В Бердычах впервые в мировой истории идет бой между роботами с обеих сторон

00:30 01.04.2024 Исторический бой в Бердычах: "Это что за технология у русни?"

В ВС РФ появляется новая беспилотная боевая техника - США и НАТО стоят в сторонке и нервно курят

Александр Ситников 31 марта 24

Исторический бой в Бердычах: "Это что за технология у русни?"



Немецкий эксперт из русофобской газеты Bild Юлиан Репке сообщил о прорыве линии Бердычи - Семеновка - Орловка - Тоненькое. По его словам, "там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять, однако на сегодняшний день ВС РФ прорвали эту линию везде, кроме Бердычей и Семеновки. За них идут упорные бои, но частично их уже контролирует армия Россия, которой активное сопротивление оказывает 47-я механизированная бригада ВСУ".



Он отмечает, что ближайшее к нынешней линии фронта украинское село Уманское находится в 3 км к западу, Новопокровское - в 5 км. Пустующая территория к востоку от них может стать для ВС РФ оперативным простором.



Укровояки называют местных жителей "партизанской швалью", и призывают расстреливать на месте, чтобы "не повторилась Авдеевка"

Согласно информации независимых источников, 29 и 30 марта российские войска продвинулись к северо-западу и юго-западу от Авдеевки. Как пишут "Военкоры Русской Весны", подразделения "Южной" группировки заняли лесополосу восточнее Семеновского ставка, захватив участок шириной до 750 м и на глубину до 200 м.



Особенно ожесточенные бои идут в Бердычах, в которых наземные боевые роботы, вооруженные АГС-17, штурмуют позиции ВСУ. В "Дневнике Десантника" говорится, что благодаря применению ударных наземных дронов удалось захватить северную часть поселка.



УкроСМИ назвали этот бой началом "терминаторной войны" и широко постят атаку бандеровских fpv-дронов на русские мини-танкетки с гранатометами. "Когда еще десять лет назад в фантастических произведениях фигурировала война дронов, то представление о ней было в виде противостояния разнообразных Терминаторов, андроидов, огромных боевых человекоподобных роботов, но не то, что сейчас происходит в реальной жизни на реальном поле боя", - пишет, например, заблокированный в нашей стране паблик Defense Express.



По ту линию фронта строчат, что это первый, как минимум, качественно задокументированный случай в истории, когда произошел поединок исключительно между дронами. Самостийные эксперты ожидают, что скоро наши наземные боевые роботы получат платформу "Козерог BRT", которая атакует врага одиночными ракетами "Града" или "Торнадо", а также может использовать для выстрелов РПГ-7.



"Магуровцы" из 47-й ОМБр нанесли удары fpv-дронами со слабенькой боевой частью. На опубликованных ими кадрах видны два хлопка, которые, судя по всему, не смогли нанести существенный ущерб нашим наземным беспилотникам. Сергей Згурец из Defense Express сообщил, что машины несли противотанковые мины для подрыва украинских опорников.



Вражеские эксперты жалуются, что наши дроны получили копеечное решение по оснащению БПЛА так называемым "машинным зрением", которое позволяет дрону по меньшей мере захватывать определенную оператором цель и атаковать ее автономно, что нивелирует действие РЭБ. Речь идет о плате с размерами 40 на 40 мм под названием "Grape Pi 1" на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1,5 Ггц стоимостью 2,5 тысячи рублей. Главную его ценность, по оценке Згурца, представляет программное обеспечение. Он видит в этом огромную опасность для захисников, поскольку в России наблюдается бум разработок БПЛА-камикадзе.



В добавлении к теме первого боя "терминаторов" в Бердычах в Сети появились кадры перехвата нашими беспилотниками вражеских fpv-дронов. Сверху на аналогонетные украинские "мавики" сбрасывается сетка, которая позволяет захватывать вражеский компер. "Тарасики и миколы", воюющие на Авдеевском направлении, уже вопят на своих форумах: "Это что за технология у русни? Да они сейчас все наши усилия сведут на нет по ФПВшкам. Алло, Стерненко, Лачен, Минцифра, нам надо срочно что-то думать, а то русачки сейчас нас обгонят резко по беспилотным технологиям".



О том, что преимущество в БПЛА позволило нашим бойцам без потерь занять новые позиции в Бердычах, признал американский Институт изучения войны (ISW). Его эксперты, комментируя битву дронов в этом поселке, напоминают, что в Сети появились видеозаписи других российских небольших колесных и гусеничных наземных беспилотных аппаратов.



По оценке эксперта заокеанского Центра военно-морского анализа (CNA) Сэмюэля Бендетта, эти БПЛА были задействованы в разведывательном наблюдении и рекогносцировке, логистике, эвакуации персонала и военных операциях. Он призвал США и НАТО изучить быстро развивающееся поле боя на Украине, чтобы выработать более глубокое понимание будущего ведения боевых действий и их характеристик.



Еще никто в мире, включая армию США, не проводил таких крупных наступлений в новую эпоху беспилотных войн

Кроме успехов армии России в Бердычах, есть существенные подвижки и в Первомайском. Если утром 30 марта самостийный эксперт Погорелов на своей карте обозначил 60% территории этого населенного пункта под контролем ВС РФ, то к вечеру - уже 80%. Непонятно, есть ли там вообще "херои" и, если они присутствуют, то в каком качестве и количестве.



Когда наши взяли примерно две трети Тоненького, в нем на самой западной окраине засели несколько пар бандеровских наблюдателей-самоубийц. Они наводили fpv-дроны, корректировали огонь украинской артиллерии и дистанционно подрывали мины по мере зачистки нашими бойцами поселка.



Возможно, раньше такая тактика приносила врагу "профиты", но сейчас этот метод уже не столь эффективен. Русские штурмовики знают, где могут прятаться захисники и наносят туда такие удары, чтобы от них даже молекул не оставалось. С определенной долей вероятности можно сказать, что село до конца следующей недели перейдет под наш контроль. Уже появились свидетельства отвода пiдроздiлiв в соседнее Нетайлово. Источник - свободная пресса

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