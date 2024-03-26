Ваше время, тов. Судоплатов! - Владимир Малышев

08:26 31.03.2024 Путин: "Мы будем наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились"

Владимир Малышев

26.03.2024

Ваше время, тов. Судоплатов!

Как сообщило англоязычное издание Kyiv Post, ссылаясь на свои источники в украинских спецслужбах, целью баллистических ракет, выпущенных ВС России в понедельник по Киеву, были здания Службы безопасности Украины, а также высшее руководство украинской разведки.



Ранее стало известно, что в центре Киева полностью разрушено также здание штаба гражданской обороны украинской столицы. Руководство города утверждает, что оно было нежилым. Однако, по версии военных экспертов, бункер находился в подвале. О погибших и пострадавших в результате удара официально пока нет сведений.



Однако по сообщению греческого информационного портала Pronews, "российские ВВС разрушили штаб-квартиру украинской разведки СБУ, где ее офицеры встречались с десятками американских агентов ЦРУ. Здание "исчезло", а сообщения, поступающие из Киева, указывают на то, что десятки американских агентов, советников и чиновников были убиты.



"Кого реально уничтожили при ударе, думаю, мы будем узнавать постепенно по некрологам скоропостижно скончавшихся в ДТП, от приступов или по иным причинам панов полковников и генералов", - не без иронии прокомментировал публикацию Kyiv Post известный военный обозреватель Юрий Подоляка.



Нетрудно догадаться, что таким образом уже началась операция по уничтожению главы СБУ Кирилла Буданова, главного организатора террористических преступлений против России, которого, помимо прочего, подозревают еще и в причастности к чудовищному преступлению – расстрелу мирных москвичей в "Крокус Сити Холле".



А накануне ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 1 Ольга Скабеева отметила, что теперь "мы говорим об этом не просто публично, но и официально: Украина стала для нашей страны государством-террористом, а Буданов – "целью номер один" для российских спецслужб, как организатор этого страшного теракта".



Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, со своей стороны, заявил в интервью РИА Новости, что настало время возрождать в системе российских спецслужб аналог легендарного управления НКВД СССР, которое возглавлял Павел Судоплатов. Он убежден, что ликвидация террористов, на руках которых кровь и жизни граждан России, как на территории нашей страны, так и за рубежом, – это в высшей степени справедливое возмездие.



По его словам, что аналогичные подразделения спецслужб есть в ряде стран, но у нас может быть собственный опыт. По его мнению, российский суд может выносить заочные приговоры террористам, которые затем будут исполняться в различных точках земного шара. К его словам добавим, что подобные службы существуют в США и Израиле, которые уже давно уничтожают по всему миру не только тех, кто причастен к убийству их граждан, но и тех, кто наносит ущерб их государственным интересам и их безопасности.



О том, что Россия будет продолжать действовать в этом направлении, жестко подтвердил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, где призвал сотрудников ведомства не забывать про предателей, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы.



"Я прошу, так как это было всегда в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились", – сказал он.



Президент поручил уделить этой работе особое внимание, "чтобы неповадно было никому". Он подчеркнул, что в стране помнят поступки власовцев, так что не простят и нынешних изменников, добавив, что попытки помешать развитию страны требуют последовательной и системной работы, россияне ждут от ФСБ и других специальных служб предельной концентрации, высокой самоотдачи, а также результативных и наступательных действий.



Напомним, что впервые публично о необходимости уничтожения предателей и террористов Путин упомянул еще во время войны в Чечне, имея в виду руководителей бандформирований, которые отличились чудовищными зверствами и преступлениями. "Мы будем мочить их в сортире", – это его фраза, ставшая с тех пор расхожей.



И это были не пустые слова. 22 апреля 1996 г. в районе села Гехи-Чу был убит первый президент республики Ичкерия Джохар Дудаев. Он уничтожен ракетой, наведенной по сигналу спутникового телефона. 24 мая 2001 г. в Баку обнаружен убитым один из чеченских полевых командиров Магомед Кариев. По данным полиции, Кариев был застрелен у дверей квартиры, которую он снимал в Баку. 25 апреля 2002г. было объявлено о гибели представителя "Аль-Каиды" на Северном Кавказе Хаттаба. По одной из версий, он был отравлен секретным агентом, которому удалось внедриться в окружение полевого командира. В ночь с 12 на 13 декабря 2002г. в колонии особого режима "Белый лебедь" скончался Салман Радуев, признанный виновным в организации умышленных убийств мирных граждан и сотрудников милиции, организации захвата заложников в Кизляре и Первомайском в Дагестане. 13 февраля 2004 г. в Катаре был взорван автомобиль бывшего президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева, после чего он скончался в больнице. 16 февраля 2005 г. в Ингушетии уничтожен подданный Саудовской Аравии Абу Дзейт, причастный практически ко всем последним терактам: Беслану, нападению на Ингушетию, взрыву госпиталя в Моздоке. Этот список кровавых террористов, которых "замочили в сортире", можно продолжить.



