|Ãàñíóùèé î÷àã öåíòðàëüíîàçèàòñêîé äåìîêðàòèè: ïî÷åìó â Êûðãûçñòàíå ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå ñâîáîäû, - Ì.Ñêîïèí
07:21 01.04.2024
Ãàñíóùèé î÷àã öåíòðàëüíîàçèàòñêîé äåìîêðàòèè: ïî÷åìó â Êûðãûçñòàíå ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå ñâîáîäû
01 àïðåëÿ 2024
Ìàêñèì Ñêîïèí
Ðåñïóáëèêó, ïåðåæèâøóþ òðè ðåâîëþöèè, âñåãäà ñ÷èòàëè ñàìîé ñâîáîäíîé â ðåãèîíå. Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ ñòðåìèòåëüíî ìåíÿåòñÿ, è ïðåçèäåíò Ñàäûð Æàïàðîâ è åãî îêðóæåíèå âñå áîëüøå çàêðó÷èâàþò ãàéêè. Orda.kz ïîáåñåäîâàëà ñ ýêñïåðòàìè èç ñîñåäíåé ñòðàíû è óçíàëà, ñ êàêîé ìåòîäè÷êîé ðàáîòàþò ñîñåäè.
Êûðãûçñòàí â ïîñëåäíèå ãîäû ïàäàåò â ðåéòèíãàõ ñâîáîäû ñëîâà. Â ñðàâíåíèè ñ 2022 ãîäîì ñòðàíà ïîòåðÿëà ñðàçó 50 ïîçèöèé è îïóñòèëàñü ñ 72 äî 122 ìåñòà. Ýòî ïðàêòè÷åñêè ðåêîðä ðåéòèíãà. Êàçàõñòàí, êñòàòè, â ýòîì æå ðåéòèíãå òîæå ïîòåðÿë 12 ïîçèöèé - ñ 122 äî 134 ìåñòà.
Ïðåçèäåíò Ñàäûð Æàïàðîâ â íà÷àëå ïðåçèäåíòñòâà ãîâîðèë, ÷òî íå áóäåò óñòðàíÿòü ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ îïïîíåíòîâ è äàâèòü íà ÑÌÈ. Îí ñàì äîëãèå ãîäû áûë â îïïîçèöèè è ïîäâåðãàëñÿ ïðåñëåäîâàíèÿì îò âëàñòåé, äàæå ñèäåë çà ðåøåòêîé. Íî ÷åì áîëüøå óêðåïëÿëàñü åãî âëàñòü, òåì ñèëüíåå óâåëè÷èâàëîñü äàâëåíèå íà íåçàâèñèìûå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ÑÌÈ.
Êàê ðàññêàçàëà Orda.kz Ëåéëà Ñàðàëàåâà, ãëàâíûé ðåäàêòîð îíëàéí-èçäàíèÿ "Íîâûå ëèöà", âñå íà÷àëîñü ñ àòàêè áîòîâ íà ñîöñåòè íåçàâèñèìûõ æóðíàëèñòîâ è èçäàíèé. Òàêæå íà÷àëè ïðîâîäèòü ìèòèíãè, àãðåññèâíûå ó÷àñòíèêè êîòîðûõ êðèòèêîâàëè ïðåññó çà ïðîäâèæåíèå ÷óæäûõ êûðãûçàì öåííîñòåé, â òîì ÷èñëå ËÃÁÒ-ïîâåñòêè.
"Ïðè ýòîì ó ñàìîãî îáùåñòâà òàêèõ ïðåòåíçèé êàê òàêîâûõ íåò, ýòî âñå óñòðàèâàëè ñòîðîííèêè ïðåçèäåíòà", - ðàññêàçûâàåò íåçàâèñèìàÿ æóðíàëèñòêà.
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Ëåéëà Ñàðàëàåâà, ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà
Åùå îäíèì ñåðüåçíûì ðàçäðàæàþùèì ôàêòîðîì ñòàëè ïðîòåñòû â Áèøêåêå ïîñëå êîíôëèêòà íà òàäæèêñêî-êûðãûçñêîé ãðàíèöå è ðåøåíèå ïðåçèäåíòà îòäàòü ÷àñòü òåððèòîðèè ñòðàíû Óçáåêèñòàíó. Òîãäà ðåéòèíãè Æàïàðîâà ïîøëè âíèç, à ãîëîñà òåõ, êòî åãî êðèòèêóåò, óñèëèëèñü.
Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà êàê ãëàâíûé èíñòðóìåíò ðåïðåññèé
Äëÿ óñìèðåíèÿ íåäîâîëüíûõ âëàñòè íà÷àëè èñïîëüçîâàòü ñóäû. Êîãäà-òî òóäà, çàùèùàÿñü îò ïðåñëåäîâàíèé Æàïàðîâà, õîäèëè æóðíàëèñòû è àêòèâèñòû. Îäíèì èç ñàìûõ ãðîìêèõ ñòàëî äåëî æóðíàëèñòà Áîëîòà Òåìèðîâà, êîòîðîãî ñ÷èòàþò îäíèì èç ëó÷øèõ ðàññëåäîâàòåëåé êîððóïöèè â Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Ð‘Ð¾Ð"Ð¾Ñ‚ Ð¢ÐµÐ¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð², Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ Kaktus.Media
Áîëîò Òåìèðîâ, ôîòî Kaktus.Media
Ó àâòîðà YouTube-êàíàëà Temirov-Live áûëî äâà ïàñïîðòà - êûðãûçñòàíñêèé è ðîññèéñêèé, ÷òî íå çàïðåùåíî. Ñóä ïîñòàíîâèë äåïîðòèðîâàòü åãî â Ðîññèþ. Êðîìå òîãî, åãî ëèøèëè ãðàæäàíñòâà Êûðãûçñòàíà, õîòÿ çàêîí òàêîãî íå ïðåäóñìàòðèâàåò. Â ïðèãîâîðå ñóäà Òåìèðîâà ïðèçíàëè âèíîâíûì â èñïîëüçîâàíèè ïîääåëüíîãî âîåííîãî áèëåòà è ïîääåëüíîãî âðåìåííîãî óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè ïðè ïîëó÷åíèè ïàñïîðòà. Ïðåòåíçèè ê íåìó ïîÿâèëèñü ïîñëå ïóáëèêàöèè ðàññëåäîâàíèé î äåéñòåëüíîñòè êîìïàíèè "Êûðãûçíåôòåãàç", ê êîòîðîé èìåþò îòíîøåíèÿ ðîñäòâåííèêè ãëàâû ÃÊÍÁ Êàì÷èáåêà Òàøèåâà, äðóãà ïðåçèäåíòà.
Çàòåì áûëà ïîïûòêà çàêðûòü êûðãûçñêèé ôèëèàë ðàäèî "Ñâîáîäà" - "Àçàòòûê", òàêæå ïîÿâèëèñü ïðåòåíçèè ê èçäàíèþ Kloop è Kaktus.media. Â èòîãå ïîñëå íåñêîëüêèõ ñóäîâ âòîðîå çàêðûëè, íî ñ âîçìîæíîñòüþ àïåëëÿöèè, â êîòîðóþ ìàëî êòî âåðèò. "Àçàòòûêó" ïîä äàâëåíèåì ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ðàçðåøèëè ðàáîòàòü â Êûðãûçñòàíå.
Â ÿíâàðå 2024 ãîäà áûëî çàäåðæàíî áîëüøå äåñÿòêà æóðíàëèñòîâ, ñâÿçàííûõ ñ Áîëîòîì Òåìèðîâûì.
"11 çàäåðæàííûõ æóðíàëèñòîâ - ýòî îòêðîâåííûé ìåòîä çàïóãèâàíèÿ. Òàì ìîëîäûå ëþäè. Ýòè àðåñòû ïîêàçûâàþò, ÷òîáû ìîëîäåæü íå øëà íè â æóðíàëèñòèêó, íè â ðàññëåäîâàòåëüñêóþ æóðíàëèñòèêó, ÷òîáû íå ðûïàëèñü è ñèäåëè òèõî", - ðàññêàçûâàåò Ëåéëà Ñàðàëàåâà.
Îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ïîðòàëîâ - 24.kg - ñòàë ïîä÷èíÿòüñÿ âëàñòÿì. Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà â ñòðàíå íèêîãäà íå îòëè÷àëàñü íåçàâèñèìîñòüþ, íî òåïåðü îíà èñïîëíÿåò íîâûå çàêîíû, êîòîðûå îäîáðÿþò äåïóòàòû Æîãîðêó Êåíåøà.
Êàê ðàññêàçàëà Orda.kz êûðãûçñòàíñêàÿ ïðàâîçàùèòíèöà, äèðåêòîð ïðàâîçàùèòíîé îðãàíèçàöèè "Áóð Äóéíî" Òîëåêàí Èçìàèëîâà, çà ãîäû íåçàâèñèìîñòè ñóäû, êàê â áîëüøèíñòâå äðóãèõ ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàí, òàê è íå ñòàëè îòäåëüíîé è íåçàâèñèìîé âåòâüþ âëàñòè.
