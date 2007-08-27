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|Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана (по ЖКХ, ЧС и водхозу)
13:49 31.03.2024
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Каната Бозумбаева заместителем премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ опубликовала Акорда.
"Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в указе, подписанном президентом.
Канат Бозумбаев родился 8 января 1969 года. Женат, трое детей.
Учился на экономиста в Казахской государственной академии управления.
Предыдущая должность перед назначением – советник президента РК (с 4 сентября 2023 года)
Трудовой стаж:
Экономист ТОО "Эдем лтд" (1993-1994).
Помощник акима города Алматы (1994-1997).
Директор по экономическим вопросам ТПО "Алмаз и Компания" (1997).
Начальник отдела региональной политики Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (1997).
Начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" (1997-1998).
Директор Департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (08.1998-03.2000).
Вице-министр Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (03.2000-12.2000).
Первый вице-президент открытого акционерного общества "KEGOC" (01.2001-05.2001).
Президент открытого акционерного общества "KEGOC" (05.2001-08.2007).
Председатель правления акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (27.08.2007-14.10.2008).
Председатель правления АО "KEGOC" (10.2008-11.2009).
Аким Жамбылской области (30.11.2009-12.2013).
Аким Павлодарской области (12.2013-25.03.2016).
Министр энергетики Республики Казахстан (с 25.03.2016, переназначен с 13.09.2016, переназначен с 25.02.2019-18.02.2019).
Помощник президента Республики Казахстан (18.12.2019-24.11.2021).
Аким Алматинской области (24.11.2021-11.06.2022).
30 марта Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны. Там он подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. По его словам, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами.
Мухит Турсынали