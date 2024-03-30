Хватит кормить олигархов Россией! - Михаил Делягин

07:13 01.04.2024 Хватит кормить олигархов Россией

социализм приходит по-английски

Михаил Делягин



Для массового технологического прогресса необходима минимизация цен на издержки, включая кредит и сырье: иначе на него просто не хватит ресурсов. Либеральная хуцпа "лишь дорогая энергия стимулирует прогресс" - циничная ложь, информационный вирус в англосаксонском стиле, навязывающий разрушающую свою жертву парадигму мышления.



Ярче всего объективную потребность экономического развития в дешевом сырье выражают естественные монополии (в которых по технологическим причинам издержки на организацию конкуренцию превышают эффект от нее, - обычно это инфраструктура): поскольку они определяют условия работы всех, каждый рубль (или доллар, или юань) их прибыли – это 3-6 соответствующих денежных единиц убытков для экономики в целом. Поэтому их цены должны быть минимальны, - с учетом, конечно, обеспечения надежности и модернизации.



Это же правило – и по тем же причинам - относится ко всем издержкам производства (включая кредит и страхование): с точки зрения интересов экономики в целом, их производители могут получать прибыль только для своего развития (или же за счет экспорта).



Это значит, что все производства в указанных сферах (то есть в базовых отраслях реального сектора, а также крупные банки и страховые компании) должны быть национализированы (и затем реструктурированы, включая восстановление единых технологических комплексов в электроэнергетике, железных дорогах и т.д., в интересах общей эффективности экономики, а не прибылей отдельных частных совладельцев), -примерно так, как это было сделано в послевоенной Англии.



Национализация должна быть мягкой, минимизирующей панические настроения, потери экономики и неопределенность: для сохранения и поощрения частной инициативы (и направления ее на общественно полезное снижение издержек, а не на общественно вредный рост цен) государству достаточно иметь 51% капитала при условии недопущения консолидации блокирующего пакета у кого-либо из частных совладельцев.



Мягким должен быть и ее механизм: помимо компенсационного налога (пропагандировавшегося в России даже либералами, по примеру посттэтчеровской Англии – в размере разницы между стоимостью приватизированного на момент приватизации и поступивших за него в бюджет денег с оплатой за ее использование после приватизации), взимаемого в то числе и акциями (так как разовое изъятие из оборота предприятия столь значимых сумм может подорвать его), он должен состоять в выкупе акций по биржевому курсу (хоть тот и снизится после решения о национализации).



Разумеется, перед выкупом понадобится полный аудит предприятий за все время их пребывания в частных руках, причем необоснованно выведенные либо недоинвестированные в них средства (исходя из необходимости инвестировать в производство не менее половины приносимой им прибыли) должны быть возвращены государству частными владельцами, своими решениями обусловившими это недоинвестирование.



С учетом изложенного по итогам национализации приватизаторы и олигархи в целом окажутся должны обществу. Таким образом, национализация, пусть и выкупом за деньги, будет выгодна государству не только возвращением высокоприбыльных активов, но и дополнительными доходами (а не расходами) бюджета.



Кроме того, национализации – для обеспечения бюджетной дисциплины - подлежат плательщики акцизов: производители бензина, алкоголя и табака.



Национализация повысит деловую активность - снижением издержек и ростом управляемости.



Повысит она и влиятельность государства, которое, будучи мозгом и руками общества, объективно является организатором прогресса. Ведь все без исключения технологического иконы западного частного бизнеса и "успешного стартаперства" выросли из гаражей в крупные корпорации именно при поддержке государства, а часто и его прямом финансировании. Источник - delyagin.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711944780





Новости Казахстана

