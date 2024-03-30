"Чудеса" в денежном хозяйстве Украины, - В.Катасонов

00:58 31.03.2024 30.03.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Даже в "лучшие" времена внешние вливания не позволяли закрыть дефицит бюджета



В прошлом году большинство стран мира было озабочено высоким уровнем инфляции. Принимались меры по борьбе с ней. В основном две – повышение ключевой ставки ЦБ и сжатие денежной массы. Где-то удалось добиться успеха в подавлении инфляции, где-то нет. По данным МВФ, рекордсменом по показателю инфляции в 2023 году оказалась Аргентина – 211%. За ней следовали: Ливан (192%), Венесуэла (190%), Турция (65%), Сьерра-Леоне (52%). У половины стран мира показатель инфляции был выше значения 4,2%; у второй половины – меньше. У России, между прочим, инфляция в прошлом году составила 7,3%.



Как правило, высокими уровнями инфляции страдают страны, которые участвуют в войнах. В целях военно-экономической мобилизации таким странам приходится идти на существенное превышение бюджетных расходов над доходами. А возникающий дефицит бюджета закрывается заимствованиями финансового ведомства (минфина). Самый простой способ заимствований – размещение гособлигаций у центрального банка. Проще говоря, "дыра" в бюджете закрывается с помощью "печатного станка".



Сейчас у меня разговор об Украине. В прошлом десятилетии она входила в группу стран с высокой инфляцией. В 2015 году она вообще попала в топ-5 по этому показателю: инфляция в "незалежной" составила 48,7%. Вот значения инфляции в последующие годы (%): 2016 г. – 13,9; 2017 г. – 14,4; 2018 г. – 11,0. В 2019–2021 гг. она опустилась ниже планки в 10%. А в 2022 году подскочила до 22,6%. Такой скачок вполне объясним, т. к. на территории "незалежной" начались военные действия, пришлось резко увеличивать военные расходы.



Но вот в 2023 году произошло "чудо": инфляция резко пошла на убыль, ее значение за прошлый год составило всего лишь 5,1% Сокращение в четыре с лишним раза. Нацбанк Украины очень гордился этим достижением. А Международный валютный фонд поставил Национальный банк Украины (НБУ) в пример другим центробанкам: вот, мол, как надо заниматься "таргетированием инфляции"! Даже у России, которая воюет с Украиной, инфляция выше (7,3%)!



Но секрет украинского "чуда" крайне прост: да, бюджет "незалежной" был в высшей степени "несбалансированным", но бюджетный дефицит закрывался не "печатным станком" НБУ, а внешними источниками. Бюджетный дефицит Украины в пересчете на американскую валюту в прошлом году составил 35 млрд долл. (против 24 млрд долл. в 2022 году). По данным "Форбс", почти на 90 процентов (30,9 млрд долл.) бюджетная "дыра" была закрыта с помощью внешних источников. Таким образом, обошлось без "печатного станка", правда, ценой повышения внешнего долга. Если на начало 2014 года валовой внешний долг Украины составлял 23,8 млрд долл., то на начало нынешнего года достиг 161,5 млрд долл. Только за прошлый год внешний долг "незалежной" вырос более чем на 31 млрд долл. Прошлый год, вероятно, был рекордным для Украины по объемам внешнего финансирования. Помимо кредитов и займов Киев еще получал безвозмездную грантовую помощь в размере 11,6 млрд долл. Итого из внешних источников приток средств составил почти 43 млрд долл.



Вот параметры бюджета Украины на нынешний, 2024 год (млрд долл.): доходы – 48,4; расходы – 92,2; дефицит – 43,2. Примечательно, что примерно половина всех расходов бюджета – деньги на войну. От 20 до 25% – на обслуживание государственного долга (между прочим, это один из самых высоких показателей в мире). Дефицит бюджета на этот год почти на четверть превышает прошлогодний.



Киев рассчитывает на то, что союзники также увеличат возмездную и безвозмездную помощь на покрытие бюджетного дефицита? Киев хочет в это верить. В украинских СМИ, как отмечает "Форчун", фигурируют такие цифры ожидаемых в 2024 году кредитов от Запада (млрд долл.): 18 – от ЕС; 8,5 – от США; 5,4 – от МВФ, оставшаяся сумма (необходимая для закрытия бюджетной "дыры") – от Британии и прочих стран, а также банков развития.