"Ïîêà íåò ó íàñ ñïðàâåäëèâîãî, íåçàâèñèìîãî ïðàâîñóäèÿ. Åñëè íåò â ñòðàíå äîñòóïà ê ñïðàâåäëèâîìó ïðàâîñóäèþ, òî áåçíàêàçàííîñòü ïîðîæäàåò åùå áîëüøèå ïðåñòóïëåíèÿ. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ íåçàêîííûå çàäåðæàíèÿ, æåñòîêîå îòíîøåíèå ê çàäåðæàííûì, îòñóòñòâèå ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê ðàññìîòðåíèþ â ñóäàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ ÿâëÿþòñÿ äëÿ íàñ ïðîáëåìàìè", - ãîâîðèò ïðàâîçàùèòíèöà.
Ñàìûì ñòðàøíûì îíà íàçûâàåò îäîáðåííûé óæå â òðåõ ÷òåíèÿõ äåïóòàòàìè çàêîíîïðîåêò "Îá èíîñòðàííûõ ïðåäñòàâèòåëÿõ". Ôàêòè÷åñêè îí êîïèðóåò ðîññèéñêèé çàêîí îá èíîàãåíòàõ, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò ìàêñèìàëüíóþ âîëîêèòó è ïðåäñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíîé îò÷åòíîñòè îò òåõ, êòî ïîëó÷àåò êàêîå-òî ôèíàíñèðîâàíèå èç-çà ðóáåæà.
Êðåìëåâñêèå ìåòîäè÷êè
Ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðàâîçàùèòíèêîâ è íåçàâèñèìûõ æóðíàëèñòîâ, óêðåïëÿòü ñâîþ âëàñòü â Êûðãûçñòàíå ïðåçèäåíòó è åãî îêðóæåíèþ ïîìîãàåò Ðîññèÿ. Îñîáåííî îñòðî ýòî îùóùàåòñÿ ïîñëå íà÷àëà âîéíû â Óêðàèíå, êîãäà çà óìû è è ñåðäöà æèòåëåé öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ñòðàí ñòàëè áîðîòüñÿ Ìîñêâà, Âàøèíãòîí è Åâðîïà.
"Çàêîí îá ÍÏÎ êàê áóäòî ñïèñàí ñ êðåìëåâñêîé ìåòîäè÷êè. Ó íàøèõ äåïóòàòîâ íåò ïðåíåáðåæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ÍÏÎ â öåëîì, íî î÷åíü æåñòêàÿ ïðîïàãàíäà èäåò ÷åðåç ïðîêðåìëåâñêèå ÑÌÈ è Telegram-êàíàëû. Îíè ïèøóò ïðî íåçàâèñèìûõ æóðíàëèñòîâ, êàê áóäòî ìû âðàãè íàðîäà. Ðèòîðèêà, ÷òî íà çàïàäíûå äåíüãè õîòÿò ñäåëàòü íîâóþ ðåâîëþöèþ â Êûðãûçñòàíå. Ñ êàæäûì äíåì ðèòîðèêà âñå àãðåññèâíåå è áåçàïåëëÿöèîííåå. È ãîëîñ íåçàâèñèìûõ ÑÌÈ ñòàíîâèòñÿ âñå òèøå", - ðàññêàçûâàåò ãëàâðåä "Íîâûõ ëèö" Ëåéëà Ñàðàëàåâà.
Ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ ñêëàäûâàåòñÿ â Êûðãûçñòàíå, î÷åíü íàïîìèíàåò ìåñòíûì ñîáûòèÿ â Áåëàðóñè ïîñëå âûáîðîâ 2020 ãîäà è â Ðîññèè ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò. Îòêðûòî êðèòèêóþùèõ âëàñòè æóðíàëèñòîâ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå, à çàêîí îá ÍÏÎ ìîæåò îñòàâèòü áåç ôèíàíñèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ñòðàíû. Çàêîí ïîêà íå ïîäïèñàë ïðåçèäåíò. È åñòü øàíñ, õîòü è íåáîëüøîé, ÷òî îí íå áóäåò ïðèíÿò îêîí÷àòåëüíî.
"Ìû íàäååìñÿ, ÷òî âñå-òàêè îí íàëîæèò âåòî íà ýòîò ñòðàøíûé äðàêîíîâñêèé çàêîíîïðîåêò èëè îòçîâåò åãî äëÿ äîðàáîòêè. Åñëè Ñàäûð Æàïàðîâ íå íàëîæèò âåòî, ïðèìóò ýòîò çàêîí, òî òîãäà âñå òðè êðóïíûõ áàíêà ðàçâèòèÿ - Âñåìèðíûé, Åâðîïåéñêèé è Àçèàòñêèé - ìîãóò ïðåêðàòèòü ñâîè ïðîãðàììû â Êûðãûçñòàíå", - ãîâîðèò ïðàâîçàùèòíèöà Òîëåêàí Èñìàèëîâà.
