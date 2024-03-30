Городские бои в Турции. Муниципальные выборы могут повлиять на президентскую кампанию-2028, - Э.Байназаров

00:01 01.04.2024 Власти Турции вступили в городские бои

Муниципальные выборы могут повлиять на президентскую кампанию-2028

Граждане Турции в это воскресенье будут выбирать глав муниципалитетов. В центре внимания крупнейшие города страны, которые сейчас находятся под контролем оппозиционных градоначальников. Среди них Стамбул, чей мэр Экрем Имамоглу будет пытаться удержать свое кресло в битве с молодым и амбициозным ставленником правящей Партии справедливости и развития Муратом Курумом. Эксперты отмечают, что успешное выступление соратников президента Реджепа Тайипа Эрдогана на этих выборах впоследствии может открыть путь к конституционным изменениям - например, к отмене положения, запрещающего главе государства переизбираться на третий срок подряд.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что по итогам муниципальных выборов все стратегически важные регионы и города окажутся в руках его соратников



Продлевать или нет

Выборы 31 марта в Турции называют прологом президентской кампании 2028 года. Позиции правящей Партии справедливости и развития сильно пошатнулись в 2019 году, когда объединенная оппозиция победила в пяти из шести крупнейших городов страны: Стамбуле, Анкаре, Измире, Анталье и Адане. Исключением стала только Бурса. Сейчас власти Турции намерены укрепить свое положение, чтобы устранить любую угрозу со стороны оппозиции на выборах-2028. Пока, согласно данным опросов PolitPro, поддержка правящей партии в стране держится на уровне 33,5%. У главной оппозиционной силы, Народно-республиканской партии - 25,1%.



Выборы 31 марта важны еще и потому, что президент Эрдоган в середине месяца неожиданно заявил: нынешняя кампания, в которой он принимал активное участие, всячески поддерживая кандидатов,- последняя для него. "Я работаю без остановки, и это для меня финал",- сказал 71-летний политик, тем самым впервые обозначив, что не будет баллотироваться повторно на пост главы государства. Турецкий лидер при этом добавил, что выборы 31 марта "станут благословением для братьев, которые придут" после него. То есть голосование, возможно, еще и выявит потенциальных преемников на посту главы государства.



Впрочем, большинство аналитиков считает, что господин Эрдоган на самом деле не настроен покидать свой пост. Как передает турецкий оппозиционный канал NTV, если действующему президенту удастся вернуть под свой контроль Стамбул и Анкару, это в конечном счете может изменить расклад сил на общегосударственном уровне.



В частности, как отмечает NTV, голосование 31 марта может внести раскол в оппозицию и принести властям дополнительные голоса в парламенте Турции.



А это, по прогнозам телеканала, даст руководству страны две возможности. Во-первых, повысит шансы на дальнейшее изменение конституции. В частности, на отмену статьи 101 - о том, что политик не имеет права занимать должность президента больше двух пятилетних сроков подряд. Напомним, что в 2003 году Реджеп Тайип Эрдоган занял ключевой тогда пост премьер-министра, в 2014-м стал президентом, в 2018-м, после конституционных изменений, сроки обнулились, а в 2023-м политик был вновь переизбран.



Во-вторых, есть теоретический вариант с объявлением досрочных президентских выборов. В таком случае, как гласит статья 116 Конституции, действующий глава государства имеет право баллотироваться еще раз. Для этого, правда, Реджепу Тайипу Эрдогану потребуется 360 голосов членов парламента. А пока в распоряжении у правящего альянса есть всего 313 мест.



Электоральное землетрясение

Основная битва 31 марта развернется за Стамбул. Фаворитов двое: действующий мэр, представитель Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу и кандидат от партии власти Мурат Курум.



