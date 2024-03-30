 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.04.2024
07:23  Япония незаметно трансформировала "Силы самообороны" в новую "Императорскую армию", - А.Кошкин
07:21  Гаснущий очаг центральноазиатской демократии: почему в Кыргызстане становится все меньше свободы, - М.Скопин
07:15  Экс-премьер-министр Монголии Батболд Сухбаатар обвинен в коррупции Министерством юстиции США
07:13  Хватит кормить олигархов Россией! - Михаил Делягин
01:21  Китаю предрекают участь следующей жертвы джихадистов, - В.Скосырев
01:14  Соцсети как информационное оружие Запада, - В.Прохватилов
00:58  Мигрантов в России окружают цифровизацией, - Къ

00:42  Мировая экономика в заложниках геополитики. Прогнозы на будущее глобальной торговли от ICC, - Татьяна Монэгэн
00:38  Партия Эрдогана терпит поражение на муниципальных выборах в Турции
00:37  Афганистан примкнул к иранской "оси сопротивления", - Игорь Субботин
00:36  Казахстан уходит под воду, - НГ
00:30  В Бердычах впервые в мировой истории идет бой между роботами с обеих сторон
00:13  Багдад и Анкара договорились вместе бороться с "курдскими террористами", - А.Веселов
00:06  Вашингтон делает новый шаг в сторону разжигания Большой войны в Азии, - В.Павленко
00:01  Городские бои в Турции. Муниципальные выборы могут повлиять на президентскую кампанию-2028, - Э.Байназаров
Воскресенье, 31.03.2024
22:55  Казахстанская гимнастка-"художница" Айбота Ертайкызы взяла 2 медали на этапе Гран-при во Франции
20:39  Пашинян сравнил себя с Иисусом Христом, - Артур Аваков
18:19  Израиль оказался в одиночестве: у западных союзников возникли сомнения насчет законности войны
17:42  Как женщины в Центральной Азии пробивают себе дорогу в боевых искусствах
15:03  Скончался казахстанский писатель Сабит Досанов
13:49  Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана (по ЖКХ, ЧС и водхозу)
13:37  Почему в Казахстане произошли самые масштабные паводки за последние годы
09:34  Очевидное для Запада невероятно, - профессор Н.Петро
09:10  Игорь Караулов: Чьими агентами стали бывшие кумиры публики
09:04  На Украине не прошли выборы президента. К чему это приведет
08:33  Джейк Эпштейн: Украинцев ждет катастрофа - планирующие бомбы остановить нечем
08:29  Англосаксы ставят на карту: кто следующий? - Елена Пустовойтова
08:26  Ваше время, тов. Судоплатов! - Владимир Малышев
08:18  Эрдоган с жалостью смотрит, как мечется Зеленский, но свой куш терять не хочет, - СП
00:58  "Чудеса" в денежном хозяйстве Украины, - В.Катасонов
00:56  Власти Латвии против последнего русского депутата Татьяны Жданок
00:55  Топ-5 таинственных мест Узбекистана: чем они уникальны
00:52  "Псевдоэкологическая" повестка Запада – убийственное оружие глобалистов, - А.Белов
00:47  Токаев извинился перед притопшим народом
00:37  Невидимым китайским "Небесным ястребом" (Tianying) рулит нейросеть
00:27  Иммануил Кант о мусульманских народах, - П.Густерин
00:17  Токаев наказывает министров - опять проспали весенний потоп
00:04  Зеленский сам определил дату "кошмарного сценария", - Ростислав Ищенко
Суббота, 30.03.2024
21:55  В Грузии (регион Рача) сразу три подряд землетрясения магнитудой до 4,8
20:51  Сердар Бердымухамедов написал вторую книгу "Анау – культура из глубин тысячелетий"
20:48  Распад Африки. Многополярность и расширение БРИКС мира не гарантируют, - С.Кожемякин
17:30  "Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС, - Женевьева Доннеллон-Мэй
14:20  Нефтяные игры Астаны, - Данияр Ашимбаев
14:18  В Таджикистане заявили об оттоке мигрантов из РФ после теракта в "Крокусе"
14:15  Четыре сценария от RAND. Где пройдет новая западная граница России? - Л.Савин
13:42  Армянские банки прекратили обслуживание российских карт "Мир"
12:48  Таджикский след "Крокуса", - СП
10:43  Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть, - Ольга Самофалова
08:36  Назарбаев, Сатыбалды и маленькие девочки: почему в Каскелене хотят закрыть религиозный интернат? - С.Дуйсенова
08:24  "Слишком поздно. Россия наступает быстрее, чем Украина окапывается", - Джейми Деттмер
08:19  Один из первых укр-отморозков Данилов сдал пост главы УкрСовбеза и едет послом в Молдову
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хватит кормить олигархов Россией! - Михаил Делягин
07:13 01.04.2024

