Вашингтон делает новый шаг в сторону разжигания Большой войны в Азии, - В.Павленко

00:06 01.04.2024 ВАШИНГТОН ДЕЛАЕТ НОВЫЙ ШАГ В СТОРОНУ РАЗЖИГАНИЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ В АТР



Помешать этим планам может только разрушение привычных американских схем



Владимир Павленко



США планируют резкую эскалацию напряженности в Южно-Китайском море (ЮКМ) и вокруг Тайваня; об этом свидетельствует публикация в американской Politico. В ней рассказывается о планах Вашингтона сколотить новый военный альянс в противодействии Китаю путем организации многостороннего военно-морского патрулирования.



Первое, что важно. 11 апреля в Вашингтоне соберется первый в истории трехсторонний саммит США, Филиппин и Японии. Джо Байден в американской столице примет японского премьер-министра Фумио Кисиду и филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего. Второе. Сообщается, что Японию привлекают на эти переговоры не только для участия в совместном патрулировании. Но и в более широком контексте, затрагивающем созданный в 2021 году блок AUKUS. Третье. Формальным поводом к вашингтонскому сборищу называются события вокруг рифа Жэнъай, удаленного островка архипелага Наньша, известного также как Спратли. На архипелаг, состоящий из более тысячи островов, из которых примерно полсотни контролируются Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, также претендуют Бруней и сепаратистский режим Тайваня, рассматривающий свои претензии отдельно от материкового Китая. Остальные островки и атоллы необитаемые. Основное противоречие между Китаем и Вьетнамом. Исторически территории китайские, отошедшие к Поднебесной после войны с Францией в конце XIX века; что касается Вьетнама, то эта страна на момент подписания соответствующего Сан-Францисского договора, который подвел итоги Второй мировой войны в АТР, находилась в колониальном владении Франции. Оспаривая риф Жэнъай у Пекина, Манила в свое время пошла на провокацию, посадив там на мель военный корабль, который теперь удерживает как базу для завоза стройматериалов, рассчитывая утвердить свои права явочным порядком. Китайская береговая охрана отгоняет корабли филиппинских коллег, за последнее время имели место несколько инцидентов, подробности которых REX уже раскрывал. Сейчас к этому спору со всей очевидностью подключаются США, замах у которых намного шире, чем у региональных оппонентов Китая. А именно: использовать напряженность для проникновения в регион и продвижения блокового строительства в рамках байденовской "политики альянсов". Именно это имеется в виду под анонсированными вашингтонскими тройственными переговорами в апреле. Наверняка планируется подписание соответствующего соглашения.



Наконец, четвертое. Узлом противоречий в широком смысле в регионе является Тайвань, южная часть которого расположена напротив северного филиппинского острова Лусон через одноименный пролив шириной примерно 200 км. На Лусоне уже действуют несколько военных баз США, список которых был расширен после прошлогоднего вояжа в США Маркоса-младшего, пересмотревшего лояльную к Китаю политику своего предшественника Родриго Дутерте. Главной проблемой 7-го флота ВМС США в регионе остаются пункты базирования, отстоящие далеко от Тайваня. Поэтому ситуация вокруг рифа используется США для угроз Китаю в рамках американо-филиппинского договора о безопасности. Чем сложнее ситуация – тем большее военное присутствие надеются оправдать США. Тройственный блок позволяет подтянуть и Японию, которая при Кисиде подписалась на поддержку США против Китая в тайваньском вопросе и имеет ряд баз на архипелаге Рюкю к северу от цитадели сепаратистов.



Еще раз. Ситуация вокруг предстоящей вашингтонской встречи имеет не только филиппинское или тайваньское измерение. Это важнейшая часть общей региональной стратегии США, рассчитанной на сдерживание Китая и создание ему постоянных военных угроз по всей протяженности тихоокеанского побережья. Возвращаясь к политике альянсов, напомним, что когда Байден появился у власти, США имели в АТР только один блок – Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) в составе, помимо Вашингтона, Японии, Австралии и Индии. Все остальное регулировалось двусторонними договорами. Подключение Индии, у которой сложные пограничные споры с Китаем, преследовало главной целью распространить южный фланг зоны ответственности 7-го флота на Индийский океан, подкрепив тем самым "индо-тихоокеанскую" стратегию Пентагона, которую подвергают жесткой критике в Пекине и Москве. Попытки зайти дальше и вовлечь в свои сети страны АСЕАН предпринимались, но в целом безуспешно. При Байдене аппетиты Вашингтона непропорционально выросли. Во-первых, создали AUKUS (США, Великобритания, Австралия), в рамках которого подтянули в регион ВМС Великобритании, но главное, включили в единую стратегию юг региона. Вторым ходом поменяли власть в Южной Корее с суверенной на марионеточную. И вовлекли Сеул в тройственный альянс с США и своим историческим врагом – Японией. Этот момент особенно показателен. С одной стороны, данный альянс был использован для подрыва ДНЯО, что объединяет его с AUKUS. В первом случае создается по сути объединенное американо-южнокорейское ядерное командование ("консультативная группа"); во втором, ядерные технологии передаются Канберре, которая намерена использовать их при создании подводного флота. С другой стороны, только слепой не видит, что цели и технологии обнародованного апрельского саммита с участием США, Японии и Филиппин как две капли воды похожи – копируют – такой же саммит тех же Байдена и Кисиды, в том же Вашингтоне, с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Даже в деталях все так же. Напомним: Юн прибыл в США в августе 2023 года на подписание тройственного союза второй раз после майского подготовительного вояжа. За десять дней до него там же был и Маркос, тоже с подготовительным, как выясняется, визитом, где для начала было согласовано расширение американского военно-морского присутствия на Филиппинах. И в этом случае теперь тоже заключается тройственное соглашение, только на семь месяцев позже американо-японо-южнокорейского.



