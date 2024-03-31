Афганистан примкнул к иранской "оси сопротивления", - Игорь Субботин

00:37 01.04.2024 Тегерану разрешили возобновить вербовку шиитских боевиков

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

31.03.2024

Тегеран наконец смог добиться расположения верховного лидера нынешних властителей Афганистана Хайбатуллы Ахундзады.

Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) разрешило Ирану возобновить вербовку выходцев из шиитской общины Афганистана в иррегулярные группировки, действующие на Ближнем Востоке. Фактором, повлиявшим на это решение, стало то, что Тегеран, по слухам, смог добиться расположения верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады, который концентрирует в своих руках весь механизм принятия решений. Это делает более осязаемыми слова иранских официальных лиц о том, что Афганистан является частью "оси сопротивления" в их борьбе с Израилем.



О том, что талибы разрешили иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) снова вербовать шиитов-хазарейцев, сообщил со ссылкой на свои источники Брукингский институт. Согласно его данным, Исламская Республика намерена продолжать набор в дивизию "Фатимиюн", которая действует в ее интересах в разных конфликтных точках Ближнего Востока. Свою роль сыграло то, что иранская сторона якобы смогла получить "самый широкий доступ" к верховному лидеру талибов, который, как принято считать, руководит всеми процессами из Кандагара, пишут эксперты. Это сблизило две страны, несмотря на проблему контроля над пограничными водными ресурсами и вооруженные столкновения, спорадически случавшиеся за последние два года.



"Талибан" отверг сообщение Брукингского института.



Среди всех сил "оси сопротивления" – неформального клуба близких к Ирану государственных и негосударственных акторов – дивизия "Фатимиюн" представляет собой наиболее известную группировку, укомплектованную преимущественно из афганцев. Главным образом она была задействована на сирийской арене, где Тегеран поддерживал президента Башара Асада. Первые данные о появлении там "Фатимиюна" появились 10 лет назад – когда к боевым действиям в Арабской Республике открыто присоединились члены ливанской "Хезболлы". В 2019 году, когда горячая фаза конфликта в Сирии стала затухать, кабульская администрация зафиксировала, что члены "Фатимиюна" начали возвращаться на родину.



Явные признаки того, что Тегеран и кандагарская группа влияния могут сократить дистанцию, появились еще в прошлом году. Американское издание Foreign Policy со ссылкой на источники тогда сообщило, что ключевая группа влияния в "Талибане" стала более лояльно смотреть на идею взаимодействия с иранцами. Согласно этим данным, Хайбатулла Ахундзада за последние два года приблизил к себе именно тех представителей талибского движения, которые имели большое влияние в эпоху первого правления группировки (1996–2001), чтобы ослабить позиции других фракций, представляющих, по его мнению, опасность. "Старая гвардия", как обращало внимание Foreign Policy, оказалась при этом носительницей очень проиранских взглядов.



В то же время между двумя соседними странами, в силу исторических проблем с демаркацией рубежей, по-прежнему существуют нерешенные споры вокруг использования пограничных природных ресурсов. Так, после своего прихода в 2021 году к власти "Талибан" продемонстрировал деятельное стремление перекрыть потоки воды в соседнюю страну, задействовав плотину на реке Гильменд. Несмотря на то что талибы мотивировали соответствующий шаг объективными факторами, их обвинили в желании использовать исторический спор как рычаг давления в торге за дипломатическое признание. Споры вокруг рек сопровождались в последние годы довольно громкими пограничными столкновениями.



Тем не менее на фоне обострения ситуации вокруг сектора Газа иранская сторона как основной внешний спонсор палестинских группировок дала понять о своей готовности подключить Афганистан к региональному противоборству с израильской армией. Так, в феврале этого года спецпредставитель Исламской Республики по афганским вопросам Хасан Каземи Коми заявил, что контролируемая талибами страна является частью "оси сопротивления". "Если будет необходимость, в Газу для оказания поддержки может направиться более одной бригады тех, кто ищет мученичества", – подчеркнул в этом контексте дипломат, развивая тезис о необходимости привлечения иностранных сил для защиты палестинского анклава.



Принято считать, что дивизия "Фатимиюн" напрямую не вовлечена в удары по американским военным базам в регионе, которые близкие к Ирану силы начали наносить с 7 октября в отместку за готовность Белого дома оказывать Израилю безусловную поддержку в разных сферах. Тем не менее боевики "Фатимиюна", по примерным оценкам, контролируют военные объекты, служащие ключевыми пунктами в цепочке поставок иранского оружия, включая беспилотные летательные аппараты и ракетные части, в Ирак и Сирию.



В феврале газета The New York Times сообщала, что те удары, которые американское командование инициировало на сирийской арене в отместку за гибель своих военнослужащих в Иордании, унесли жизни пятерых афганцев, среди которых двое были представителями офицерского звена.



Возвращение к вербовке хазарейцев открыто ставит вопрос о возможном присоединении Афганистана к военному давлению на Израиль, несмотря на географическую отдаленность. Источник - НГ

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