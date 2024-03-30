Партия Эрдогана терпит поражение на муниципальных выборах в Турции

00:38 01.04.2024 На муниципальных выборах в Турции впервые за 20 лет оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) выигрывает у правящей партии справедливости и развития (ПСР) после подсчета 50% голосов. Соответствующие данные опубликовал 31 марта гостелеканал TRT Haber.



Согласно предварительным результатам, оппозиция после подсчета половины голосов набрала свыше 37,8%, правящая партия - чуть более 36,8%. Замыкает тройку прокурдская партия DEM с почти 6% голосов.



Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Турции прошли выборы мэров и других членов органов местного самоуправления. Явка составила 75,4%. По данным ЦИК, правящая партия ПСР удержала свое лидерство в муниципалитетах в целом по стране. По состоянию на 19:20 мск ПСР набрала 38,6%, оппозиционная СНР - 35,26%. Явка на выборах составила 75,4%.



По итогам выборов в местные органы власти Турции лидируют мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу, являющиеся членами оппозиционной НРП. После подсчета 17% протоколов голосов мэр Стамбула Имамоглу набрал 49,52% голосов, а его соперник, кандидат от правящей партии Мурат Курум - 41,72%. За мэра Анкары Яваша проголосовали 56,23% (по данным подсчета 10,98% протоколов), за кандидата от ПСР Тургута Алтынока - 36,47% избирателей. Источник - Регнум

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