Третьим ходом США в октябре 2023 года подожгли Мьянму, раздув там внутренний конфликт и углубив раскол вокруг этого вопроса в АСЕАН. Хотели еще столкнуть там Китай с Индией, но этого не произошло. Однако боевые действия поставили под вопрос трубопроводный транзит из приморского штата Ракхайн в китайскую провинцию Юньнань, осложнив Пекину сухопутный энерготранзит в обход Малаккского пролива, где, повторим, сильны позиции 7-го флота американских ВМС. Контроль над проливами – ключевое звено упомянутой "индо-тихоокеанской" стратегии, ибо он ставит в уязвимое положение китайский нефтяной импорт из зоны Персидского залива.



Предстоящий американо-японо-филиппинский саммит – четвертый ход, и посмотрим, что получается в регионе с геополитической точки зрения. Американо-японская агрессивная региональная ось охватывает весь Китай, вдоль всего побережья с севера на юг, а заодно и с юга. США и Япония в альянсах и с Южной Кореей на севере, в Восточно-Китайском море (ВКМ). И теперь в центре с Филиппинами, в ЮКМ. И даже на юге, в Индийском океане с Дели (Quad). Япония формально не входит только в AUKUS, заточенный на проливы, но во-первых, это компенсируется членством в этом блоке и в Quad Австралии, а во-вторых, Белый дом уже обнародовал информацию, что Байден, Кисида и Маркос обсудят не только "пути дальнейшего мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", но и "возможность привлечения Японии в качестве технологического партнера" с AUKUS. Круг американо-японского доминирования, в котором Вашингтон – сюзерен, Токио – вассал первого уровня, а всякие там Сеулы, Канберры и Манилы – второго, низшего, замкнулся. Правда, не до конца, ибо на эту ось в полной мере не смогли нанизать Дели, который вассалом не назовешь, хотя давлению индийские власти, озабоченные сейчас начинающимися в стране выборами, в целом поддаются, о чем говорит остановка Индией импорта российской нефти.



В-третьих, и здесь мы подходим к главному, к военно-морскому патрулированию ЮКМ, в котором авторы материала в Politico справедливо усматривают "коллективную демонстрацию морской силы против Китая". Причем, признается, что "этот серьезный шаг …вероятно, вызовет решительную реакцию со стороны Пекина". Американские СМИ любят спекулировать на том, что в районе архипелага Наньша (Спратли) обнаружено крупное месторождение углеводородов, уличая, как им кажется, Китай в попытке узурпировать природные богатства. И намеренно упускают из виду, точнее, уводят в сторону, от геополитической составляющей региональных проблем. Между тем, перечисленные нами блоки, из которых все, за исключением Quad, сформированы уже при Байдене, взаимно пересекаются, дополняют друг друга и образуют конфигурацию подковы, или "анаконды", охватывающей Китай с моря. Это предоставляет США возможность выбора планируемых направлений удара, то есть захвата стратегической инициативы в случае конфликта. В том числе в Тайваньском проливе. Если посмотреть на карту, то видно, что континент в этой зоне отделен от материка цепочкой островов и архипелагов – Хайнань, Наньша, те же Филиппины, тот же Тайвань, Рюкю, наконец, юг Корейского полуострова и сами Японские острова. Разве не видно, что тема "военно-морского патрулирования" прикрывает явное намерение Вашингтона дополнить передовую цепь военного базирования еще и архипелагом Наньша, все остальное и так им контролируется. Кстати, на архипелаге, помимо нефти, еще и четыре взлетно-посадочные полосы, которые на самом деле, а отнюдь не риф Жэнъай, представляют для Пентагона реальную цель. И разве непонятно, что отстаивая свои интересы в ЮКМ, если посмотреть на ситуацию с этой "колокольни", Китай озабочен отнюдь не первенством в разработке месторождений, а вопросами военной безопасности. Ибо контроль США над всей цепочкой островов вдоль побережья – явный угрожающий фактор в плане войны, и именно к этому Вашингтон и готовится. Даже можно предположить гипотетический, но отнюдь не невероятный сценарий, при котором США дают отмашку Тайбэю на провозглашение "независимости", то есть создают casus belli. А когда НОАК начинает неизбежную операцию в Тайваньском проливе, поджигают большой войной весь регион, используя для этого именно фактор охватывающей островной дислокации своей группировки на региональном ТВД.



Доказательства? Politico, открытым текстом:



Китай использовал свою военную мощь, чтобы заявить права на [ЮКМ], …создавая базы и преследуя подразделения филиппинской береговой охраны. В Вашингтоне растут опасения, что столкновения Пекина и Манилы могут перерасти в открытый конфликт. Пекин также мог бы использовать эти военные аванпосты для поддержки блокады или вторжения на Тайвань в ближайшие годы.



Именно этот сценарий, по сути, здесь и описан. И действуют США точно так же, как на Украине и в других советских республиках: поддерживают антикитайский режим на Тайване, насаждают подобные режимы в Южной Корее и на Филиппинах, упрочивают – в Японии и в Австралии. И только в Индии с этим испытывают проблемы, хотя и здесь не останавливаются. Напомним: англосаксы никогда не "изобретают велосипед" и избегают перемен до тех пор, пока старые схемы работают. Создать им проблемы можно, только эти схемы поломав. Источник - iarex.ru

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