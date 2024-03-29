 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанская гимнастка-"художница" Айбота Ертайкызы взяла 2 медали на этапе Гран-при во Франции
22:55 31.03.2024

Казахстанка завоевала две медали этапа Гран-при по художественной гимнастике

Айбота Ертайкызы завоевала серебряную и бронзовую медали этапа Гран-при по художественной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

Во французском городе Тье завершился этап Гран-при по художественной гимнастике. В финалах отдельных видов выступила казахстанка Айбота Ертайкызы. В итоге наша гимнастка в упражнении с обручем стала серебряным призером (32.7 балла), а в финале с мячом отметилась бронзовой медалью (32.4 балла).

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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