В Южном Судане разбили грузовой Boeing 727... врезавшись в обломки разбитого ранее самолета

04:41 01.04.2024 Самолет Boeing 727 разбился в Африке

Самолет Boeing 727 разбился в Южном Судане



В Южном Судане разбился грузовой Boeing 727, сообщают местные СМИ.



Боинг потерял управление в аэропорту Малакаль и врезался в другой самолет, который несколько месяцев назад разбился в том же аэропорту.



На борту Боинга находились семь человек, пострадал один из них. Однако сам самолет получил сильные повреждения и не подлежит восстановлению.



Авторы: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА Источник - МК

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