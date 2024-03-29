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Мигрантов в России окружают цифровизацией, - Къ
00:58 01.04.2024

29.03.2024,

Правительство развивает механизмы контроля их передвижения
До конца этого года у мигрантов в РФ появятся цифровые профили, которые объединят всю доступную о них информацию в единой информационной системе. Об этом вчера после встречи фракции "Единой России" с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. По замыслу правительства, это позволит лучше отслеживать передвижение иностранных работников и обеспечивать безопасность. Впрочем, более эффективно проблему неконтролируемого перемещения мигрантов могут решить их целевой набор на рабочие места и последующее проживание в специализированных общежитиях.

Планы по тотальному контролю жизни мигрантов в РФ не снижают потребности в них российских работодателей

У мигрантов, приехавших жить и работать в РФ, появятся цифровые профили. Об этом вчера вечером в своем Telegram-канале после встречи фракции "Единая Россия" с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Поднимался вопрос, касающийся трудовой миграции. Тема болезненная, но требующая тщательного, вдумчивого подхода. Будет создан цифровой профиль приехавшего на заработки человека. Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение - все должно быть под контролем",- отметил он.

Напомним, власти начали обсуждать усиление контроля за миграцией после теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта этого года - его совершили, по предварительным данным следствия, несколько жителей Таджикистана, прилетевших в Россию из Турции. В течение этой недели правоохранительные органы начали выборочные проверки документов на улицах российских городов, а также на предприятиях, где работают мигранты,- в частности, на складах в Московской области (см. "Ъ" от 28 марта).

Отметим, что в России может находиться от 7 млн до 10 млн (5–7% от численности населения) мигрантов с разным юридическим статусом, въехавших на основании различных документов и межправительственных соглашений.

С 2014 года РФ вместе с другими странами-членами ЕАЭС строила единый рынок труда союза, последовательно снимая взаимные ограничения на трудовую деятельность,- сейчас гражданам стран "пятерки" для трудоустройства не требуется ни патент, ни разрешение на работу. В то же время в отношении мигрантов из других стран регулирование ужесточалось - им для трудоустройства необходимо получать патенты. Некоторое раздвоение наблюдалось и в более поздних инициативах правительства - миграционный приток признавался важным ресурсом для поддержания численности населения страны на фоне демографического спада, однако вопрос интеграции приехавших в общество оставался неурегулированным.

Соотечественники в 2023 году стремились в Россию заметно меньше, чем год назад
Идея о цифровых профилях мигрантов, которая обсуждалась вчера в Госдуме, уже содержится в Концепции миграционной политики, утвержденной Белым домом в январе 2024 года. Согласно документу, систему цифровых профилей должны внедрить до конца года, объединив в них данные миграционного учета, которые сейчас находятся в базах различных ведомств, таких как МВД и ФСБ. Кроме того, к цифровому профилю планируется привязать биометрические данные - сбор биометрии правительство планирует внедрить в аэропортах.

Более перспективной, впрочем, выглядит идея отрегулировать особенности пребывания иностранцев в РФ в контексте их занятости.

Так, Минтруд активно продвигает идею перехода к целевому набору трудовых мигрантов, что предполагает завоз из-за границы сотрудников работодателем под конкретные рабочие места через создаваемую ведомством публично-правовую компанию "Работа в России". К 2030 году, по плану ведомства, через этот механизм можно будет привлечь к работе 300 тыс. человек. Одновременно с этой идеей власти Московской области разработали новые требования к созданию распределительных центров, создающих заметный спрос на рабочие руки мигрантов: их владельцам вменят в обязанность строительство общежитий для мигрантов на территории объекта работы, чтобы избежать "неконтролируемого перемещения мигрантов от места жительства до места работы" (см. "Ъ" от 4 марта).

Анастасия Мануйлова
Газета "Коммерсантъ" №55 от 29.03.2024, стр. 2

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711922280


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