рашагейту".



Татьяна Аркадьевна громогласно заявила: "Они говорят, что Жданок – агент. Да, я – агент! Агент мира, агент Европы без фашизма, агент прав меньшинств, агент единой Европы от Лиссабона до Урала". Более того, она иронически извинилась "за то, что не была успешным агентом", пояснив, что в далеком уже 2004 году Брюссель рассматривал Россию как партнера.



"Люди, ответственные за восточное направление политики ЕС, охотно приходили на организованные мной Европейские русские форумы и благодарили меня за них", – стала рассказывать Татьяна Жданок. Но ей выключили микрофон.



Роберта Метсола сообщила, что она "очень серьезно" относится к обвинениям в адрес Жданок, в связи с чем это дело передано в Консультативный комитет Европарламента по кодексу поведения. Официальный представитель ЕП Юрий Ласс пояснил: "Это означает, что в Европейском парламенте начато расследование". А 10 февраля генпрокурор Латвии Юрис Стуканс, выступая в эфире местного телеканала TV24, выразил сожаление в связи с тем, что власти государства, по крайней мере, пока, вынуждены соблюдать букву закона – поэтому Жданок, дескать, нельзя поставить к стенке прямо сейчас. Было бы военное время – тогда другое дело.



Стуканс с сожалением признал, что в распоряжении прокуратуры недостаточно данных для того, чтобы возбудить против Жданок уголовное дело. "Да, по-человечески понятно – была бы война, ее можно было бы поставить к стенке и быстро казнить. Но в правовом государстве надо работать в соответствии с положениями закона", – подосадовал Юрис Стуканс. Такая риторика возмутила русских жителей Латвии – тем более, что одновременно с травлей Жданок правоохранительные органы отказались возбуждать дело на журналиста-неонациста Армандса Пуче. Тот на страницах самой читаемой в государстве газеты Latvijas Avize назвал тех русских родителей, кто хочет, чтобы их дети учились на родном языке, "свиньями". А в следующей своей статье пригрозил, обращаясь к русским: "Если у вас есть ощущение, что здесь, в Риге, в Латвии, будут упражнения в христианской гибкости с подставлением щек врагам, негодяям – не надейтесь!"



В связи с этим латвийский блогер Алексей Гуленко с горечью отмечает: "Генпрокурор со звучной фамилией Стуканс на голубом глазу заявил, что в военное время евродепутата Жданок нужно было ставить к стенке. А в мирное нельзя даже завести уголовное дело, ибо нет доказательств. Л – логика. Армандс Пуче очередной раз вылил свое дерьмо на русскоязычных жителей Латвии, разжигая межнациональную рознь, и всячески оскорбляя русскоязычных людей. Его к стенке ставить нельзя. И уголовное дело заводить нельзя – хотя доказательства публичны. Потому что Д – демократия. Любой, кто выступит в поддержку Жданок, и в осуждение Пуче – кремлевский ватник".



В ближайшее время состоятся выборы в Европарламент. Татьяне Жданок, которая побеждала на этих выборах с 2004 года, больше баллотироваться нельзя. Специально под нее латвийский парламент спешно принял закон, запрещающий избираться в ЕП людям, которые не вышли из Компартии после 13 января 1991 года – а Татьяна Аркадьевна именно из таких.



Заодно попытались не допустить до выборов и всю партию "Русский союз Латвии", возглавляемую Жданок. Латвийская Центральная избирательная комиссия отказались регистрировать список РСЛ – на том основании, что партия не смогла перевести со своего счета сумму залога в 8000 евро, необходимую для регистрации предвыборного списка. Внести же ее не удалось по той причине, что все латвийские банки, опасаясь поиметь неприятности с государством, уже много лет отказываются открывать у себя счет РСЛ.



Враждебную систему, впрочем, удалось обмануть – предвыборный список был подан от лица маленькой непарламентской партии Центра, руководитель которой Нормунд Гростиньш давно сотрудничает с "Русским союзом Латвии". В итоге Центризбирком таки зарегистрировал список кандидатов – продолжателей дела Татьяны Жданок. И хотя подан он от имени партии Центра, большинство кандидатов там – от РСЛ. А затем система нанесла ответный удар. 12 февраля Жданок и сопредседателя "Русского союза Латвии" Мирослава Митрофанова вызвали на "беседу" в Службу госбезопасности. По окончании этой "беседы" Татьяна Аркадьевна созвала пресс-конференцию, на которой сообщила, что ей под страхом уголовного дела запретили разглашать содержание состоявшегося разговора. А 16 марта Служба государственной безопасности Латвии сообщила, что начала уголовный процесс против Татьяны Жданок – ее теперь уже официально обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В СГБ, видимо, любят "мелкие эффекты": факт начала дела против Жданок оказался предан гласности в тот самый день, когда в Риге происходило традиционное ежегодное шествие почитателей легионеров "Ваффен СС".



Эстонский оппозиционный публицист Димитрий Кленский полагает, что шпиономания в Прибалтике – последний шанс оправдать пещерную русофобию и первый шаг к полной зачистке региона от всего русского и самих русских. По его мнению, дело Жданок грубо состряпано на коленке и из него всюду торчат белые нитки.



Кленский ставит вопрос: можно ли доподлинно в ходе "журналистского расследования" (на которое ссылаются в латвийской Службе госбезопасности) выяснить, что адресаты Жданок действительно являются работниками ФСБ? Можно ли поверить, что сотрудники ФСБ так лихо раздают данные о себе или в то, что подобная информация должным образом не защищена? И откуда Жданок могла знать, что общается именно с "российскими разведчиками", как утверждают ее гонители? Неужели те сами ей об этом рассказали? "Доказательства не предъявлены, есть утверждения. И наглое, как у наперсточников, мошенническое использование совершенно нейтральной фактуры", – подчеркивает Кленский.



Абсолютно любой житель стран Балтии, общающийся с россиянами по деловым или даже личным вопросам, теперь тоже может стать фигурантом подобного "шпионского" дела. Люди уже боятся и стараются не распространяться в публичном пространстве по поводу связей с родственниками или знакомыми в России, о своих поездках в РФ.



"Татьяну Жданок обвиняют в том, что она отчитывалась за проделанную работу. И что? Это естественно, поскольку фонды, выделяющие деньги на общественную деятельность, не занимаются их разбазариванием, а хотят знать, на что именно пошли средства и каков эффект их использования. Поразительно, что журналисты-"исследователи" делают вид, будто это новость какая-то. Да ни один евро, выделенный всевозможными фондами Евросоюза, не будет обойден вниманием тех, кто выделяет деньги", – отмечает публицист.



Димитрий Кленский полагает, что на уровне всего Евросоюза создается система преследования инакомыслящих. "Еще одно впечатление – репрессии против русских журналистов, правозащитников, общественных деятелей, политиков проводятся не столько ради наведения порядка или справедливости, а как один из элементов политики государственной русофобии, с целью вытравить русскость и вытеснить или ассимилировать русских из Прибалтики. В свою очередь это осуществляется в рамках глобальной русофобии, как обеспечение поддержки населением стран Запада их милитаризации, готовности воевать с Россией, которая-де угрожает своей агрессивностью. Надо признать, что угроза со стороны России есть, но она идеологическая, она направлена на оказание сопротивления Западу, претендующему и впредь оставаться мировым гегемоном", – констатирует смелый публицист. Он призывает неравнодушных людей, которым не нравится, что их против воли втравливают в конфликт с Россией, сплотиться и сказать громкое "нет!". Источник - столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711835760





Новости Казахстана





















