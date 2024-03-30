|В Южном Судане разбили грузовой Boeing 727... врезавшись в обломки разбитого ранее самолета
04:41 01.04.2024
Самолет Boeing 727 разбился в Африке
Самолет Boeing 727 разбился в Южном Судане
В Южном Судане разбился грузовой Boeing 727, сообщают местные СМИ.
Боинг потерял управление в аэропорту Малакаль и врезался в другой самолет, который несколько месяцев назад разбился в том же аэропорту.
На борту Боинга находились семь человек, пострадал один из них. Однако сам самолет получил сильные повреждения и не подлежит восстановлению.
Авторы: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА