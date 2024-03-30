 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.04.2024
07:23  Япония незаметно трансформировала "Силы самообороны" в новую "Императорскую армию", - А.Кошкин
07:21  Гаснущий очаг центральноазиатской демократии: почему в Кыргызстане становится все меньше свободы, - М.Скопин
07:15  Экс-премьер-министр Монголии Батболд Сухбаатар обвинен в коррупции Министерством юстиции США
07:13  Хватит кормить олигархов Россией! - Михаил Делягин
01:21  Китаю предрекают участь следующей жертвы джихадистов, - В.Скосырев
01:14  Соцсети как информационное оружие Запада, - В.Прохватилов
00:58  Мигрантов в России окружают цифровизацией, - Къ

00:42  Мировая экономика в заложниках геополитики. Прогнозы на будущее глобальной торговли от ICC, - Татьяна Монэгэн
00:38  Партия Эрдогана терпит поражение на муниципальных выборах в Турции
00:37  Афганистан примкнул к иранской "оси сопротивления", - Игорь Субботин
00:36  Казахстан уходит под воду, - НГ
00:30  В Бердычах впервые в мировой истории идет бой между роботами с обеих сторон
00:13  Багдад и Анкара договорились вместе бороться с "курдскими террористами", - А.Веселов
00:06  Вашингтон делает новый шаг в сторону разжигания Большой войны в Азии, - В.Павленко
00:01  Городские бои в Турции. Муниципальные выборы могут повлиять на президентскую кампанию-2028, - Э.Байназаров
Воскресенье, 31.03.2024
22:55  Казахстанская гимнастка-"художница" Айбота Ертайкызы взяла 2 медали на этапе Гран-при во Франции
20:39  Пашинян сравнил себя с Иисусом Христом, - Артур Аваков
18:19  Израиль оказался в одиночестве: у западных союзников возникли сомнения насчет законности войны
17:42  Как женщины в Центральной Азии пробивают себе дорогу в боевых искусствах
15:03  Скончался казахстанский писатель Сабит Досанов
13:49  Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана (по ЖКХ, ЧС и водхозу)
13:37  Почему в Казахстане произошли самые масштабные паводки за последние годы
09:34  Очевидное для Запада невероятно, - профессор Н.Петро
09:10  Игорь Караулов: Чьими агентами стали бывшие кумиры публики
09:04  На Украине не прошли выборы президента. К чему это приведет
08:33  Джейк Эпштейн: Украинцев ждет катастрофа - планирующие бомбы остановить нечем
08:29  Англосаксы ставят на карту: кто следующий? - Елена Пустовойтова
08:26  Ваше время, тов. Судоплатов! - Владимир Малышев
08:18  Эрдоган с жалостью смотрит, как мечется Зеленский, но свой куш терять не хочет, - СП
00:58  "Чудеса" в денежном хозяйстве Украины, - В.Катасонов
00:56  Власти Латвии против последнего русского депутата Татьяны Жданок
00:55  Топ-5 таинственных мест Узбекистана: чем они уникальны
00:52  "Псевдоэкологическая" повестка Запада – убийственное оружие глобалистов, - А.Белов
00:47  Токаев извинился перед притопшим народом
00:37  Невидимым китайским "Небесным ястребом" (Tianying) рулит нейросеть
00:27  Иммануил Кант о мусульманских народах, - П.Густерин
00:17  Токаев наказывает министров - опять проспали весенний потоп
00:04  Зеленский сам определил дату "кошмарного сценария", - Ростислав Ищенко
Суббота, 30.03.2024
21:55  В Грузии (регион Рача) сразу три подряд землетрясения магнитудой до 4,8
20:51  Сердар Бердымухамедов написал вторую книгу "Анау – культура из глубин тысячелетий"
20:48  Распад Африки. Многополярность и расширение БРИКС мира не гарантируют, - С.Кожемякин
17:30  "Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС, - Женевьева Доннеллон-Мэй
14:20  Нефтяные игры Астаны, - Данияр Ашимбаев
14:18  В Таджикистане заявили об оттоке мигрантов из РФ после теракта в "Крокусе"
14:15  Четыре сценария от RAND. Где пройдет новая западная граница России? - Л.Савин
13:42  Армянские банки прекратили обслуживание российских карт "Мир"
12:48  Таджикский след "Крокуса", - СП
10:43  Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть, - Ольга Самофалова
08:36  Назарбаев, Сатыбалды и маленькие девочки: почему в Каскелене хотят закрыть религиозный интернат? - С.Дуйсенова
08:24  "Слишком поздно. Россия наступает быстрее, чем Украина окапывается", - Джейми Деттмер
08:19  Один из первых укр-отморозков Данилов сдал пост главы УкрСовбеза и едет послом в Молдову
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Экс-премьер-министр Монголии Батболд Сухбаатар обвинен в коррупции Министерством юстиции США
07:15 01.04.2024

Экс-премьер-министр Монголии обвинен в коррупции Министерством юстиции США, - The Diplomat

Тогдашний премьер-министр Монголии Батболд Сухбаатар во время визита в Россию 14 декабря 2010 года.

Высокоуровневая коррупция в Монголии подвергается международному давлению. Батболда Сухбаатара ранее обвиняли в коррупции, о чем упоминалось в "Панамском документе" и "Документах Пандоры", но он ни разу не был осужден.

