Израиль оказался в одиночестве: у западных союзников возникли сомнения насчет законности войны

18:19 31.03.2024 Даже США и Великобритания задумались о действиях израильских войск



У союзников Израиля растут опасения по поводу ведения – и законности – войны в Газе. Когда постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выступил перед Советом Безопасности с критикой только что принятой резолюции о прекращении огня, он казался еще более одиноким, чем когда-либо, в этом зале. США, которые до этого момента были постоянным щитом Израиля в ООН, отказались применить свое право вето, удовлетворив требование Совбеза о немедленном перемирии, хотя, как яростно подчеркнул Эрдан, в резолюции не содержалось осуждения массовых убийств израильтян ХАМАС, с которых началась война.



До прошлого понедельника, пишет The Observer, это было красной линией для США, как и то, что прекращение огня было обусловлено освобождением заложников. Но после почти шести месяцев постоянных бомбардировок, когда в Газе погибло более 32 000 человек и надвигался голод, этим "красным линиям" было позволено исчезнуть, и американский посол Линда Томас-Гринфилд держала руку на пульсе, когда председатель призвал голосовать против резолюции.



Посыл был ясен: время израильского наступления истекло, и администрация Байдена больше не готова позволить подорвать авторитет США на мировой арене, защищая израильское правительство, которое практически не обращало внимания на призывы прекратить бомбардировки гражданских районов и открыть ворота к существенным поставкам продовольствия.



"Это, должно быть, поворотный момент", - заявил представитель Палестины Рияд Мансур Совету Безопасности, выражая скорбь по тем, кто погиб за то время, которое потребовалось его членам для преодоления разногласий.



В течение следующих нескольких дней появились и другие признаки того, что Запад меняет свою позицию, по крайней мере, в том, что касается его риторики, подчеркивает The Observer. Во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Баербок объявила, что Берлин направит делегацию, чтобы напомнить Израилю о его обязательствах по Женевским конвенциям, и предостерегла еврейское государство от запланированного наступления на город Рафах, расположенный на самом юге Газы. Это было заметное изменение тона со стороны страны, которая была вторым по величине сторонником Израиля и поставщиком оружия.



Тем временем в Великобритании министр иностранных дел Дэвид Кэмерон усиливает свою критику в адрес Израиля, особенно из-за того, что он блокирует поставки гуманитарной помощи в Газу, и в то же время крайне осторожно избегает вопросов о том, считает ли британское министерство иностранных дел, что правительство Биньямина Нетаньяху нарушает международное гуманитарное право. Попытки соблюсти этот баланс привели к реальным и все более очевидным разногласиям внутри британского правительства и партии Тори, отмечает The Observer.



Однако это явное изменение международной позиции пока ничего не изменило для 2,3 миллиона человек, оказавшихся в ловушке в секторе Газа. Бомбардировки и снайперские обстрелы не прекратились. Политики, возможно, перестраиваются, но недостаточно быстро для тех, кто находится на линии огня.



В течение 48 часов после того, как Совет Безопасности одобрил резолюцию о прекращении огня, в Газе погибли 157 человек. Восемнадцать из них, включая, по меньшей мере, девять детей и пять женщин, погибли в результате взрыва дома, полного перемещенных лиц, в северной части Рафаха. Двенадцать человек утонули, пытаясь добраться до доставленных по воздуху продуктовых посылок, которые упали в море.



Число грузовиков, въезжающих в Газу, немного увеличилось и составило около 190 в день, что составляет менее половины от общего количества грузовиков, ежедневно проезжающих в мирное время. По сообщению NBC News, израильские инспекторы по-прежнему возвращали от 20 до 25 человек каждый день на таких произвольных основаниях, как несоответствие размеров деревянных поддонов с продуктами питания. Израиль запретил Бапор, главному агентству ООН по оказанию помощи в регионе, пользоваться пунктом пропуска. Представитель Госдепартамента США сообщил агентству Рейтер в пятницу, что в некоторых районах Газы уже начался голод, повторив аналогичное заключение Международного суда ООН (МС) в Гааге, вынесенное на прошлой неделе.



Через четыре дня после принятия резолюции Совета Безопасности The Washington Post сообщила о новых поставках оружия из США, в том числе 1800-2000-фунтовых бомб MK84 - мощных боеприпасов, которые привели к многочисленным массовым жертвам в ходе войны в Газе.



Более того, несмотря на голосование в ООН всего за несколько дней до этого, администрация Байдена ясно дала понять своим союзникам, что угрозы прекратить поставки оружия Израилю в качестве рычага давления не рассматриваются, по крайней мере, на данный момент. Президент заявил на мероприятии по сбору средств в четверг: "Вы не должны забывать, что Израиль находится в положении, когда на карту поставлено само его существование".



