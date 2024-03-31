 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.04.2024
01:21  Китаю предрекают участь следующей жертвы джихадистов, - В.Скосырев
01:14  Соцсети как информационное оружие Запада, - В.Прохватилов
00:58  Мигрантов в России окружают цифровизацией, - Къ
00:42  Мировая экономика в заложниках геополитики. Прогнозы на будущее глобальной торговли от ICC, - Татьяна Монэгэн
00:38  Партия Эрдогана терпит поражение на муниципальных выборах в Турции
00:37  Афганистан примкнул к иранской "оси сопротивления", - Игорь Субботин
00:36  Казахстан уходит под воду, - НГ

00:30  В Бердычах впервые в мировой истории идет бой между роботами с обеих сторон
00:13  Багдад и Анкара договорились вместе бороться с "курдскими террористами", - А.Веселов
00:01  Городские бои в Турции. Муниципальные выборы могут повлиять на президентскую кампанию-2028, - Э.Байназаров
Воскресенье, 31.03.2024
20:39  Пашинян сравнил себя с Иисусом Христом, - Артур Аваков
18:19  Израиль оказался в одиночестве: у западных союзников возникли сомнения насчет законности войны
17:42  Как женщины в Центральной Азии пробивают себе дорогу в боевых искусствах
15:03  Скончался казахстанский писатель Сабит Досанов
13:49  Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана (по ЖКХ, ЧС и водхозу)
13:37  Почему в Казахстане произошли самые масштабные паводки за последние годы
09:34  Очевидное для Запада невероятно, - профессор Н.Петро
09:10  Игорь Караулов: Чьими агентами стали бывшие кумиры публики
09:04  На Украине не прошли выборы президента. К чему это приведет
08:33  Джейк Эпштейн: Украинцев ждет катастрофа - планирующие бомбы остановить нечем
08:29  Англосаксы ставят на карту: кто следующий? - Елена Пустовойтова
08:26  Ваше время, тов. Судоплатов! - Владимир Малышев
08:18  Эрдоган с жалостью смотрит, как мечется Зеленский, но свой куш терять не хочет, - СП
00:58  "Чудеса" в денежном хозяйстве Украины, - В.Катасонов
00:56  Власти Латвии против последнего русского депутата Татьяны Жданок
00:55  Топ-5 таинственных мест Узбекистана: чем они уникальны
00:52  "Псевдоэкологическая" повестка Запада – убийственное оружие глобалистов, - А.Белов
00:47  Токаев извинился перед притопшим народом
00:37  Невидимым китайским "Небесным ястребом" (Tianying) рулит нейросеть
00:27  Иммануил Кант о мусульманских народах, - П.Густерин
00:17  Токаев наказывает министров - опять проспали весенний потоп
00:04  Зеленский сам определил дату "кошмарного сценария", - Ростислав Ищенко
Суббота, 30.03.2024
21:55  В Грузии (регион Рача) сразу три подряд землетрясения магнитудой до 4,8
20:51  Сердар Бердымухамедов написал вторую книгу "Анау – культура из глубин тысячелетий"
20:48  Распад Африки. Многополярность и расширение БРИКС мира не гарантируют, - С.Кожемякин
17:30  "Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС, - Женевьева Доннеллон-Мэй
14:20  Нефтяные игры Астаны, - Данияр Ашимбаев
14:18  В Таджикистане заявили об оттоке мигрантов из РФ после теракта в "Крокусе"
14:15  Четыре сценария от RAND. Где пройдет новая западная граница России? - Л.Савин
13:42  Армянские банки прекратили обслуживание российских карт "Мир"
12:48  Таджикский след "Крокуса", - СП
10:43  Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть, - Ольга Самофалова
08:36  Назарбаев, Сатыбалды и маленькие девочки: почему в Каскелене хотят закрыть религиозный интернат? - С.Дуйсенова
08:24  "Слишком поздно. Россия наступает быстрее, чем Украина окапывается", - Джейми Деттмер
08:19  Один из первых укр-отморозков Данилов сдал пост главы УкрСовбеза и едет послом в Молдову
08:14  Обещания ЕС провоцируют Армению наступить на украинские грабли, - "Взгляд"
08:09  Израиль предложил временно разместить в Газе вооруженные силы арабских стран
06:33  Астана "приватизирует" Золотую Орду и оспаривает историческую роль Москвы, - А.Курманов
03:06  Азим Ахмедхаджаев возглавил "Узатом", первым замминистра энергетики также стал Бахтиер Маматкаримов
03:01  Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине, - В.Скачко
03:00  Таджикистанцы реже стали летать в Россию, а ранее приобретенные билеты возвращают
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мировая экономика в заложниках геополитики. Прогнозы на будущее глобальной торговли от ICC, - Татьяна Монэгэн
00:42 01.04.2024

31.03.2024

Об авторе: Татьяна Валериановна Монэгэн – генеральный секретарь Международной торговой палаты в России (ICC Russia).

Торговая зависимость России от Китая
в прошлом году выросла.