Во вторник, 26 марта, Восточный округ Нью-Йорка Министерства юстиции США опубликовал немедленное заявление: "Соединенные Штаты добиваются конфискации роскошных квартир бывшего премьер-министра Монголии в Нью-Йорке, купленных на доходы от коррупции". Обвинение касается двух роскошных квартир бывшего премьер-министра Монголии Батболда Сухбаатара в Нью-Йорке, купленных за 14 миллионов долларов США. Опубликованное обвинение далее развивает хищения, схемы отмывания денег и использование незаконных средств для личного использования на территории Соединенных Штатов.

Батболд Сухбаатар, избранный депутат парламента Монголии, занимал пост премьер-министра Монголии в 2009-2012 годах во время президентства Элбэгдоржа Цахиа (2009-2017 годы). Стоит отметить, что во время пребывания Батболда на посту премьер-министра в 2011 году экономический рост Монголии достиг 16,9 процента, что в основном связано с быстро развивающейся горнодобывающей промышленностью и увеличением иностранных инвестиций. Надеясь на расширение экономических возможностей Монголии, ускорение реализации мегапроектов и создание современной инфраструктуры, 12 лет спустя монгольский народ еще не увидел и не ощутил на себе результатов такого роста.

Более того, опубликованный судебный документ затрагивал конкретные этапы хищения, когда подставная компания была создана в офшоре, а затем заключила контракт на миллионы долларов с компанией, не имевшей опыта добычи полезных ископаемых, что вызывает серьезные опасения по поводу растраты средств и прибыльной схемы отмывания денег. К сожалению, это не первый раз, когда международное сообщество раскрывает информацию о сделках бывшего премьер-министра Батболда.

Скандалы с коррупцией и хищениями уже давно окружают Батболда Сухбаатара. Между "Панамскими документами" 2016 года и "Документами Пандоры", в которых экс-премьер-министр отмечен как влиятельный игрок в Азии, предыдущие дела не были расследованы.

По данным Международного консорциума журналистских расследований (IJIC), "Батболд столкнулся с судебными исками в Монголии, Великобритании, Сингапуре и США в связи с обвинениями в том, что он получил сотни миллионов долларов в виде незаконных откатов от сделок по добыче полезных ископаемых".

Недавние обвинения в сочетании с предыдущими документами иллюстрируют несколько важных элементов усилий Монголии по борьбе с коррупцией, особенно в горнодобывающем секторе, который является механизмом выживания экономики страны.

Одним из важных открытий этого обвинения является недостаток правовой системы Монголии и то, как она не смогла отреагировать на такого рода обвинения внутри страны и за рубежом.

В 2016 году "Панамские документы" опубликовали информацию о количестве монгольских компаний и оффшорных холдингов, о которых в Монголии не сообщалось; и сюда входила пара владений, связанных с Батболдом Сухбаатаром. Эти оффшорные активы вызвали серьезные споры среди монгольской общественности и политиков. Однако в то время среди монгольских юристов и экспертов по правовым вопросам развернулись юридические дебаты о том, является ли владение офшорными активами незаконным в правовой среде Монголии. Какие и где были положения об ответственности и финансовой прозрачности в таких случаях, остается неясным для монгольской общественности. В конечном итоге Батболд был переизбран на парламентских выборах 2020 года.

Вторым важным элементом является то, что, учитывая прочные дипломатические связи Монголии с Соединенными Штатами и при помощи международного сообщества, судебное сотрудничество может стать важным инструментом для искоренения коррупции на высоком уровне.

В 2023 году во время визита заместителя госсекретаря Узры Зейи в Улан-Батор США выделили проект стоимостью 1 миллион долларов "совместно с Международной организацией права развития по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией в партнерстве с Независимым агентством по борьбе с коррупцией, прокуратурой, полицией и гражданским обществом".

Некоторые политические деятели уже высказались о защите и заявлении о законной выгоде Монголии от ее природных ресурсов.

Бывший депутат парламента Оюунгэрэл Цэдэндамба, публично выступая в своих социальных сетях, призвала Министерство юстиции Монголии принять меры по этому вопросу и потребовать то, что по праву принадлежит монгольскому народу. Она объясняет, что если Министерство юстиции США докажет, что бывший премьер-министр Батболд действительно виновен, у Монголии может появиться дело, чтобы вернуть потерянные средства.

Однако этот подход потребует наличия крупной команды юристов, но это не является невозможным. Оюунгэрэл призвала Оюун-Эрдэнэ принять меры по этому вопросу, чтобы выполнить обещания его администрации по борьбе с коррупцией.

Третий элемент – это природа кумовства, коррупции и смешения политики и бизнеса в Монголии. Обвинение включало участие в этой незаконной деятельности сына Батболда, Баттушига Батболда. Баттушиг в настоящее время возглавляет несколько конгломератов: Altai Holding Group, председатель гипермаркета Emart в Монголии; Skytel и Skymedia LLC, а также возглавит олимпийскую сборную Монголии в Париже этим летом. Учитывая его участие в молодежной деятельности, опубликованное обвинение стало шоком для общественности.

В Монголии осталось четыре месяца до первых в истории парламентских выборов расширенной законодательной власти. Эти обвинения в сочетании с предыдущими отчетами создают серьезные проблемы для нынешнего правительства, а также для политических партий, которые готовятся отбирать кандидатов на предстоящие парламентские выборы. Недавние разоблачения действительно являются тревожным сигналом для монгольского народа, который должен быть более политически сознательным и избегать избрания коррумпированных чиновников.

автор: Болор Лхаажав - исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - сentralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711944900


Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  