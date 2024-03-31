Казахстан уходит под воду, - НГ

00:36 01.04.2024 Касым-Жомарт Токаев извинился перед гражданами и обещал помощь пострадавшим

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

31.03.2024



Казахстанским военным приходится

выносить людей из затопленных домов.



В Казахстане объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за масштабных паводков. Затоплены города и населенные пункты западных, северных и восточных регионов страны. В Алматинской области прорвало Ворошиловское водохранилище, в Актюбинской – Щербаковскую плотину. Затоплены сотни домов. Эвакуировано более 11 тыс. человек. Президент Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия министров и губернаторов за халатность и непрофессионализм. Глава государства извинился перед гражданами страны и обещал всем пострадавшим помощь. Премьер-министр Олжас Бектенов 31 марта на заседании республиканского штаба по борьбе с паводками поручил генпрокурору начать проверки фактов халатного отношения чиновников к своим обязанностям.

Власти Казахстана оказались не готовыми к приходу весны и таянию снега. Из-за паводков пострадали семь регионов – Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Абай, Улытау и Акмолинская области. По мнению премьер-министра Олжаса Бектенова, впервые за последние годы Казахстан столкнулся со столь масштабным наводнением. На улицах городов плавают автомобили, автобусы и даже трактора. Ряд населенных пунктов полностью ушел под воду. Военные вертолеты спасают жителей затопленных сел – эвакуируют в безопасную зону, доставляют по воздуху продукты и теплые вещи, предметы первой необходимости тем, кто остался. Гибнут домашние животные.



31 марта департамент по ЧС Костанайской области предупредил жителей об ухудшении паводковой ситуации на предстоящей неделе в связи с резким повышением температуры воздуха до 20 градусов и дождями. Для тех, кто самостоятельно не сможет покинуть зону бедствия, будет организована эвакуация.



К воскресенью из затопленных зон было эвакуировано 11 306 человек, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана, отметив, что помощь пострадавшим оказывают круглосуточно, а с населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживают связь.



В какую сумму обойдется госказне восстановление размытых дорог, мостов, железнодорожного полотна, домов, которые за считаные часы уходили под воду, еще предстоит подсчитать. Утром в воскресенье премьер Олжас Бектенов, назначенный накануне главой штаба по координации противопаводковых мероприятий, провел первое заседание: "Президент Касым-Жомарт Токаев дал неудовлетворительную оценку работе по исполнению противопаводковых мероприятий. Необходимо уже сейчас начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим людям, а также выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем. Каждый регион должен иметь четкий план действий".



Судя по всему, чиновникам предстоит ответить и на вопрос, на что израсходованы 7 млрд тенге, выделенные на противопаводковые мероприятия. Как считает премьер, подготовка к паводкам была формальной. По мнению экспертов, вероятнее всего, пройдут перестановки в команде управленцев. "Сейчас главное – спасение жизни людей и минимизация последствий стихии. После будет проведена предметная проверка с целью выявить возможные факты халатного отношения отдельных должностных лиц к выполнению своих служебных обязанностей. Этот вопрос я уже обсудил с генеральным прокурором", – заявил на заседании Бектенов.



Впрочем, первое назначение уже состоялось 31 марта: указом главы государства новым заместителем премьер-министра назначен Канат Бозумбаев, ранее занимавший пост советника президента. Новый вице-премьер будет курировать вопросы региональной политики, жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.



Накануне Токаев, разбирая ситуацию с паводками, объявил строгий выговор заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову за непринятие своевременных противопаводковых мер. Строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам (губернаторам) Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.



Депутат казахстанского парламента Сергей Пономарев считает, что правительство и акиматы не подготовились к паводкам, понимая, что они неизбежны: зимой было много осадков, в некоторых районах высота снежного покрова доходила до 2 м. "Сложилась ситуация, когда в зоне риска подтопления оказалось 217 населенных пунктов, а это более 86 тыс. домов. Один затопленный дом – это уже беда, а мы сегодня рискуем жизнью без малого полумиллиона человек. Это связано с недостатком системной подготовительной работы, прежде всего по созданию и поддержанию системы гидротехнических сооружений, которая должна находиться в постоянной готовности и исправном состоянии. Их сеть требует постоянного наблюдения, ухода, ремонта и самое главное – обновления. Отмечу, по данным МЧС на февраль этого года, по стране требуют ремонта 537 гидротехнических сооружений, 8 из них – бесхозные. Более 200 плотин не имеют паспортов, и уровень их технической безопасности не определен. Остается проблема незаконной застройки в водоохранной полосе", – заявил депутат Мажилиса в запросе, направленном членам правительства 27 марта.



Министр культуры и информации Аида Балаева призвала не распространять недостоверные сведения о паводках: это вызывает панику и мешает работе спасателей. Источник - НГ

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