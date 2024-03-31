Багдад и Анкара договорились вместе бороться с "курдскими террористами", - А.Веселов

00:13 01.04.2024 31.03.2024 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



В попытках удержать позиции на Ближнем Востоке Вашингтон поддерживает экспансионистскую политику Анкары



11 марта патриарх халдейской католической церкви в Ираке Луи Рафаэль Сако выступил со специальным обращением. Дата была выбрана не случайно – именно в этот день начался Рамадан, священный для мусульман пост, но обращение было направлено к последователям всех религий. Кардинал Сако подчеркнул важность мира как важнейшего начинания, требующего мужества и коллективных действий, выразив при этом глубокую обеспокоенность продолжающимся конфликтом в Палестине. Клирик призвал людей во всем мире объединиться в борьбе с конфликтами и в продвижении культуры братства и любви.



В той части обращения, что адресована Ираку, кардинал Сако призвал власти пересмотреть свой политический курс и отойти, взять за основу гражданство, а не сектантские квоты, чтобы обеспечить будущее для всех иракцев, сохраняя при этом разнообразие общин. Фактически это призыв восстановить практику Саддама Хусейна, в годы правления которого главным был принцип лояльности – тогда не делали различия между арабами и курдами, мусульманами, шиитами или христианами: все были иракцами. Американцы умело разыграли карту "неустранимых противоречий" между ними, что едва не вылилось в полномасштабную гражданскую войну и до сих пор негативно влияет на обстановку в стране.



Кардинал Сако не понаслышке знает ситуацию: в июле 2023 года он был лишен статуса главы халдейской католической церкви указом президента Ирака и был вынужден спешно уехать из Багдада в Эрбиль, поскольку против него возбудили несколько уголовных дел, реально грозящих тюремным заключением. Решение властей, признанное юридически необоснованным, вызвало широкое осуждение со стороны христиан в Ираке и за рубежом, усилив опасения по поводу целенаправленной кампании против сокращающейся христианской общины.



Однако преследованиям подвергаются не только христиане. Комитет по правам человека парламента Ирака 13 марта обсуждал проблему пыток заключенных в исправительных учреждениях страны. Глава комитета Аршад Салихи опроверг недавние утверждения министра внутренних дел генерал-лейтенанта Абдель Амира аш-Шаммари, который заявил об искоренении пыток в иракских тюрьмах. Салихи заявил, что тактика пыток сохраняется и заключенных заставляют давать признательные показания под принуждением, причем степень жестокости "дознавателей" нередко вынуждает задержанных прибегать к членовредительству, чтобы избежать новых допросов. По словам Салихи, число заключенных растет, в настоящее время в исправительных учреждениях находится более 60 000 человек. Он подчеркнул, что, несмотря на заявления министерства юстиции, внутренних дел и обороны, пытки по-прежнему широко распространены в различных службах безопасности, включая тюрьмы ополченцев "аль-Хашд аль-Шааби", Национального агентства разведки и безопасности и антитеррористического агентства, в которых содержится около 1000 заключенных. Пенитенциарная система страны требует комплексных реформ и немедленных действий по защите прав и достоинства заключенных, заключил парламентарий. На этом фоне примечательно дальнейшее ужесточение законодательства: 14 марта федеральный верховный суд Ирака вынес постановление, запрещающее веб-сайтам и социальным сетям распространять контент с антирелигиозными материалами. Одновременно сказано, что совет по СМИ и коммуникациям уполномочен блокировать платформы, на которых размещаются материалы, которые считаются несовместимыми с ценностями иракского общества, в том числе оскорбляющие религиозные писания, пророков и символы.



Вашингтон не оставляет попыток сохранить контроль на Ближнем Востоке, и в Ираке, в частности, при этом прибегая к нестандартным решениям. Если после свержения Саддама одной из главных задач Белого дома было стравить между собой арабов-шиитов и суннитов, обеспечив покровительство курдской автономии, то сейчас наблюдается иной тренд. Речь идет о том, чтобы задействовать Турцию и, на словах помогая решить ей проблему с оппозиционными курдами, использовать в схеме иракских арабов-шиитов. Задумка хитроумная, поскольку одновременно ставится задача уменьшить влияние Ирана, одного из главных врагов США в регионе.