Но все прекрасно понимают, что возможности и энтузиазм Запада в деле кредитной, и тем более грантовой, помощи поиссякли. В лучшем случае Киеву удастся получить половину того, что удалось получить в прошлом году. Это при самом благоприятном раскладе. Итак, получается, что в этом году большую часть бюджетной "дыры" за счет внешних источников покрыть не удастся. Это понимают в Киеве, это понимают в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне. А, следовательно, украинскому центробанку придется включать на полную мощность "печатный станок" и разгонять инфляцию.



Накануне нового года глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина сможет "продержаться" без финансовой помощи западных государств еще "пару месяцев", после чего будет вынуждена вернуться к печатанию денег. А это может обернуться гиперинфляцией. Похожей на ту, которая наблюдается достаточно долго в Аргентине.



А в январе нынешнего года примерно ту же мысль высказал глава Нацбанка Украины Андрей Пышный. Он заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и признал, что пополнить бюджет Украины придется с помощью государственных долговых бумаг и дополнительной эмиссии денег. И это при том, что НБУ в январе заявил, что очень рассчитывает, что объем зарубежной возмездной и безвозмездной помощи Украине составит 37 млрд долл. Но даже при таких избыточно оптимистических ожиданиях "дыра" в бюджете будет составлять более 6 млрд долл.



Мы не удивимся, если по итогам нынешнего или следующего года в рейтинге стран по показателю инфляции на первом месте будет уже не Аргентина, а Украина. На сайте НБУ с прошлого года висят прогнозные оценки по инфляции: в 2024 году она ожидается на уровне 8,6 процента, в 2025-м – 5,8 процента, в 2026-м – 5 процентов. Очевидно, что эти цифры имеют мало общего с реальностью.



В украинских СМИ идут разговоры об очередном витке инфляции. Но речь идет не о самом главном ее источнике. Отмечается, что Киев в угоду МВФ планирует существенно увеличить акциз на все виды топлива. Соответствующий проект закона уже одобрили на заседании правительства. И подорожание топлива "ударит" не только по автовладельцам – возврат акцизов на горючее ведет к стремительному росту цен на продукты, товары и услуги, потому что в себестоимость всего изначально закладывается и цена топлива. Эксперты уже предупреждают украинцев, что цены на все товары могут вырасти на 15−30%. Но это все "цветочки" на фоне той инфляции, которую может разогнать дефицит бюджета и "печатный станок".



Новых прогнозных оценок по показателю инфляции на 2024 год НБУ не дает. И это понятно, ведь украинский центробанк не понимает, какую часть бюджетного дефицита ему придется закрывать с помощью "печатного станка". А не понимает по той причине, что Запад не может внятно ответить на вопрос, сколько кредитов он предоставит Украине в 2024 году.



В Аргентине под "мудрым" руководством МВФ умудрились разогнать инфляцию до значений, измеряемых трехзначными числами, причем без всякой войны. На Украине это может произойти еще быстрее. А чем закончились неолиберальные экономические эксперименты в Аргентине? Тем, что пришлось в срочном порядке делать президентом страны проамериканского ставленника Хавьера Милея, который сегодня все "режет по живому" в экономике и социальной сфере.



Этот экономический "гений" заявил, что сумеет победить гиперинфляцию путем замены национальной денежной единицы (аргентинское песо) долларом США. Я не удивлюсь, если в конце нынешнего года или в следующем году украинский президент Владимир Зеленский (если, конечно, доживет до этого времени) заявит: мол, "незалежная" может обойтись без своей гривны, заменим ее американским долларом. Впрочем, не исключено, что такое заявление придется делать уже следующему ставленнику Вашингтона на Украине.



P.S. Следует упомянуть о таком деянии МВФ на Украине, как реформа пенсионного обеспечения. Под давлением Фонда это обеспечение начинает переводиться в "накопительный" формат. В случае гиперинфляции при такой модели пенсионное обеспечение будет просто уничтожено. Источник - fondsk.ru

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