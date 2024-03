Соцсети как информационное оружие Запада, - В.Прохватилов

Американские спецслужбы манипулируют подконтрольными им платформами применительно к текущим целям подрывной работы



Социальные сети стали непременным атрибутом современной жизни, а самые популярные интернет-платформы, созданные западными IT- корпорациями, используются миллиардами людей во всем мире, что несет нешуточную опасность для психологии завсегдатаев таких запрещенных в России ресурсов, как запрещенный в России Facebook*, Twitter* (заблокирован в РФ), Pinterest* и даже поисковика Google.



Главная опасность этих соцсетей заключается в том, что они способствуют развитию негативных моделей мышления.



Группа ученых из Центра исследований сложных сетей и систем Университета штата Индиана (США) провела исследование психологических искажений, наводимых в техно-социальной инфосистеме Интернета. Было изучено 2.4 млрд. кликов-переходов, сделанных 10.5 млн. уникальных пользователей на 33.7 млн. уникальных сетевых страниц.



Авторы исследования сравнили уровни наводимых двух типов психологических искажений в пяти классах онлайн-платформ.



"Зашоренность" (homogeneity bias) – искажение, приводящее к поиску и восприятию информации из ограниченного числа источников.



"Стадность" (popularity bias) – искажение, приводящее к концентрации внимания лишь на самой популярной информации.



Были исследованы следующие типы онлайн-платформ:



Email (Yahoo Mail, GMail, AOL Mail)



Social Media (Facebook*, Twitter*, Reddit, YouTube, Tumblr, Pinterest*)



Web Search (Yahoo Search, Google, Bing, Ask)



News recommendation (Google News)



Wiki (Wikipedia)



Как оказалось, все исследованные платформы индуцируют оба типа искажений, одни больше, другие меньше.



"Зашоренность" сильнее всего индуцируют YouTube и все Email-платформы, несколько слабее – поисковик Google и Pinterest.



"Стадность" сильнее всего наводят Email – платформы и Social Media, то есть Facebook, Twitter, Reddit, YouTube, Tumblr и Pinterest.



А по сумме обоих типов искажений психики пользователей сильней всего зомбируют YouTube и Yahoo Mail.



Если верить авторам исследования, то Facebook оказался "средневреден" по двум обоих типов психических искажений.



Но можно ли верить американским ученым? Только лишь в том смысле, что они констатировали, что психика пользователей социальных сетей, созданных западными IT-корпорациями, искажаются всеми этими онлайн-ресурсами.



Что же касается количественной оценки вредоносности этих платформ, то американские аналитики наложили фигуру умолчания на тот неоспоримый факт, что за всеми этими ресурсами стоят американские спецслужбы, которые регулируют степень вредоносности той или иной контролируемой ими платформы в зависимости от внешне - и внутриполитической ситуации.



Так, Facebook тесно связан с ЦРУ и даже обязан американскому разведсообществу своим рождением. Одним из первичных инвесторов Facebook была компания Accel Partners, аффилированная с венчурным фондом ЦРУ In-Q-Tel. Впервые о сотрудничестве Facebook с американскими разведслужбами стало известно после разоблачений Эдварда Сноудена, который опубликовал документы, свидетельствующие, что Facebook наряду с Microsof, Google, Yahoo!, YouTube, Skype и Apple предоставляет ЦРУ и АНБ доступ к своим серверам с данными пользователей.



Разразился грандиозный скандал, после чего западные IT-гиганты и тогдашний директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер торжественно поклялись, что такое более не повторится. А на деле Facebook стал открыто сотрудничать с ЦРУ и ничтоже сумняшеся привлекать пользователей к работе на американскую разведку. Причем на волонтерских началах, бесплатно.



Созданные западными корпорациями социальные сети стали помощниками спецслужб в реализации так называемой "упреждающей разведки" (Anticipatory Intelligence), то есть предсказания возможных угроз и прогнозирования событий, способствующих их возникновению.



Упреждающая разведка стала одним из самых приоритетных направлений Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) – правительственного агентства США, созданного в 2006 году для финансирования разработок прогностических технологий предотвращения грядущих глобальных кризисов и конфликтов, а также выявления потенциальных возможностей, с помощью которых США могут получить преимущество перед конкурентами. IARPA подчиняется директору национальной разведки США и выполняет задачи в интересах ЦРУ и АНБ.



Основным инструментом упреждающей разведки являются операции с Большими данными (Big Data). Начиная с 2010 года, было реализовано, как мы писали, более десятка проектов, таких как совместный с Google проект Recorded Future ("Записанное будущее"), прогнозная платформа P2I (Precise Predictive Intelligence) – создание новых потоков данных в Twitter; Dunami – контролер ассоциаций и центров влияния в Facebook, Twitter и Instagram; Geofeedia – мониторинг передвижения масс населения.



