 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Игорь Караулов: Чьими агентами стали бывшие кумиры публики
09:10 31.03.2024

30 МАРТА 2024,

Пугачева и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но все еще не хочет нас отпускать.

Игорь Караулов
поэт, публицист

Появились слухи о том, что Аллу Пугачеву вот-вот могут признать иностранным агентом. Ряды иноагентов в последнее время пополняются регулярно, немало кумиров прошлого уже находится в этих рядах, но Пугачева – это не заурядный случай. Сама постановка вопроса заставляет критически взглянуть на историю всей отечественной популярной культуры на полвека вглубь.

Еще Брежнев удостоился в народе звания "политический деятель эпохи Аллы Пугачевой". То же самое говорили и о его преемниках на посту главы государства. Вдумаемся в такой факт: Владимир Путин – первый лидер страны, о котором этого сказать нельзя. Тут, что называется, нашла коса на камень. А заодно и ушла эпоха.

И все-таки, можно ли Пугачеву считать агентом заграницы? Какой у нас есть на нее компромат в этом смысле? Вспомним, что знаменитой ее сделала песня болгарского композитора Эмила Димитрова "Арлекино", которую она спела в польском городе Сопоте. И Польша, и Болгария сегодня активно помогают киевскому режиму воевать с нашей страной.

Позже Пугачева много сотрудничала с латвийским композитором Раймондом Паулсом. Латвия, как мы знаем, в итоге стала членом НАТО и сегодня бьет рекорды русофобии. Не в этом ли кроется иноагентская сущность примадонны российской эстрады?

Вы, возможно, подумали, что я издеваюсь. Ведь тогда все было совсем по-другому. Болгар называли "братушками", по телевизору шел "Кабачок 13 стульев" по мотивам польских юморесок, латыши и вообще прибалты были нарасхват на эстраде, в театре и кино. Как же все с тех пор изменилось!

Наше особое отношение и внимание к кумирам прошлого восходит именно к тем временам, когда все были вместе и заодно, даже русский с поляком, а нынешние конфликты были просто непредставимы. Пугачева тогда пыталась понравиться столичной интеллигенции, даже пела песни на стихи Осипа Мандельштама, перевирая слова. А Андрей Макаревич* в это время платил рубль швейцару, чтобы попасть в кафе "Лира", где потом открыли "Макдоналдс".

Изменился мир, изменились мы, и неудивительно, что наши бывшие кумиры тоже стали другими. Они – не агенты тех времен, не носители советских ценностей, пусть и во фрондирующем регистре.

Их перевербовали в 1990-е. Тогда вся страна – вернее, ее новоявленная элита – сделалась иноагентом. Шагнувшие из грязи в князи вдруг открыли, что Родина – это уродина. Платить кумирам начали не по-советски; платили олигархи, криминальные авторитеты, платили за "Голосуй или проиграешь". И вот тогда они возомнили себя гуру. Просто потому, что возвысились над серой и нищей массой, получившей у них название "пипл". "Пипл хавает" – таков был один из девизов эпохи.

Перелом наметился 25 лет назад, когда начались натовские бомбардировки Югославии. Тогда было предопределено все последующее, вплоть до киевского Майдана, Русской весны и СВО. Но кому из культурной элиты оказалось не все равно, кто откликнулся, кто понял сразу, к чему все идет? Поэт Юнна Мориц. И что сказали о ней? Ее объявили сумасшедшей, прямо как когда-то Чаадаева. Мол, раньше сочиняла стихи про собак и ежиков, а теперь стала писать про НАТО. А это был дар предвидения – обычное дело для творческого человека.

В то же время короли рок- и поп-музыки, на песнях которых выросли поколения, сделали вид, что ничего не произошло. Хотя человек искусства, наверное, мог бы почувствовать изменение состава воздуха. Наверное, начали сказываться возраст и привычка выезжать на хитах молодости. Так между кумирами и их паствой наметилась трещина, которая расширялась, пока не превратилась в пропасть.

По сути, Пугачева и ей подобные хотели бы остановить время. Когда Алла Борисовна заводит себе супругов сначала из поколения своих детей, а потом из поколения внуков, это ее личное дело. Иначе выглядит претензия на то, чтобы не менялись мы, чтобы не менялась страна. Равно как и стремление судить целый народ за то, что он не отвечает ожиданиям своих самозваных пастырей.

Положа руку на сердце, у кого из нас нет времени, в которое хотелось бы вернуться? Кто-то, из самых старших, хотел бы однажды включить телевизор и увидеть тот самый "Кабачок 13 стульев". Кому-то не хватает авантюризма "лихих девяностых". Кто-то с ностальгией вспоминает "жирные нулевые". А разве не жаль друзей, потерянных за последние годы? Тех друзей, которые теперь говорят: ну разве нельзя было без всего этого? Ведь нормально же жили...

Нет, не очень нормально. Мы понимаем, что платим сегодня по счетам прошлого. Платим за проедание национального богатства, за надежду на авось, на то, что проблемы, полученные нами в наследство от прошлого, рассосутся сами собой, а заложенные под наше благополучие бомбы никогда не взорвутся. А вот Пугачева и ряд упомянутых и не упомянутых мною былых кумиров по этим счетам платить не хотят. И если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но все еще не хочет нас отпускать.

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Люди стареют, это естественный процесс. Благородно поступил 75-летний Валерий Леонтьев: просто взял и ушел со сцены, не сказав ни единого дурного слова о своей стране. Плохо, когда бывший кумир, утратив общий язык с аудиторией, доходит до злобных выпадов.

После трагедии в "Крокусе" Пугачева могла бы воспользоваться поводом и как-то наладить свои отношения со страной, которая посмела идти не в ногу с примадонной. Пожертвовать деньги пострадавшим. Или хотя бы высказать соболезнования. Увы, соболезнований от нее дождалась лишь таджикская певица Манижа, с соплеменниками которой якобы нехорошо обходятся. Для собственного народа добрых слов у нее не нашлось.

В общем-то неважно, в какие списки вносят творческих элитариев, дошедших до ненависти к своей стране, которые даже из вежливости не в силах пожелать нам ничего хорошего. Они сами себя вносят в список тех, кто духовно мертв. Жалко лишь, что они бросают тень на ту часть своего творчества, которая сопровождала нашу с вами жизнь и навсегда осталась у нас в памяти. Но нельзя бесконечно держаться за прошлое. Пора выводить на свет новую культурную элиту, которая будет адекватна своему времени и не будет отделять себя от своего народа.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711865400


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