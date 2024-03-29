Почему в Казахстане произошли самые масштабные паводки за последние годы

13:37 31.03.2024

Оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем, поручил Президент представителям государственных структур в ходе оперативного совещания в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны. О системных мерах, которые следует принять чиновникам для того, чтобы ЧС не повторились и о причинах возникновения самого масштабного паводка за последние годы, побеседовали с советником президента альянса женских сил Казахстана Бахитжан Мальгаждаровой.



- Бахитжан Магжановна, в ходе оперативного совещания Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия Правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. По его словам, отсутствует координация между Кабмином и местными исполнительными органами. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому вопросу.



- Президент очень прав, нет координации между Правительством и акимами, хотя я считаю, что местная власть на местах должна знать ситуацию и должна отвечать за то, что происходит у них в регионе. Если снег не вывозили, если не готовились, естественно, аким виноват. Правительство должно было контролировать, целиком и полностью поддерживаю в этом вопросе нашего Главу государства.



- Ряд чиновников за непринятие своевременных противопаводковых мер получили от Главы государства строгие выговоры. Справедливое ли это наказание?



- Справедливое наказание. Потому что, действительно, акимы на местах должны были отвечать за свой регион и готовиться. Неужели мы не знали, что наступит весна, что растает снег?! Ведь огромные деньги выделяются на это направление, огромные, но где они эти деньги?

Президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Не кажется ли Вам, что уже стало негативной традицией, когда Главе государства приходится брать ответственность на себя за определенные ЧС, извиняться перед гражданами за действия Правительства и акимов?



Я считаю, что это плохая практика, когда Президент вынужден извиняться перед населением, перед своим народом за бездействие чиновников. Ситуацию нужно менять в корне! А как менять? Мы то это видим, но почему-то это не меняется. Нужно новых людей привлекать для поддержки политики Президента.



- Не складывается ли у Вас ощущение, что очень часто чиновники спускают все на самотек?



- Мы же в народе тоже обсуждаем эту ситуацию. В целом, казахстанцы очень недовольны. То, что творится в Актобе, это страшно. И буквально вчера один человек на встрече сказал, что он был в Иордании, и там оказывается эти талые воды все собирают, потом ими поливают. У них почти нет пресной воды, и они выходят из ситуации именно таким образом. Поэтому наводнение им не грозит. Мы почему об этом не думаем?



Почему мы не собираем воду в какие-то емкости огромные? Можно было бы завод построить, это инженеры должны об этом думать. Я считаю, что вся проблема нашего государства и чиновников в том, что они не думают, что будет завтра, они живут только сегодняшним днем. Очень жаль мой народ, и мою страну. Дай Бог, чтобы мы без потерь преодолели эту стихию, но обидно, повторюсь, что наши государственные мужи почему-то зимой не думают о приближающейся весне, осенью не думают о приближающейся зиме, поэтому все проблемы у нас в стране в них.