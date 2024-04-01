Япония незаметно трансформировала "Силы самообороны" в новую "Императорскую армию", - А.Кошкин

07:23 01.04.2024 01.04.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



КНДР предупреждает о воссоздании в Японии "императорской армии"

Где будет десантироваться японская морская пехота?



Главное информационное агентство Корейской Народно-Демократической Республики ЦТАК опубликовало комментарий, предупреждающий о замыслах Токио воссоздать армию образца императорской Японии, когда в стране господствовал милитаристский режим. Нет, конечно, по современнейшему техническому оснащению это будут принципиально новые вооруженные силы, не уступающие армиям и флотам ведущих держав мира. Речь идет о другом – о возрождении шовинистического морального духа солдат и офицеров, готовых отдавать жизни за императора и божественную "нацию Ямато" в реваншистских войнах и конфликтах.



В качестве одного из обоснований подобных намерений ЦТАК приводит возведение бывшего командующего ВМС "сил самообороны" Японии в ранг главы синтоистского храма Ясукуни, который в странах Азии считается прибежищем апологетов и приверженцев японского милитаристского прошлого. Среди прихожан и почитателей храма не только радикально настроенные ультраправые элементы, но и практически вся правящая Либерально-демократическая партия и члены правительства, периодически демонстративно, игнорируя официальные дипломатические протесты КНР, Республики Корея, КНДР и других восточноазиатских стран, посещающие Ясукуни для поминовения павших в агрессивных войнах соотечественников или делающие денежные пожертвования. В храме Ясукуни канонизированы души всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Там хранятся памятные таблички с именами 2,5 млн павших в сражениях солдат и офицеров. Особое возмущение соседних народов вызывает размещение в храме поминальных табличек с именами 14 высокопоставленных политиков и военных милитаристской Японии, казненных по приговору Токийского международного трибунала для главных японских военных преступников.



В комментарии ЦТАК отмечается: "Призраки "императорской армии", которая в прошлом веке встала на путь агрессий и грабежа, откровенно возрождаются в виде "сил самообороны" – современной "императорской армии", до костей пропитанной милитаристским ядом. Сейчас Япония приукрашивает свои прошлые преступления путем искажения истории, а также неустанно увеличивает "силы самообороны" как наступательные вооруженные силы, обладающие сверхсовременными вооружениями, ссылаясь на мнимую "усиливающуюся угрозу" со стороны окружающих стран", - говорится в статье северокорейского агентства, отражающего официальные взгляды руководства КНДР. При этом звучит предостережение о том, что "агрессивные амбиции Японии не меняются с течением времени и сменой поколений, а их реализация вновь приведет человечество к большой беде".



Предупреждение более чем актуально и своевременно, ибо еще недавно считавшаяся маловероятной ремилитаризация Страны восходящего солнца сегодня происходит быстрыми темпами буквально на наших глазах.



Припоминается происходивший в середине 80-х годов прошлого века в Японии разговор с корреспондентом одного из ведущих американских агентств об амбициях японских политиков и крупного капитала привести военную мощь своей страны в соответствии с ее экономическим потенциалом. Тогда мой собеседник убежденно заверял: "Америка этого никогда не допустит. Япония выполняет вспомогательные задачи поддержки наших вооруженных сил. Мы, конечно, сейчас союзники против вас и Китая, но в Америке не забывают предостережение "Remember Pearl Harbor!" ("Помни Перл-Харбор!"). Да и зачем японцам тратить огромные деньги на воссоздание мощных вооруженных сил? Ведь им экономически выгодно оставаться под прикрытием нашего "ядерного зонтика" и наполнять мир "Тойотами" и "Панасониками"…"



Примерно то же уже в 1990-е годы говорил автору этих строк в своем посольском кабинете тогдашний глава дипмиссии РФ в Токио А. Панов. Дипломат сетовал: "Ну что вы и ваши единомышленники пугаете наше руководство и народ по поводу какого-то милитаризма в Японии. Вы же, общаясь с японскими политиками и политологами, не можете не видеть, что никакого милитаризма в этой стране нет и не предвидится. Страна вполне себе мирная, а "силы самообороны" в основном используются для ликвидации последствий частых в Японии стихийных бедствий…"



При этом на посла не произвела впечатление уже тогда имевшаяся достоверная информация о намерении правящих кругов и крупного капитала форсированными темпами воссоздать в стране мощный военно-промышленный комплекс. А затем постепенно переходить от закупок американской военной техники к созданию образцов вооружения отечественного производства, пытаться освободиться от конституционных ограничений и выйти на мировой рынок торговли оружием. И это, кроме всего прочего, должно было стать драйвером для выхода страны из затяжного периода стагнации японской экономики.



Жизнь опровергла "воззрения" тех, кто считал, что навязанный японцам американцами "пацифизм" якобы "навсегда". А японцы, смирившись с положение побежденной страны, забыли-де о реваншизме и восстановлении "самурайской доблести". Сообщая о предостережениях КНДР, ТАСС напоминает, что правительство Японии в 2022 году утвердило обновленную стратегию национальной безопасности, предполагающую увеличение оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО. Согласно проекту бюджета, в 2024 финансовом году (начнется в апреле) оборонные ассигнования вырастут до уровня около 7,92 трлн иен (55,6 млрд долларов), что примерно на 16,5% больше аналогичной статьи расходов в 2023 году. Средства планируется потратить на приобретение ракет большой дальности японского производства в рамках поставленных ранее целей по укреплению контратакующего потенциала. Кроме того, бюджет включает в себя расходы на разработку истребителя следующего поколения совместно с Великобританией и Италией.