В 2019 году против господина Имамоглу выступал бывший премьер-министр Бинали Йылдырым. Молодой оппозиционный политик (ему тогда было 47 лет) довольно уверенно победил 64-летнего экс-премьера (в первом туре опередил на 0,17% голосов, во втором - на 9,2%). Такой результат стал неприятным сюрпризом для Реджепа Тайипа Эрдогана. Его партия контролировала крупнейшую агломерацию страны на протяжении 25 лет, а сам турецкий лидер начинал политическую карьеру в 1994 году именно в этом городе.



На этот раз партия власти учла ошибки и выдвинула молодого и амбициозного кандидата: 47-летнего Мурата Курума, экс-министра урбанизации и окружающей среды. Он приобрел большой политический вес во время операции по устранению последствий землетрясения 6 февраля 2023 года. Имя бывшего министра ассоциируется с госкомпанией TOKI, которая ведет строительство социального жилья по всей стране. Во время землетрясения ни один из домов, построенных TOKI, не разрушился - это укрепило авторитет госкомпании. Многие жители востока Турции стремятся получить квартиры именно в домах от этого подрядчика. Важно и то, что Мурат Курум курировал кампанию по обеспечению малоимущих граждан Турции социальным жильем. Кроме того, на посту министра окружающей среды он отвечал за ликвидацию последствий лесных пожаров в Манавгате и Мармарисе в августе 2021 года и наводнения в Кастамону в июне 2022-го.



Тема ликвидации последствий землетрясения стала одной из ключевых в предвыборной агитации партии власти. Провластные СМИ последний месяц активно критикуют Экрема Имамоглу за невыполненные обещания перестроить жилищный фонд в Стамбуле, сделав город более сейсмоустойчивым. При этом, например, телеканал TRT Haber отмечал: господин Имамоглу в 2019 году обещал построить 100 тыс. новых единиц жилья, но, по официальным данным, за пять лет было построено менее 10% - только 9652. Власти даже запустили специальный сайт, на котором отслеживается, сколько обещаний выполнил оппозиционный градоначальник за последние пять лет. По подсчетам портала, речь идет лишь о 7% от всего обещанного.



Между тем Экрем Имамоглу в своей кампании делал акцент на масштабных инфраструктурных проектах. "За пять лет мы построили более 65 км метро, это больше половины из 122 км линий, построенных за последние 25 лет. Мы за пять лет сделали больше работы, чем они (представители правящей партии.- "Ъ") за 25 лет, они сходят с ума от этого",- подчеркивал политик. Господин Имамоглу также критиковал власти Турции за пренебрежение положением малоимущих и пенсионеров. "У них (властей Турции.- "Ъ") нет денег на потребности пенсионеров, но как только надо построить новый канал в Стамбуле, то средства находятся",- отмечал градоначальник, имея в виду амбициозный проект по строительству канала, альтернативного Босфорскому проливу.



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Опросы указывают, что пока Экрем Имамоглу и Мурат Курум идут на равных. Однако, как заверил "Ъ" автор Telegram-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев, опираться на социологические исследования невозможно: они могут вводить в заблуждение, потому что с обеих сторон идет информационная война.



Как пояснил "Ъ" турецкий политолог Керим Хас, повышенная активность со стороны турецких властей (и лично президента Эрдогана) объясняется желанием устранить Экрема Имамоглу с политической сцены: если последнему удастся победить, он станет безоговорочным лидером всей оппозиции. Между тем, по мнению эксперта, сейчас можно говорить и о разногласиях в рядах противников властей - между Экремом Имамоглу и бывшим председателем Народно-республиканской партии, ветераном турецкой оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Последнему, как заверил собеседник "Ъ", "выгодно, чтобы Имамоглу проиграл эти выборы": "Тогда у Кылычдароглу появится шанс вернуться на пост главы партии". Такие разногласия противодействию президенту Эрдогану и его соратникам явно не помогают.



Эльнар Байназаров

Газета "Коммерсантъ" №56 от 30.03.2024, стр. 1 Источник - Коммерсантъ

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