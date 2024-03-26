Англосаксы ставят на карту: кто следующий? - Елена Пустовойтова

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Елена Пустовойтова

26.03.2024

Англосаксы ставят на карту: кто следующий?

Брюссельский Euractiv сообщил о том, что официально открыта первая на Балканах авиабаза НАТО Кучова в Албании – та самая, которую использовал СССР, когда Кучова еще называлась городом Сталина.



На открытии авиабазы присутствовали ключевые правительственные чиновники, включая премьер-министра Эди Раму, который был очень рад этому много лет заброшенному, но теперь "важному элементу безопасности для Западных Балкан и региона в целом", на реконструкцию которого пошло 50 миллионов евро от НАТО. 5 миллионов добавило правительство Албании.



"База является еще одним элементом безопасности для Западных Балкан, которые хорошо знают, что это регион, не затронутый амбициями России. Я надеюсь, что база НАТО откроет новые возможности, в том числе и для местной экономики", – заявил Рама. И умолчал о том, что теперь по первому зову натовской трубы албанцы пойдут защищать интересы англосаксов.



Любопытен такой пассаж, отпущенный министром обороны Албании Нико Пелеши: "Последний МИГ летал здесь около 19 лет назад. Пришло время для Кучово услышать эхо самолетов НАТО, защитников нашего неба, в десятилетие наибольшей угрозы для региона и Европы…Помощь, которую Албания может оказать соседним странам, заставляет нас чувствовать себя более преданными, чем когда-либо прежде". Надо полагать, что еще более преданной НАТО страна станет после того, как превратит порт Порто-Романо на Адриатическом побережье в военно-морскую натовскую базу.



Это заставляет думать, что там, внутри гнезда англосаксонской политики, все решения приняты. Цели намечены. И "казус белли" не заставит себя долго ждать. Собственно говоря, он уже существует.



Дело тут, конечно, не только во все большем количестве штыков, торчащих из политического тумана в Европе. Недавно Еврокомиссия вознамерилась включить Украину в программу поддержки совместных закупок оружия европейцами и укрепления военно-промышленного комплекса блока за счет средств ЕС (EDIP). Одна из трех целей EDIP будет "способствовать восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы и прогрессивной интеграции в европейскую, тем самым способствуя взаимной стабильности, безопасности, миру, процветанию и устойчивости".



Это значит, что Киеву будет разрешено стать полноправным членом любого консорциума стран для совместных закупок военной техники с другими государствами-членами ЕС, иметь доступ к фондам ЕС и освобождение от НДС при совместных закупках, говорится в проекте. Он может стать законом уже в ближайшие дни, что сведет к минимуму почти все "пороги" Украины перед ее вступлением в Евросоюз. И откроет Украине "брюссельский карман" для закупок оружия и "укрепления военно-промышленного комплекса блока за счет средств ЕС".



Шаг совершенно новый предлагают президент ЕК Урсула фон дер Ляйен и дипломатическая служба ЕС (EEAS) – промышленность Украины будет считаться неотъемлемой частью проекта. До сих пор оборонные программы Брюсселя включали только страны ЕС и Норвегию.



При этом, шагая еще дальше, исполнительный орган ЕС готов взять на себя роль агента по закупкам между странами и отраслями. Понятно стремление Брюсселя к концентрации власти, всегда ему свойственное, а теперь еще обещающее и "звезды на погоны". Но и без бешеной Урсулы процесс пошел. Киев уже сотрудничает с компаниями стран-членов ЕС по созданию совместных предприятий, закупает напрямую у промышленных предприятий ЕС беспилотные летательные аппараты. Главное – проект предлагает Киеву делать это за брюссельский счет, что в логике Брюсселя является "важным шагом в формировании военно-промышленного комплекса континента, учитывая опыт Киева в использовании оборонного оборудования в течение двух лет и процесс его вступления в Европейский союз". По словам представителя Еврокомиссии, предполагается, что бюджет для Киева составит не менее 1,5 миллиарда евро. А комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон даже упомянул о возможности мобилизации "ста миллиардов евро" в течение года. Но Киев должен будет даже во сне помнить о том, что Украина, если хочет получить эти деньги, должна "поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, и гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, тем самым способствуя взаимной стабильности, безопасности, миру и процветанию". А Брюссель будет "оценивать дальнейшую поддержку".



Стратегический характер и масштабы программы EDIP означают создание всеобъемлющего механизма, позволяющего обеспечить увеличение производственных мощностей европейской военной промышленности. Поскольку официальные лица ЕС и НАТО предупредили, что война на Украине превращается в войну складов, на которой производственные мощности будут играть ключевую роль.



Будет ли принята при этом Украина в НАТО или ЕС для англосаксов никакого значения не имеет. Равно как и то, "догадается" мир о том, кто или что стоит за плечами президента Зеленского или продолжит обманывать себя.



Европа, используя средства EDIP, должна будет поддерживать "постоянно теплыми" фабрики и заводы, производящие вооружения, чтобы избежать военной деиндустриализации, давшей ей возможность стать экономическим и культурным центром ойкумены за годы "холодной войны".



Что сломало логику сосуществования сегодня и заставляет бомбить все мосты между Востоком и Западом?



Не один раз перекроив мир в угоду собственным интересам, западный политикум, научившийся ставить под ружье не своих солдат, а афганцев против афганцев, арабов против арабов, семитов против семитов, славян против славян, теперь настойчиво делает "работу над ошибками" в Европе.



Кто на очереди, когда падет на чужой войне последний украинец? Поляк, румын, эстонец? Разве это важно. Главное – должен быть готов единый фронт от Балтики до Черного моря, потому что по ту (то есть, по нашу) его сторону лежит "земля обетованная", дающая англосаксам еще одно столетие процветания и демократии по их собственному образцу.



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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