Хватит кормить олигархов Россией
социализм приходит по-английски
Михаил Делягин

Для массового технологического прогресса необходима минимизация цен на издержки, включая кредит и сырье: иначе на него просто не хватит ресурсов. Либеральная хуцпа "лишь дорогая энергия стимулирует прогресс" - циничная ложь, информационный вирус в англосаксонском стиле, навязывающий разрушающую свою жертву парадигму мышления.

Ярче всего объективную потребность экономического развития в дешевом сырье выражают естественные монополии (в которых по технологическим причинам издержки на организацию конкуренцию превышают эффект от нее, - обычно это инфраструктура): поскольку они определяют условия работы всех, каждый рубль (или доллар, или юань) их прибыли – это 3-6 соответствующих денежных единиц убытков для экономики в целом. Поэтому их цены должны быть минимальны, - с учетом, конечно, обеспечения надежности и модернизации.

Это же правило – и по тем же причинам - относится ко всем издержкам производства (включая кредит и страхование): с точки зрения интересов экономики в целом, их производители могут получать прибыль только для своего развития (или же за счет экспорта).

Это значит, что все производства в указанных сферах (то есть в базовых отраслях реального сектора, а также крупные банки и страховые компании) должны быть национализированы (и затем реструктурированы, включая восстановление единых технологических комплексов в электроэнергетике, железных дорогах и т.д., в интересах общей эффективности экономики, а не прибылей отдельных частных совладельцев), -примерно так, как это было сделано в послевоенной Англии.

Национализация должна быть мягкой, минимизирующей панические настроения, потери экономики и неопределенность: для сохранения и поощрения частной инициативы (и направления ее на общественно полезное снижение издержек, а не на общественно вредный рост цен) государству достаточно иметь 51% капитала при условии недопущения консолидации блокирующего пакета у кого-либо из частных совладельцев.

Мягким должен быть и ее механизм: помимо компенсационного налога (пропагандировавшегося в России даже либералами, по примеру посттэтчеровской Англии – в размере разницы между стоимостью приватизированного на момент приватизации и поступивших за него в бюджет денег с оплатой за ее использование после приватизации), взимаемого в то числе и акциями (так как разовое изъятие из оборота предприятия столь значимых сумм может подорвать его), он должен состоять в выкупе акций по биржевому курсу (хоть тот и снизится после решения о национализации).

Разумеется, перед выкупом понадобится полный аудит предприятий за все время их пребывания в частных руках, причем необоснованно выведенные либо недоинвестированные в них средства (исходя из необходимости инвестировать в производство не менее половины приносимой им прибыли) должны быть возвращены государству частными владельцами, своими решениями обусловившими это недоинвестирование.

С учетом изложенного по итогам национализации приватизаторы и олигархи в целом окажутся должны обществу. Таким образом, национализация, пусть и выкупом за деньги, будет выгодна государству не только возвращением высокоприбыльных активов, но и дополнительными доходами (а не расходами) бюджета.

Кроме того, национализации – для обеспечения бюджетной дисциплины - подлежат плательщики акцизов: производители бензина, алкоголя и табака.

Национализация повысит деловую активность - снижением издержек и ростом управляемости.

Повысит она и влиятельность государства, которое, будучи мозгом и руками общества, объективно является организатором прогресса. Ведь все без исключения технологического иконы западного частного бизнеса и "успешного стартаперства" выросли из гаражей в крупные корпорации именно при поддержке государства, а часто и его прямом финансировании.

Источник - delyagin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711944780


Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  