Анкара в последнее время резко усилила риторику, Р. Эрдоган прямо заявляет, что "этим летом вопрос с безопасностью границы с Ираком будет решен". Идет активная подготовка к широкомасштабной военной трансграничной операции на севере Ирака с задачей зачистить от боевиков "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и лишить их тыловых баз, тренировочных лагерей и снабжения. Турецкая армия уже много лет периодически проводит там войсковые операции, однако без особого успеха, и терпение Анкары иссякло. Р. Эрдоган смог найти решение, которое потенциально способно действительно изменить ситуацию – он сумел заручиться поддержкой Багдада.



14 марта в иракской столице состоялось совещание по безопасности, которое явно вышло за рамки обычного. В нем приняли участие руководители МИД (Хакан Фидан), МО (Яшар Гюлер) и Ибрагим Калын, глава национальной разведорганизации Турции (MIT). Стороны обсуждали "вопросы безопасности и военное сотрудничество, общее видение проблемы борьбы с терроризмом и конкретные шаги в этих сферах". В итоговом коммюнике отмечается, что "Турция, и Ирак совместно подчеркнули, что РПК является общей угрозой для обеих стран. Фактом присутствия на территории Ирака эта организация нарушает его конституцию. Турция приветствовала решение Совета национальной безопасности Ирака о том, что РПК является запрещенной организацией в стране. Стороны провели консультации о мерах, которые необходимо принять против организаций и их ответвлений, целью которых является Турция и которые используют иракскую территорию". Согласно документу, "было решено создать постоянные совместные комитеты, которые будут работать исключительно в сферах борьбы с терроризмом", Турция и Ирак будут заниматься "выработкой стратегических рамок для развития отношений", а власти двух стран "будут работать согласованно, регулярно и с ориентиром на результат".



О том, что результаты планируются ощутимые, говорит и тот факт, что во второй половине апреля в Багдаде ждут турецкого президента с "официальным историческим визитом". Видимо, там и будут окончательно утверждены дальнейшие согласованные шаги сторон, а они обещают быть неожиданными. Уже появилась информация, что Багдад намерен привлечь к операции формирования "народного ополчения". В упомянутых переговорах участвовал и лидер "ополченцев" Фалях Файяд, а такая фигура, как бывший глава Высшего исламского совета Ирака Аммар аль Хаким ранее провел встречу с американским послом Алиной Романовски и назвал переговоры "полезными". Если "ополчение" действительно привлекут, то у членов РПК останется мало шансов уцелеть. Но, похоже, такая задача и не ставится – речь вполне может пойти не об их уничтожении, но выдавливании в соседнюю Сирию и использовании в дальнейшем против правительственных войск. И тут вновь выявляется роль США.



Кроме того, в Ираке присутствуют американские военные, и тема возможной новой военной операции Турции в Северном Ираке также поднималась на недавних переговорах. Один из турецких дипломатов заявил, что Анкара "не будет спрашивать ни у кого разрешения на проведение операций против РПК и в таком ключе диалог с США она не ведет". Но ведь у дипломатов есть широкий набор средств, которые позволяют понять даже полунамеки. К примеру, глава МИД Турции, находясь в Багдаде, нашел время провести встречу с главой Фронта иракских туркмен Хасаном Тураном.



Одними из первых среди политических движений и партий на новые веяния отреагировали сунниты: 14 марта группа парламентариев представила новую коалицию под названием "ас-Садара" и выразили намерение "участвовать в переговорах с основными политическими силами для удовлетворения требований иракского населения". У суннитов в Ираке есть богатый опыт "демократизации" после 2003 года, однако создание новой (уже четвертой) суннитской коалиции в парламенте говорит не о консолидации, а, напротив, фрагментации, поскольку ряд политиков просто вышли из одной коалиции и перешли в другую, самими и созданную. Как говорится, история учит тому, что она ничему не учит. Источник - fondsk.ru

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