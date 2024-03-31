 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пашинян сравнил себя с Иисусом Христом, - Артур Аваков
20:39 31.03.2024

31.03.2024

В Ереване хотят мира, но опасаются подвохов на переговорах
Артур Аваков

Празднование Пасхи оказало на премьер-министра Армении Никола Пашиняна неожиданное воздействие. Он начал цитировать Нагорную проповедь и сравнивать армян с евреями, 40 лет бродившими по пустыне. Правда, защищать Армению по-прежнему должны ее граждане, а не небесное воинство.

"Блаженны миротворцы, ибо они будут названы детьми Божьими… Блаженны плачущие, ибо они утешатся", – процитировал Пашинян Святое Писание на встрече с членами "Гражданского договора" в Арташате. При этом он подчеркнул, что жители Армении скорбят по тысячам своих жертв во время войн, но могут получить утешение в мире и республике, которая станет безопасной, свободной и счастливой. "Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня".

Вот как Иисус Христос говорит о себе и своих последователях, и я вижу, что из-за наших стремлений к миру и нашей программы мира они много поносят нас и говорят много лжи", – сказал Пашинян, по сути, сравнив себя с Иисусом Христом.

По его словам, наиболее выразительной ложью являются слухи о том, что правительство готовится передать Азербайджану четыре села в Тавушской области. Пашинян подчеркнул, что они всегда были азербайджанскими и никогда не относились к Армении. В связи с этим он напомнил, что есть официальная карта республики, и любой, кто считает, что страна больше или меньше отраженных там границ, на самом деле не поддерживает ее территориальную целостность.

"Политическое лидерство, в моем понимании, заключается в адаптации общества и государства к среде, в которой существуют жизненные угрозы для него… Поскольку сегодняшняя мотивация немного связана с Пасхой, это можно считать путешествием на Землю обетованную, а это наша Земля обетованная. Мы здесь телом, но мы не здесь умом, очень часто мы находимся вне этого пространства. Мы действительно идем через пустыню, и у меня такое ощущение, что мы прошли большую часть этой пустыни и прошли ее вместе", – отметил Пашинян

Главная угроза, по словам армянского лидера, в том, что Азербайджан пытается найти поводы для новой войны. Причем, по его мнению, эти опасения нельзя назвать совершенно надуманными.

Например, 30 марта министр обороны соседней страны Закир Гасанов поставил перед своими подчиненными задачу поддерживать высокий уровень боевой подготовки воинских частей. В частности, он отметил важность дальнейшего повышения интенсивности учений и практических занятий, проводимых в соответствии с условиями реального боя, с применением принятого на вооружение современного оружия, техники и других боевых средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Параллельно с этим азербайджанские медиа со ссылкой на армянские источники распространили информацию, согласно которой Ереван якобы перебрасывает войска в Араратскую область на границу с Нахичеванью. В том числе были показаны видеоролики, на которых видна гусеничная техника. В Минобороны Армении опровергли любые подобные действия. В свою очередь, армянские медиа предположили, что азербайджанские коллеги выдали за тайный марш-бросок рядовую ротацию войск и обучение водителей-новичков. При этом, по их версии, все ролики были записаны азербайджанскими военными с их позиций возле армянского села Ерасх.

Тем не менее руководитель азербайджанского Центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу заверил "НГ", что Баку не хочет новой войны с Арменией. "Президент Ильхам Алиев заявлял об этом несколько раз. Азербайджан решил свою главную проблему, восстановил территориальную целостность и суверенитет над Карабахом, занимается восстановительными и строительными работами в регионе. Для Азербайджана этого достаточно. На следующем этапе должны быть решены четыре вопроса между Азербайджаном и Арменией. Это возвращение принадлежащих Азербайджану сел, подписание мирного соглашения, определение границ и открытие Зангезурского коридора. Эти вопросы являются предметом переговоров", – подчеркнул эксперт.

Шахиноглу отметил, что так как Пашинян за последние несколько недель на разных площадках подтверждал принадлежность сел к Азербайджану, с их передачей не должно быть проблем. "Официальные круги и общество Азербайджана ждут, когда Никол Пашинян сделает то, что сказал. Решение этого вопроса внесет положительную динамику в переговоры между двумя странами и будет способствовать подписанию мирного соглашения. Однако Пашинян тянет, и эта задержка усиливает напряженность на границе. Если будет провокация против Азербайджана, это приведет к конфликту, и Армения снова проиграет", – полагает Шахиноглу.

Доцент Российско-армянского университета Антон Евстратов заявил "НГ", что в армянском обществе сильно стремление к миру и нежелание войны. Помимо прочего, это обусловлено пониманием того, что республика не может вести успешные боевые действия против Азербайджана и Турции. Также сказывается недоверие к России и странам Запада.

"Однако, по мнению большинства, уступки возможны только на взаимной основе. Есть азербайджанские анклавы в составе Армении и армянские – в составе Азербайджана. Ими нужно обменяться. Но на данный момент Ереван делает односторонние шаги, и общество реагирует на это негативно. При этом политика – искусство возможного. Власти действуют в соответствии со своим пониманием рисков и имеющихся в распоряжении сил", – сказал Евстратов.

Источник - НГ
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