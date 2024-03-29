Джейк Эпштейн: Украинцев ждет катастрофа - планирующие бомбы остановить нечем

08:33 31.03.2024 Business Insider

Германия

29 марта 2024



Россия широко использует планирующие бомбы для ударов по украинским позициям, пишет BI. ВКС России явно адаптировались к действующим ограничениям, считают военные эксперты. Без дополнительных поставок ПВО со стороны Запада Украину ждут мрачные перспективы.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein)

Россия все шире использует планирующие бомбы для ударов по украинской обороне, атакуя преимущественно вне зоны поражения киевской ПВО.



Эта разрушительная тактика подчеркивает способность России адаптироваться к вызовам, подрывавшим ее силы, и помогла Москве одержать ряд боевых побед. Планирующие бомбы позволяют русским уничтожать укрепленные позиции с расстояния, значительно превосходящего артиллерию, не подвергая свои самолеты риску со стороны украинских ракет класса "земля – воздух", а недостаток точности компенсируется несусветной огневой мощью. Вес этих бомб может доходить до 3 000 кг.



Украина уже признала, что ей трудно справиться с этой угрозой во многом из-за нехватки ракет ПВО. ВСУ продолжают расходовать драгоценные ресурсы ПВО, а дополнительная военная помощь Запада остается недосягаемой, в связи с чем военные эксперты предрекают, что Киев может в итоге потерять еще больше территории и опытных войск.

"Применение планирующих бомб действительно подчеркивает, насколько опасна российская армия несмотря ни на что, - сказал Business Insider руководитель группы геопространственной разведки и аналитик по России из Института изучения войны Джордж Баррос.

По его словам, "они продолжают учиться" и отыскивают решения, которые позволяют российским войскам продвигаться вперед, несмотря на ряд прежних проблем, с которыми они сталкивались в позиционных боевых действиях.



"Безнаказанные действия"

Планирующие бомбы имеют оперение и применяются вне зоны поражения ПВО противника. Таким образом, атакующий самолет может сбрасывать их на расстоянии от цели, а не прямо над ней (в отличие от обычных гравитационных бомб), не подвергая себя риску.

Перехват же самих планирующих бомб затрудняют короткое время полета, низкая радиолокационная заметность и небаллистические траектории. Украина на протяжении всего конфликта предупреждала, что эти боеприпасы могут вызвать серьезные проблемы, и последние несколько месяцев доказали, что эти страхи были вполне оправданны.



"В 2024 году российские силы значительно увеличили количество ударов управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами по тыловым и передовым украинским позициям, в частности, применив массированные удары планирующими бомбами для достижения тактического эффекта при захвате Авдеевки в середине февраля", - написали аналитики Института изучения войны на прошлой неделе.

Передовые системы ПВО не позволили ни одной из сторон достичь господства в небе над Украиной в течение первых двух лет конфликта. Но когда российские сухопутные войска приблизились к Авдеевке, небольшому городу в Донецкой области на востоке Украины, ВКС Москвы успешно бомбардировали украинские оборонительные позиции, обеспечив крупный прорыв.



ВКС России поражают сухопутные цели, недоступные для артиллерии, и Украина сообщила о значительном расширении бомбардировок в последние дни обороны Авдеевки. В итоге Москва захватила разрушенный город, отпраздновав крупнейшую победу почти за год.

По словам Барроса, русские вычислили, как по максимуму исчерпать возможности ПВО Киева крупными ударами по украинским городам и ключевым объектам инфраструктуры в нужный момент, сказал Баррос.

"Когда все мощности украинской ПВО перегружены, они поднимают в воздух самолеты для ударов планирующими бомбами, - сказал он. - Будь у Украины более совершенная противовоздушная оборона, она могла бы предотвратить бомбардировки, отогнав самолеты подальше от линии фронта".



В Авдеевке Россия ловко придумала, как сковать украинскую оборону, после чего применила против ее укреплений чрезвычайно разрушительные планирующие бомбы. Эксперты говорят, что позиции Украины подорвала не столько точность, сколько сам объем бомбардировок. По словам Барроса, это чревато тревожными последствиями в будущем.



