 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган с жалостью смотрит, как мечется Зеленский, но свой куш терять не хочет, - СП
08:18 31.03.2024

Каким будет Стамбул-2 и будет ли он вообще?
Игорь Плюснин

Николай Межевич
30 марта 24

Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью CBS News.

До этого Украина ставила этот пункт обязательным условием для старта диалога с Москвой. На прошлой неделе в зарубежных СМИ, в том числе крупных изданиях, появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подготовил новый план по урегулированию ситуации.

При этом турецкий лидер еще 8 марта говорил о намерении организовать и провести мирный саммит с участием России.

Политолог, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич назвал утечку этой информации через прессу, с одной стороны, интересной. С другой, утечки в дипломатии - "это такая же вещь, как снег зимой в Москве".

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- Эта утечка родом якобы из Стамбула. По крайней мере, та информация, которая приходит из Анкары или Киева, говорит, что некоторые люди в окружении президента Эрдогана сделали определенный документ, который предполагает определенный сценарий мирного урегулирования.

Эрдоган - политик высокого уровня и был им уже тогда, когда Зеленский находился в стадии полового созревания, поэтому тут есть, на чем подумать.

"СП": А что нового в этом сценарии, чего мы пока не слышали?

- Тут важно, что весь мир увидел, как видят ситуацию и ее урегулирование в Анкаре - в крупной державе регионального масштаба, которая сама соприкасается с конфликтом. В этом документе на трех страницах есть довольно интересные моменты. Но о территориальной целостности, о которой говорит Украина, там нет ничего.

Там есть то, что на момент прекращения огня, формируется некая лини разграничения, которая не является госграницей и, вероятно, никем признана не будет. Условно, если она зафиксируется 1 июня, то именно эта линия и останется.

В любом случае, говорить о границах 1991 года - глупость. Там есть пункт, который говорит, что урегулирование конфликта с Украиной является частью урегулирования глобального урегулирования, по результатам которого часы "ядерной войны" отвести на несколько минут назад.

"СП": А про Киев и Евросоюз что-то сказано?

- Да. Россия, США и Турция поддерживают вступление Украины в ЕС. Но при этом Украина сохраняет как минимум до 2040 года статус нейтрального государства с точки зрения НАТО. Тут надо понимать, что Эрдоган не возражает, поскольку Анкара уже больше полувека борется с этим Евросоюзом и вступлением в его состав. Эрдоган понимает, какое это "кидалово".

"СП": А что там с Крымом?

- Это важно. Там он не упоминается вообще.

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"СП": А не значит ли это, что они его просто признали?

- Мне кажется, что фактически Анкара это признает, но не говорит вслух. Вопрос аккуратно обходится по левому флангу.

"СП": Вам не кажется, что этот документ вполне устраивает Киев и не устраивает Вашингтон в преддверии выборов?

- А вот это не факт, потому что США это позволяет не то, чтобы сбросить кирпич с шеи, а просто сказать: ну, ребята, чем могли, помогли. Результатов - ноль. И мы не подписывались начинать Третью мировую войну из-за Зеленского.

А что касается Киева, то в этом вопросе мы-то рассуждаем с вами с точки зрения реальной политики, дипломатии, но при этом мы с вами не наркоманы, пусть даже и политические, а Зеленский и его банда - они именно такие.

"СП": Что самое важное для вас в этом документе?

- Он несколько напоминает китайские мирные предложения. Даже в значительной степени. Это значит, что и Пекину, и Анкаре, и многим другим вся эта суета надоела. И они хотят как-то этот кризис приостановить, если не завершить. Там прекрасно понимают, что надежды Зеленского на 1991 год с точки зрения границ, можно объяснить разве что употреблением большого количества запрещенных препаратов. Россия пока не согласилась и не отказалась от дискуссии (назовем так), поскольку никто ей этого не предлагал официально. Хотя, в МИД многих государств этот документ лежит на столе. И тут важно понимать, что именно этой бумагой Турция в одном ряду с Китаем хотят донести до всех остальных.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711862280


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