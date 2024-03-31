Мировая экономика в заложниках геополитики. Прогнозы на будущее глобальной торговли от ICC, - Татьяна Монэгэн

00:42 01.04.2024 31.03.2024



Об авторе: Татьяна Валериановна Монэгэн – генеральный секретарь Международной торговой палаты в России (ICC Russia).



Торговая зависимость России от Китая

в прошлом году выросла.



Мировая торговля, быстро восстановившись после пандемии COVID-19, в 2022 и 2023 годах столкнулась с новыми препятствиями. В результате торговля товарами в 2023 году сократилась почти на 2 трлн долл., или на 7,5%, из-за снижения цен на газ и некоторые другие товары, в то время как торговля услугами продемонстрировала большую устойчивость и выросла примерно на 500 млрд долл., или на 7%. По итогам 2023 года общий объем глобальной торговли составил примерно 30 трлн долл.

Итоги и глобальные тренды 2023 года



Среди факторов, сдерживающих рост мировой торговли, можно выделить рост процентных ставок, ослабление промышленного производства, волатильность цен на сырье, удлинение цепочек поставок, рост количества субсидий и ограничительных мер в торговле.



В то же время мы наблюдаем сближение торговли стран со схожими геополитическими взглядами, что приводит к снижению диверсификации торговых партнеров. Как один из примеров – торговая зависимость России от Китая по итогам 2023 года выросла на 8%. Одновременно на 6,4% снизилась зависимость России от Евросоюза.



Яркой общемировой тенденцией становится дедолларизация-юанизация международной торговли. В Китае доля входящих и исходящих платежей в юанях превысила долларовую, активизируется развитие новых твердых резервных валют, цифровых активов, альтернативных платежных систем. В России также все активнее используют рубль и национальные валюты стран-партнеров, независимые каналы передачи финансовых сообщений, альтернативные платежные решения.



Внешняя торговля России в 2023 году



В 2023 году объем внешней торговли России составил 728 млрд долл., что на 16% меньше, чем в 2022 году (869 млрд долл.). При этом российский экспорт в 2023 году сократился на 28,4% и составил 424 млрд долл. вследствие падения цен на сырьевые товары и существенного сжатия газового экспорта. В то же время импорт увеличился на 9,9% и составил 304 млрд долл. В результате положительное внешнеторговое сальдо России в 2023 году составило 120 млрд долл., что на 62% меньше, чем в 2022 году.



Продолжается масштабная переориентация российской внешней торговли с Запада на Восток, связанная с введением санкций. Так, экспорт из России в Европу в 2023 году упал на 68% (до 84,9 млрд долл.), а в Азию – вырос на 5,6% (до 306,6 млрд долл.). Импорт в Россию из Европы в 2023 году снизился на 12,3% (до 78,5 млрд долл.), из Азии – вырос на 29,2% (до 187,5 млрд долл.).



Ключевым торговым партнером России является Китай, чья доля в товарообороте оценивается в 32%: 41% – в импорте, 26% – в экспорте. В целом по итогам 2023 года доля дружественных стран во внешней торговле России составляет более 75%, суммарная доля рубля и национальных валют дружественных стран в расчетах за экспорт и импорт составила 65% (в 2021 году – 22%).



Смещение доминанты в мировой экономике в сторону Китая (18,8% ВВП по паритету покупательной способности) и дружественных России стран, адаптация России к санкциям позволяют говорить о том, что Россия, несмотря на трудности, сохраняет свою значимость в международной торговле. В 2024 году Россия приняла эстафету председательства в объединении стран БРИКС, к которому с этого года присоединились в качестве новых полноправных членов пять новых стран. Таким образом, БРИКС в 2024 году – это более половины населения всего земного шара, а доля стран БРИКС по итогам 2023 года составила 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив долю государств "большой семерки". Эти огромные рынки открыты для сотрудничества с российскими компаниями.



Прогнозы



Прогнозы ICC на ближайшие годы осторожно оптимистичные. Несмотря на все вызовы, ожидается устойчивый рост торговли товарами (4,6% в год до 2032 года) и услугами (5,7% в год до 2032 года). Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем будет нарастать, а страны глобального Юга скорее всего будут придерживаться прагматичного подхода, избегая примыкания к одной из сверхдержав. В частности, ICC прогнозирует сокращение торговых потоков между США и Китаем (-3,9%) и укрепление торговли по другим направлениям: США–ЕС (+3,3%), Индия–Россия (+12%), Индия–США (+6,7%), Индия–ЕС (+5,2%) в период 2022–2032 годов.



В результате разрыва сложившихся цепочек поставок в 2022–2023 годах в развитых странах сформировался тренд на значительный рост инфляции. В ряде стран Евросоюза инфляция достигала рекордных величин за многие десятилетия. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в будущем, так как заявленный переход на зеленую энергетику потребует значительных затрат, которые будет сложнее финансировать из-за сокращения доли экономически активного населения и фрагментации мировой экономики из-за торговых войн и санкций.



Для ICC глобальным приоритетом остается цифровая трансформация. Согласно прогнозам, уже в 2027 году общемировые расходы на цифровизацию достигнут примерно 3,9 трлн долл. при пятилетнем среднегодовом темпе роста в 16%. В рамках этого тренда особую важность приобретает цифровизация международной торговли. 2024 год, по мнению генерального секретаря ICC Джона Дентона, будет особенным годом в этой миссии ICC. В 2024 году ICC планирует представить "онлайн дорожную карту" полностью цифровой электронной цепочки поставок.



В настоящее время именно цифровизация обеспечивает экономический рост и является его обязательным условием. Мы считаем, что новый международный стандарт следует адаптировать под свои нужды, нельзя оставаться от него в стороне. Цифровизация международной торговли привнесет ценность для всех сторон в глобальных цепочках поставок как для экспортеров и импортеров, так и для правительства.



Несмотря на все вызовы, международная торговля продолжает развиваться, адаптируясь к новым условиям, и остается важнейшим фактором развития мировой экономики. Источник - НГ

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