Украина лишила Россию господства в воздухе, которое Москва имела в предыдущих конфликтах. Так, во время гражданской войны в Сирии силы Путина использовали в поддержку режима Асада ковровые бомбардировки, направленные на уничтожение целых городов.

Но теперь возможности ПВО Украины постепенно истощаются, и мы потенциально можем рассматривать опасные сценарии, когда ВКС России "смогут действовать в небе Украины безнаказанно", - сказал Баррос.



Сможет ли Украина не потерять позиции?

Почти за три месяца 2024 года российская авиация уже сбросила на украинские позиции свыше 3 500 бомб, написал замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в статье для информационного агентства "Укринформ" от 18 марта. По его словам, это намного больше, чем в прошлом году.

При этом, несмотря на такой объем бомбардировок, нехватка планирующих бомб в российском арсенале в ближайшее время маловероятна.



На прошлой неделе министерство обороны Москвы заявило, что расширяет производство нескольких типов боеприпасов. Это бомбы ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000 (цифра соответствует весу) - причем все они могут быть модифицированы в планирующие.



"В этой области русские закрепляют свой успех", - сказал Баррос. Иными словами, Москва нашла тактику, которая работает, и стремительно наращивает производство этих боеприпасов.

Многие из российских планирующих бомб сбрасываются с расстояния в 50 километров и дальше от линии фронта. Это затрудняет ВСУ обезвреживание самолетов почти всеми имеющимися системами ПВО, за исключением американской MIM-104 "Пэтриот", объяснил эксперт по авиации из Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк.



Планирующие бомбы способны поражать лишь неподвижные или стационарные цели, а это означает, что они по-настоящему эффективны в районах затяжных боев, например, в Авдеевке, где украинские позиции нетрудно обнаружить, объяснил Бронк.

"В таком случае для поражения неподвижных целей довольно практично использовать оружие, запускаемое вне зоны поражения ПВО противника, - например, планирующие бомбы, - пояснил он. - Они содержат гораздо больше взрывчатого вещества, чем артиллерийские или реактивные снаряды, особенно 1500-килограммовые варианты".

Кроме того, по "психологическому воздействию" планирующие бомбы "качественно превосходят артиллерию".



В итоге, чтобы смягчить угрозу планирующих бомб, отмечают эксперты, Украине необходимо получить от западных спонсоров расширенное количество ракет-перехватчиков ПВО (в тандеме с артиллерийскими боеприпасами).

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что существующего арсенала ПВО Киева недостаточно, чтобы защитить всю страну от неослабных бомбардировок, и призывал партнеров оказать дополнительную поддержку.



Но республиканцы в Конгрессе уже несколько месяцев задерживают дополнительное финансирование Украины, которое обеспечит стране столь необходимую военную помощь, включая средства противовоздушной обороны и ракеты "Пэтриот".

Белый дом в пятницу назвал "крайне важным", чтобы США предоставили Украине больше средств противовоздушной обороны.

По мнению экспертов, российские планирующие бомбы сами по себе не решат исход конфликта, поскольку Москва также обладает серьезным преимуществом в артиллерии. Однако эта тенденция, в сочетании с истощением украинских ресурсов и неопределенностью насчет дальнейшей помощи Запада в сфере безопасности, еще больше омрачает перспективы Киева на поле боя.



"Без дополнительной помощи США очень трудно себе представить, как украинцам избежать дальнейшей сдачи позиций - причем потенциально катастрофической - во время крупного российского наступления, которое грядет летом", - сказал Бронк.

Баррос согласился, что если Украина не пополнит запасы вооружения, ей в итоге придется уступить противнику территорию. Но дело не только в планирующих бомбах - киевским силам сейчас нужны все возможные средства.



"Если все останется по-прежнему и русские продолжат внедрять новшества и адаптироваться, у нас нет оснований сомневаться в том, что ВКС России будут все активнее участвовать в боевых действиях и задействуют еще больше сил, - заключил он. - И в итоге это повлияет на ситуацию и для сухопутных войск". Источник - inosmi.ru

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