Ð¢Ð¾Ð"ÐµÐºÐ°Ð½ Ð˜ÑÐ¼Ð°Ð¸Ð"Ð¾Ð²Ð°, Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ "ÐÐ¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð"Ð¸Ñ†Ð°"
Òîëåêàí Èñìàèëîâà, ôîòî "Íîâûå ëèöà"
Orda.kz ïèñàëà î ìèðîâîé ðåàêöèè íà ýòîò çàêîí â Êûðãûçñòàíå. Ñòðàíà ñåé÷àñ ñèëüíî çàâèñèò îò èíîñòðàííûõ âëèâàíèé, íî òàêæå è îò Ðîññèè. Òàì ðàáîòàåò ïî÷òè ìèëëèîí ãðàæäàí Êûðãûçñòàíà, à, êðîìå òîãî, Ìîñêâà íå òðåáóåò îò Áèøêåêà ñåðüåçíûõ ðåôîðì, â îòëè÷èå îò çàïàäíûõ ïàðòíåðîâ. Çà ìíîãî÷èñëåííûå ïðåäâûáîðíûå îáåùàíèÿ Ñàäûðà Æàïàðîâà ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî óæå äàâíî íàçûâàåò íàñòîÿùèì ïîïóëèñòîì, ÷üè ñëîâà ðàñõîäÿòñÿ ñ ðåàëüíûìè ðåøåíèÿìè ïðîáëåì íàðîäà. Èìåííî ïîýòîìó èç óñò êûðãûçñêèõ ïîëèòèêîâ âñå ÷àùå, êàê è â Ðîññèè, çâó÷àò ñëîâà î òðàäèöèîííûõ öåííîñòÿõ, î êîòîðûõ ãîâîðÿò â Ìîñêâå, ïàðàëëåëüíî âåäÿ âîéíó ñ íåêîãäà áðàòñêèì íàðîäîì Óêðàèíû.
"Êîãäà íåò äðóãèõ èäåé, íåò ðàçâèòèÿ äåìîêðàòèè, òîëüêî òðàäèöèîííûå öåííîñòè ïîäíèìàþòñÿ, è íà÷èíàþò ãîâîðèòü îá ýïîñå Ìàíàñ è òîìó ïîäîáíîì. Êûðãûçñòàí äåãðàäèðóåò, è ìû óæå íàõîäèìñÿ â àâòîðèòàðíîì ïðàâëåíèè. Êîãäà ïðîèñõîäèò äåãðàäàöèÿ, âîçâðàùàþòñÿ òðàäèöèîííûå öåííîñòè", - ïîëàãàåò Ñàðàëàåâà.
Ïðè ýòîì â Êûðãûçñòàíå ñîõðàíÿåòñÿ âîçìîæíîñòü íîâîé, ÷åòâåðòîé ðåâîëþöèè, ïîñêîëüêó ðåàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñïåõîâ íå íàáëþäàåòñÿ. Îíà ìîæåò ïîâòîðèòü ñóäüáó òðåõ ïðåäûäóùèõ, êîòîðûå ôàêòè÷åñêè ïîêàçàëè, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ñìåíó âëàñòè, ñèñòåìíîñòè ó ãîñóäàðñòâà áîëüøå íå ñòàíîâèòñÿ, è èíñòèòóòû - ïàðëàìåíò, èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü è ñóäû - íå ðàáîòàþò òàê, êàê äîëæíî. Êðîìå òîãî, ñòðàíà - îäèí èç ëèäåðîâ ïî ïîñòàâêå ñàíêöèîííûõ òîâàðîâ â Ðîññèþ, è òåðÿòü òàêîãî ïîñòàâùèêà Ìîñêâà òî÷íî íå çàõî÷åò.
"ß ñ÷èòàþ, ÷òî Ðîññèÿ ïëàíèðóåò ñîçäàòü êàêîå-òî ñîþçíîå ãîñóäàðñòâî ñ Êûðãûçñòàíîì. Íàøè ïðîêðåìëåâñêèå ïîëèòîëîãè âîâñþ ýòî ðåêëàìèðóþò. Îíè ïîñòîÿííî ãîâîðÿò, ÷òî äåìîêðàòèÿ è íåçàâèñèìîñòü íå èìåþò îñîáîé öåííîñòè. Ïðèçûâàþò âûãíàòü ÍÏÎ èç ñòðàíû, êîãî-òî ïîñàäèòü. Ó íàñ íàñòîÿùèå ïîëèòè÷åñêèå ðåïðåññèè", - ñ÷èòàåò æóðíàëèñòêà.