В 2018 году был начат проект SWARM ("Рой"), который направлен на проверку возможностей коллективного разума, или, "мудрости толпы" (The Wisdom of Crowds). Летом 2020 года прошел очередной этап проекта SWARM под названием HUNT CHALLENGE 2020. Целью этого этапа была попытка оценить, насколько сильна "мудрость толпы" набранных через Facebook волонтеров по сравнению с работой профессиональных аналитиков разведки из стран "пяти глаз" (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия).



Участникам соревнования были поставлены четыре задачи: на геолокацию, на гибкость мышления, на умение выявлять слабые места в разведотчетах, по прогнозированию активности пиратов. Набранные через Facebook волонтеры отлично справились с этими задачами, превзойдя результат профессиональных разведчиков.



После удачного тестирования возможностей волонтеров в Facebook решили избавить разведку США от расходов на прогнозирование будущего, взяв их на себя, и собственную платформу Facebook Forecast. А у ЦРУ и АНБ появилась возможность, не привлекая к себе внимания, под прикрытием Facebook собирать конфиденциальную информацию.



Сеть Twitter, как мы писали, была цепным псом ФБР. В Twitter была широко распространена политика "секретных черных списков" (shadow ban), при котором посты пользователя не видит никто, кроме его самого или его и подписчиков. Соцсеть сотрудничала с командой Байдена и спецслужбами.



В Twitter были трудоустроены десятки бывших агентов и руководителей ФБР. Помимо ФБР, с Twitter плотно взаимодействовали ЦРУ и АНБ. Они получали от соцсети и анализировали огромные массивы данных и регулярно отправляли в Twitter свои директивы по удалению "нежелательного контента".



В Twitter оперативно отрабатывали каждый запрос ФБР и подробно отвечали, что сделали модераторы по каждой учетной записи. Модераторы соцсети часто не понимали, почему ФБР присылает им списки на блокирование не особо популярных аккаунтов пользователей. "Боже мой, аккаунт с досягаемостью амебы. На что еще они смотрят? Не могу поверить, что ФБР следит за шутками в Twitter. Это безумие", – переписывались сотрудники между собой, но выполняли все указания ФБР.



Столь же активно и эффективно с точки зрения зомбирования сознания пользователей используются и другие онлайн–ресурсы, подконтрольные американским спецслужбам.



Информационная война во многом схожа с войной настоящей, где в последнее время стали доминировать дистанционно управляемые дроны. На подходе и полностью автономные дроны, сами выбирающие свою цель.



В Интернете правят бал психологической войны не дроны, а боты. Бот (сокращение от робот) – это программа, автоматически выполняющая заранее настроенные повторяющиеся задачи. Боты имитируют поведение пользователя и работают намного быстрее, чем реальные пользователи.



Группа ученых из Network Science Institute Университета штата Индиана опубликовала в авторитетном научном журнале Nature исследование под названием "Распространение контента с низким уровнем доверия с помощью социальных ботов" (The spread of low-credibility content by social bots).



"Мы находим доказательства того, что социальные боты сыграли непропорционально большую роль в распространении статей из источников с низким уровнем доверия. Боты распространяют такой контент на ранних этапах его распространения, еще до того, как статья станет вирусной. Они также нацелены на пользователей с большим количеством подписчиков посредством ответов и упоминаний. Люди уязвимы для этих манипуляций, распространяя контент, опубликованный ботами. Успешные источники с низким уровнем доверия активно поддерживаются социальными ботами. Эти результаты показывают, что сдерживание социальных ботов может быть эффективной стратегией смягчения распространения дезинформации в Интернете", – пишут исследователи.



На первый взгляд, придраться не к чему. Но это лишь на первый взгляд. Фигура умолчания наложена на самый ключевой момент исследования: на критерий определения источников с низким уровнем доверия.



Таковыми на Западе считают в первую очередь российские ресурсы. Причем вполне реальные комментарии от вполне реальных пользователей с российских источников сходу относят к числу ботов, на основе чего и делают "высоконаучные" выводы о необходимости борьбы с российской дезинформацией.



Вроде бы солиднейший журнал Nature, а исходная посылка статьи – ложная. Какой источник низкого доверия, а какой высокого – определяют в офисах западных спецслужб.



Так западная наука служит оболваниванию не только широких народных масс, но, похоже, и самих исследователей. Источник - fondsk.ru

