Китаю предрекают участь следующей жертвы джихадистов, - В.Скосырев

01:21 01.04.2024 В Пекине сомневаются в версии причастности Киева к теракту в Красногорске

Владимир Скосырев

31.03.2024



О трагедии в "Крокус Сити Холле" опубликовала статью газета Global Times, голос Пекина для заграницы. В ней говорится, что российские следователи объявили о связях убийц с украинскими "националистами". Но, по мнению китайских экспертов, Россия хочет извлечь выгоду из того, что россияне сплотились после трагедии, это поможет ее успехам на фронте. Тема крайне актуальная для Китая. Ведь его специалисты присоединились к расследованию нападения в Пакистане на китайских инженеров. А в Японии утверждают, что сам Китай может подвергнуться следующей атаке "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России).



Цуй Хэн, ученый из Китайского национального института Шанхайской организации сотрудничества, говорит, что для России не так важно, насколько основательны ее доказательства насчет Украины.



Она ослаблена тем, что военная помощь из США и Европы поступает в неполном объеме. А если на выборах в США победит Дональд Трамп, на переговорах по Украине у России будет больше рычагов давления.



Пекинская газета прокомментировала и утверждение США о том, что США предупредили Москву о нападении. Россия не приняла предупреждения всерьез. Ведь Вашингтон послал информацию публично, а не по каналу контактов разведслужб.



Пекинская газета утверждает, что террористы перед атакой приняли наркотик Captagon, вид амфетамина, который уменьшает страх.



Как передало Reuters, тема терроризма воспринимается в Китае остро. В прошлый вторник смертники напали на автомобили, перевозившие инженеров, которые участвуют в строительстве гидроузла в местечке Дасу на северо-западе Пакистана. Погибли шесть человек, пять из них – китайцы. Это преступление последовало за атакой в провинции Белуджистан, где Китай вложил миллиарды долларов в строительство стратегического порта, а также нападением на базу ВМС, которую используют китайские военные корабли. Ответственность за преступления на морском побережье взяла на себя сепаратистская группировка, требующая отделения провинции от Пакистана. Сепаратисты утверждают, что Исламабад с помощью Пекина отбирает у местного населения средства от эксплуатации минеральных ресурсов в провинции.



Для расследования атак в Пакистан приехали сотрудники китайских спецслужб. Отчет им предоставил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви. Вылазки боевиков ставят под угрозу вложения Пекина в Пакистанский экономический коридор, ведущий из северо-запада КНР к Индийскому океану. Эти инвестиции оцениваются в 65 млрд долл.



Но тут речь идет о вражеских действиях за пределами КНР. А японская газета Japan Times утверждает, что после России следующим объектом нападения ИГ может стать Китай.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "The Global Times – не официоз Пекина. Официоз – печатное издание "Жэньминь жибао" центрального органа КПК. Даже на ее сайте может быть разброс мнений по внешней политике. Высказывания китайских экспертов могут отражать опасения по поводу возможной эскалации конфликта в Украине. Ведь пока заявления о причастности Украины носят предварительный характер. А если они будут юридически оформлены, то перспективы переговоров станут сомнительными. Вести переговоры с людьми, которые отдали приказ о террористической операции, будет сложно. В Пекине переживают также о своей миссии посредника".



По словам эксперта, Китай всегда был целью организаций, подобных ИГ. Но угроза не такая большая, как в 2010-х годах. Сейчас нападениям подвергаются больше китайские граждане за границей, как это произошло в Пакистане. А внутри страны Пекин готов к отражению, как, наверное, ни одна другая страна мира. После прихода к власти председателя КНР Си Цзиньпина были укреплены органы безопасности, в городах установлены системы видеонаблюдения, установлен контроль над интернетом. "Кроме того, проводилась профилактическая работа. Так, в Синьцзяне лиц, заподозренных в сочувствии террористам, помещали под наблюдение в специальных учреждениях. Там эти люди слушали лекции, получали профессиональные навыки. Был также положен конец миграции из бывших советских республик Средней Азии. Дело в том, что они проникали в Китай и подрабатывали там на частных фирмах. Этого больше нет", – заключил Кашин. Источник - НГ

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