Но кем был легендарный Павел Судоплатов, о котором заговорили сегодня? Легендарный разведчик, диверсант, генерал-лейтенант МВД СССР, человек необычной и драматической судьбы. Которому, как он сам писал, "удалось выжить в силу причудливого сплетения обстоятельств и несомненного везения".



судоплатов 3.jpgРодился будущий "волкодав Сталина", как его называли бандеровцы, в 1907 году в Мелитополе. В двенадцать лет, оставшись сиротой, ушел из дома вместе с полком Красной армии, участвовал в боях. Попал в плен, бежал, оказался в занятой белыми Одессе, где беспризорничал, подрабатывал чернорабочим в порту. После прихода красных вновь вступил в армию. Его заметили и отправили на курсы спецподготовки. Вскоре в 17 лет Павел стал младшим оперуполномоченным в ГПУ Мелитополя, который контролировал работу агентов, внедренных в греческое, болгарское и немецкое поселения.



В 1933 году Судоплатов был взят на работу в Иностранный отдел ОГПУ, где занимался нелегальной разведкой в нескольких европейских странах. Поскольку он, помимо русского, свободно владел украинским языком, специализировался на украинских националистах. В 1938 году получил лично от Сталина приказ ликвидировать лидера украинских националистов Евгения Коновальца, что тот с блеском и исполнил, вручив ему, любителю сладкого, коробку шоколадных конфет, начиненную взрывчаткой.



В 1939 году Судоплатова назначают заместителем начальника отдела ГУГБ НКВД СССР, с февраля 1941 года – заместителем начальника 1-го (Разведывательного) управления НКВД СССР. Самой известной операцией того периода была ликвидация в Мексике Льва Троцкого в августе 1940 года – руководили ею Павел Судоплатов и Наум Эйтингон.



Во время Великой Отечественной войны Судоплатов, возглавляя 4-е управление НКВД, отвечал за руководство партизанскими и разведывательно-диверсионными операциями в ближнем и дальнем тылу немцев, координировал работу агентурной сети на территории Германии и стран ее союзников.



25-27 июня 1941 года Берия поручил Судоплатову прозондировать через посла Болгарии в СССР И. Стаменова, который был завербован НКВД еще в 1934 году, на каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР. По словам Судоплатова, такое предполагалось сделать "с целью дезинформации противника и выигрыша времени для мобилизации ресурсов". А дезинформация должна была подстегнуть британцев и американцев активнее помогать СССР. Однако в первые годы после распада СССР этот факт некоторые либеральные историки, пытались трактовать, как попытку Сталина заключить мир с Гитлером.



В годы войны Судоплатов, в частности, руководил деятельностью на оккупированной немецкими войсками Западной Украине партизанского отряда специального назначения Медведева, который являлся базой для легендарного разведчика Николая Кузнецова.



Во время наступления немцев на Москву отвечал за минирование наиболее важных объектов. Совместно В. Н. Ильиным разработал план покушения на Гитлера, который, увы, не был реализован.



С февраля 1944 года (одновременно со своими прочими обязанностями) – начальник группы (позже – отдел) "С", которая занималась агентурным добыванием и обобщением материалов по атомной проблематике. Но эта часть его деятельности до сих пор окружена завесой секретности.



После смерти Сталина в августе 1953 года Судоплатова, который был тогда в чине генерал-лейтенанта, арестовали в его кабинете на Лубянке как "пособника Берии" по ложному обвинению в антиправительственном заговоре. Однако виновным себя Судоплатов не признал. Отбывал наказание во Владимирской тюрьме, где перенес три инфаркта, ослеп на один глаз.



Отсидев в общей сложности 15 лет, в 1968 году Судоплатов вернулся в Москву уже инвалидом и занялся литературной деятельностью. Под псевдонимом Анатолий Андреев он опубликовал три книги, незадолго до смерти в 1996 году выпустил книгу воспоминаний, благодаря чему и получил широкую известность.



В 1992 году "волкодав Сталина" был полностью реабилитирован. В 2022 году, после освобождения Мелитополя российскими войсками, по инициативе Российского военно-исторического общества, в этом городе поставили памятник Судоплатову и установили мемориальную доску. А сейчас в СВО на Украине воюет Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова"…



Так что упоминание его имени в связи с необходимость сурово карать предателей и изменников, а также террористов, о чем заявил президент, сегодня более чем уместно.



Как считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев, все причастные к теракту в "Крокусе" заслуживают смерти. "Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", – написал он в своем Телеграм-канале.



Жестко? Да, очень! Но ведь идет война. Время судоплатовых...



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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