Добавим к этой информации о том, что в нарушение провозглашенной ранее доктрины "исключительной обороны" Япония уже без оглядки на критику соседних стран ставит на вооружение "сил самообороны" чисто наступательные системы оружия. Включая даже авианосцы, не говоря уже о ракетах, позволяющих наносить удары в глубину соседних государств – КНР, КНДР, России.



А вот новость последних дней. Японская газета "Санкэй симбун" информирует, что вооруженные силы Японии завершили формирование первого подразделения собственного аналога морской пехоты США в составе 3 тысяч бойцов, которое будет находиться в постоянной готовности для развертывания на отделенных островах в Восточно-Китайском море. Так называемые амфибийные мобильные силы базируются на юго-западном острове Кюсю, однако станут регулярно выдвигаться, в частности на острова Мияко и Исигаки в непосредственной близости от Тайваня.



Новое формирование состоит из трех более мелких подразделений, которые будут на основе ротации размещаться на передовых позициях, находиться в полной готовности на случай дополнительной переброски к месту возможного конфликта или же проходить этап дополнительных тренировок. Создание такого аналога американской морской пехоты, отмечает газета, рассматривается как средство сдерживания в отношении Китая. Предполагается, что амфибийные мобильные силы станут действовать в тесном взаимодействии с войсками США в регионе. Они также будут оказывать поддержку японским ракетным подразделениям, которые уже размещены или будут дополнительно развернуты на японских островах в районе Тайваня.



Морская пехота США – это высокомобильный род войск, предназначенный для морских десантных операций на территории противника и ведения боевых действий в приморской зоне во взаимодействии с флотом, сухопутными войсками и военно-воздушными силами как во всеобщей войне, так и в локальных войнах с применением обычного и ядерного оружия. Так как японская морская пехота создана как аналог американской, на нее возлагаются те же задачи.



Хотя, по сообщениям, японские амфибийные мобильные силы в данный период будут размещены в южных районах Японии, это не значит, что их применения в других частях страны, например, на севере исключено. Тем более что в обстановке сознательного ухудшения токийским правительством политических и дипломатических отношений с Россией японскими властями намеренно нагнетается военная напряженность в пограничных с нашей страной районах. Москва в последнее время неоднократно высказывала свою озабоченность в связи с наращиванием военной активности Японии. Так, осенью прошлого года посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ РФ, а также по поводу планов проведения еще ряда аналогичных маневров. Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей России, в том числе совместно со странами-членами НАТО.



Однако в Токио и Вашингтоне, похоже, не считают необходимым реагировать на серьезные предостережения Москвы. Это заставило вновь прибывшего в Токио посла РФ Николая Ноздрева уже в своем первом интервью заявить о беспокойстве России активизацией военной деятельности Японии около российских границ. "Есть важный, вызывающий серьезную озабоченность момент, который мы пристально отслеживаем, - активизация военной деятельности вблизи наших границ. Это происходит в том числе в двустороннем, многостороннем форматах с участием, прежде всего, вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, а также некоторых стран НАТО и других американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – заявил посол.



10 апреля японский премьер-министр Фумио Кисида будет встречаться в Вашингтоне с президентом США Джозефом Байденом. Анонсировано, что главы двух стран согласуют вопросы расширения функций, направленного против КНР, КНДР и России военного союза, известного под названием "японо-американский договор безопасности". С другой стороны, в недалеком будущем ожидается официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян для продолжения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Думается, немаловажное место на переговорах займут и вопросы обеспечения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. В связи с этим сделанные северокорейским информационным агентством предостережения по поводу опасного для региона воссоздания японской "императорской армии" приобретают особую значимость.



P.S. Назначение в понедельник 1 апреля адмирала в отставке и посла Умио Оцука главой святилища Ясукуни отражает стремление "ренационализировать" место, символизирующее японский милитаризм 1930-1940-х годов. В храме почитаются обожествленные души 2,5 миллионов солдат, погибших в японских войнах, а также четырнадцать военных преступников "класса А", пишет Le Monde. Посещение этого места премьер-министрами - в последний раз в 2013 году бывшим главой правительства Синдзо Абэ - и японскими парламентариями регулярно вызывает напряженность в отношениях с Кореей и Китаем, которые пострадали от японского империализма.



Умио Оцука - второй офицер Сил обороны Японии, ставший начальником святилища с 1945 года. Нагаеси Мацудайра, также бывший морской офицер, возглавил святилище в 1978 году. Он выступал за отмену приговоров Токийского трибунала, созданного после войны для суда над японскими руководителями, подобно тому, как Нюрнбергский трибунал судил нацистских лидеров. Мацудайра хотел "восстановить национальный дух Японии". Во время его работы души военных преступников "класса А" были перенесены в святилище в обстановке строжайшей секретности.



Назначение Оцуки произошло в разгар сближения Токио с Сеулом, но также на фоне перевооружения Японии перед лицом растущей мощи Китая. Китайское агентство "Синьхуа" раскритиковало назначение военного офицера как нарушение пацифистской конституции Японии. Источник - fondsk.ru

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