Мировая торговля, быстро восстановившись после пандемии COVID-19, в 2022 и 2023 годах столкнулась с новыми препятствиями. В результате торговля товарами в 2023 году сократилась почти на 2 трлн долл., или на 7,5%, из-за снижения цен на газ и некоторые другие товары, в то время как торговля услугами продемонстрировала большую устойчивость и выросла примерно на 500 млрд долл., или на 7%. По итогам 2023 года общий объем глобальной торговли составил примерно 30 трлн долл.
Итоги и глобальные тренды 2023 года

Среди факторов, сдерживающих рост мировой торговли, можно выделить рост процентных ставок, ослабление промышленного производства, волатильность цен на сырье, удлинение цепочек поставок, рост количества субсидий и ограничительных мер в торговле.

В то же время мы наблюдаем сближение торговли стран со схожими геополитическими взглядами, что приводит к снижению диверсификации торговых партнеров. Как один из примеров – торговая зависимость России от Китая по итогам 2023 года выросла на 8%. Одновременно на 6,4% снизилась зависимость России от Евросоюза.

Яркой общемировой тенденцией становится дедолларизация-юанизация международной торговли. В Китае доля входящих и исходящих платежей в юанях превысила долларовую, активизируется развитие новых твердых резервных валют, цифровых активов, альтернативных платежных систем. В России также все активнее используют рубль и национальные валюты стран-партнеров, независимые каналы передачи финансовых сообщений, альтернативные платежные решения.

Внешняя торговля России в 2023 году

В 2023 году объем внешней торговли России составил 728 млрд долл., что на 16% меньше, чем в 2022 году (869 млрд долл.). При этом российский экспорт в 2023 году сократился на 28,4% и составил 424 млрд долл. вследствие падения цен на сырьевые товары и существенного сжатия газового экспорта. В то же время импорт увеличился на 9,9% и составил 304 млрд долл. В результате положительное внешнеторговое сальдо России в 2023 году составило 120 млрд долл., что на 62% меньше, чем в 2022 году.

Продолжается масштабная переориентация российской внешней торговли с Запада на Восток, связанная с введением санкций. Так, экспорт из России в Европу в 2023 году упал на 68% (до 84,9 млрд долл.), а в Азию – вырос на 5,6% (до 306,6 млрд долл.). Импорт в Россию из Европы в 2023 году снизился на 12,3% (до 78,5 млрд долл.), из Азии – вырос на 29,2% (до 187,5 млрд долл.).

Ключевым торговым партнером России является Китай, чья доля в товарообороте оценивается в 32%: 41% – в импорте, 26% – в экспорте. В целом по итогам 2023 года доля дружественных стран во внешней торговле России составляет более 75%, суммарная доля рубля и национальных валют дружественных стран в расчетах за экспорт и импорт составила 65% (в 2021 году – 22%).

Смещение доминанты в мировой экономике в сторону Китая (18,8% ВВП по паритету покупательной способности) и дружественных России стран, адаптация России к санкциям позволяют говорить о том, что Россия, несмотря на трудности, сохраняет свою значимость в международной торговле. В 2024 году Россия приняла эстафету председательства в объединении стран БРИКС, к которому с этого года присоединились в качестве новых полноправных членов пять новых стран. Таким образом, БРИКС в 2024 году – это более половины населения всего земного шара, а доля стран БРИКС по итогам 2023 года составила 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив долю государств "большой семерки". Эти огромные рынки открыты для сотрудничества с российскими компаниями.

Прогнозы

Прогнозы ICC на ближайшие годы осторожно оптимистичные. Несмотря на все вызовы, ожидается устойчивый рост торговли товарами (4,6% в год до 2032 года) и услугами (5,7% в год до 2032 года). Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем будет нарастать, а страны глобального Юга скорее всего будут придерживаться прагматичного подхода, избегая примыкания к одной из сверхдержав. В частности, ICC прогнозирует сокращение торговых потоков между США и Китаем (-3,9%) и укрепление торговли по другим направлениям: США–ЕС (+3,3%), Индия–Россия (+12%), Индия–США (+6,7%), Индия–ЕС (+5,2%) в период 2022–2032 годов.

В результате разрыва сложившихся цепочек поставок в 2022–2023 годах в развитых странах сформировался тренд на значительный рост инфляции. В ряде стран Евросоюза инфляция достигала рекордных величин за многие десятилетия. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в будущем, так как заявленный переход на зеленую энергетику потребует значительных затрат, которые будет сложнее финансировать из-за сокращения доли экономически активного населения и фрагментации мировой экономики из-за торговых войн и санкций.

Для ICC глобальным приоритетом остается цифровая трансформация. Согласно прогнозам, уже в 2027 году общемировые расходы на цифровизацию достигнут примерно 3,9 трлн долл. при пятилетнем среднегодовом темпе роста в 16%. В рамках этого тренда особую важность приобретает цифровизация международной торговли. 2024 год, по мнению генерального секретаря ICC Джона Дентона, будет особенным годом в этой миссии ICC. В 2024 году ICC планирует представить "онлайн дорожную карту" полностью цифровой электронной цепочки поставок.

В настоящее время именно цифровизация обеспечивает экономический рост и является его обязательным условием. Мы считаем, что новый международный стандарт следует адаптировать под свои нужды, нельзя оставаться от него в стороне. Цифровизация международной торговли привнесет ценность для всех сторон в глобальных цепочках поставок как для экспортеров и импортеров, так и для правительства.

Несмотря на все вызовы, международная торговля продолжает развиваться, адаптируясь к новым условиям, и остается важнейшим фактором развития мировой экономики.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711921320


Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  