Однако в Великобритании растет понимание того, что юридических проблем и связанных с ними вопросов, связанных с продажей оружия, нельзя долго избегать. Как сообщает The Observer, в эти выходные председатель специального комитета по иностранным делам консервативной партии Алисия Кернс, бывшая сотрудница министерства иностранных дел и министерства обороны, заявила на мероприятии по сбору средств для Тори в Северном Лондоне 13 марта, что ведомство Кэмерона получило юридическую консультацию о том, что Израиль нарушил международное гуманитарное право, но предпочел не предавать это огласке.



Это заявление вызовет дрожь в Лондоне и Вашингтоне, поскольку оно затрагивает один из самых деликатных вопросов международной дипломатии.



В январе, выступая перед комитетом Кернса, Кэмерон уклонился от вопросов о том, видел ли он подобные юридические консультации, заявив: "Я не могу вспомнить каждый лист бумаги, который был положен передо мной… Я не хочу отвечать на этот вопрос". Даже тогда, на том же слушании – и до того, как он стал таким громогласным, как сейчас, – он признал, что "обеспокоен" возможным нарушением со стороны Израиля.



Нетрудно понять, почему британское министерство иностранных дел и Кэмерон, возможно, ведут себя непрозрачно, пишет The Observer. Наличие такого совета и любое его открытое признание повлекло бы за собой ряд требований к министрам, не последним из которых было бы требование прекратить все британские продажи оружия Израилю.



В самом деле, даже если бы юридическая консультация предположила, что существует "риск" нарушения со стороны Израиля, пришлось бы прекратить экспорт. Некоторые говорят, что Великобритании даже пришлось бы прекратить делиться разведданными с США, потому что США могут передавать их Израилю.



В недавнем письме Кэмерону теневой министр иностранных дел Дэвид Лэмми затронул тот же вопрос об экспорте оружия, сославшись на критерий 2с Стратегических критериев лицензирования экспорта Великобритании, который требует от правительства "не выдавать лицензию, если оно определит, что существует явный риск того, что эти предметы могут быть использованы в качестве оружия" "для совершения или содействия серьезному нарушению международного гуманитарного права".



Критерий 2с добавляет, что "правительство также будет учитывать риск того, что эти предметы могут быть использованы для совершения или содействия гендерному насилию или серьезным актам насилия в отношении женщин или детей". Ламми сказал, что это "особенно актуально, учитывая, что женщины и дети составляют большинство жертв войны в Газе".



Многие депутаты-консерваторы обеспокоены тем, что Кэмерон, возможно, вот-вот объявит эмбарго на продажу оружия Израилю. На заседании комитета сторонников консервативной партии "1922" в понедельник министр иностранных дел отрицал, что он думал о чем-либо подобном, хотя представители министерства иностранных дел говорят, что об этом не может быть и речи, если Израиль осуществит свою угрозу атаковать Рафах.



Как и в США, тон Великобритании может измениться на более критичный по отношению к Израилю. Но создать политическое пространство, которое соответствовало бы открытости в отношении предоставляемых юридических консультаций, а затем предпринять соответствующие действия, будет гораздо сложнее.



Израиль, со своей стороны, подвергается резкой критике, но он все еще далек от того, чтобы быть изгоем. Нетаньяху и его военный кабинет продолжают настаивать на том, что Израиль продолжит наступление на Рафах, где нашли убежище более миллиона перемещенных гражданских лиц, игнорируя предупреждения США о том, что это было бы "ошибкой", которая негативно скажется на безопасности Израиля.



Два израильских министра должны прибыть в Вашингтон, чтобы обсудить запланированное наступление на следующей неделе, во время визита, который Нетаньяху первоначально отменил в знак протеста против воздержания администрации Байдена при голосовании в Совете Безопасности.



Американские официальные лица говорят, что они воспользуются этими встречами, чтобы представить альтернативный план борьбы с боевиками ХАМАС в Рафахе, сосредоточив внимание на точечных рейдах против высокопоставленных деятелей ХАМАС, но они признают, что у них нет возможности заставить своих посетителей серьезно отнестись к предложениям.



"Они являются суверенным государством. Мы не будем вмешиваться в их военное планирование, но мы обрисуем в общих чертах то, что, по нашему мнению, является другим способом более эффективного достижения тех же целей", - заявил американский чиновник.



В еще одном явном противоречии с мнением Вашингтона израильские военные создают буферную зону вокруг границ Газы, которая, по данным Haaretz, займет 16% всей прибрежной полосы.



Израильское общественное мнение на сегодняшний день показало себя в значительной степени невосприимчивым к американскому и другому международному давлению, и поддержка войны в Газе в настоящее время колеблется на уровне около 80%. Еще большее беспокойство в связи с надеждами Вашингтона на сдерживание конфликта вызывает то, что более 70% израильской общественности поддерживают крупномасштабную военную операцию против "Хезболлы" в Ливане - то, что Вашингтону до сих пор удавалось предотвращать.



В самом Израиле гораздо больше сторонников войны, чем противников войны, пишет The Observer. На прошлой неделе израильские поселенцы и правые активисты сосредоточили свои протесты против БАПОР, заблокировав входы в его офис в Иерусалиме. Протестующие представили резолюцию ООН о прекращении огня как нападение на Израиль.



