 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.04.2024
09:23  Из Нетаньяху удалили грыжу. Израилем временно руководил вице-премьер Левин
09:20  Как победить в "уличной драке": в противоборстве с Западом Россия должна проявить максимальную жесткость, - адмирал Авакянц
09:17  Bloomberg: Алишер Усманов - самый обнищавший рос-олигарх. Минус $2,8 млрд за год
09:11  Вучич назначает Вучевича. Новым премьером Сербии становится старый министр обороны
08:46  Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году пишут по книге нобелевской русофобки Алексиевич
08:36  Завоз гастарбайтеров в РФ поручат новой госкомпании
08:26  Умнее не придумал. Первый вице-премьер КZ Скляр облетает затопленные районы на... частном бизнес-джете

08:23  "Виновные будут наказаны"? Авторитет Казпремьера Бектенова окончательно утонул вместе с паводком
08:20  Как это? Ранее судимый за коррупцию Аманбек успешно работает... замначальника полиции Алматы
07:42  Более 11 тыс. казахстанцев эвакуировано из зон ЧС. Токаев в бешенстве...
07:25  Наталья Годунова освобождена от должности главы Высшей аудиторской палаты Казахстана
07:23  Япония незаметно трансформировала "Силы самообороны" в новую "Императорскую армию", - А.Кошкин
07:21  Гаснущий очаг центральноазиатской демократии: почему в Кыргызстане становится все меньше свободы, - М.Скопин
07:15  Экс-премьер-министр Монголии Батболд Сухбаатар обвинен в коррупции Министерством юстиции США
07:13  Хватит кормить олигархов Россией! - Михаил Делягин
04:41  В Южном Судане разбили грузовой Boeing 727... врезавшись в обломки разбитого ранее самолета
01:21  Китаю предрекают участь следующей жертвы джихадистов, - В.Скосырев
01:14  Соцсети как информационное оружие Запада, - В.Прохватилов
00:58  Мигрантов в России окружают цифровизацией, - Къ
00:42  Мировая экономика в заложниках геополитики. Прогнозы на будущее глобальной торговли от ICC, - Татьяна Монэгэн
00:38  Партия Эрдогана терпит поражение на муниципальных выборах в Турции
00:37  Афганистан примкнул к иранской "оси сопротивления", - Игорь Субботин
00:36  Казахстан уходит под воду, - НГ
00:30  В Бердычах впервые в мировой истории идет бой между роботами с обеих сторон
00:13  Багдад и Анкара договорились вместе бороться с "курдскими террористами", - А.Веселов
00:06  Вашингтон делает новый шаг в сторону разжигания Большой войны в Азии, - В.Павленко
00:01  Городские бои в Турции. Муниципальные выборы могут повлиять на президентскую кампанию-2028, - Э.Байназаров
Воскресенье, 31.03.2024
22:55  Казахстанская гимнастка-"художница" Айбота Ертайкызы взяла 2 медали на этапе Гран-при во Франции
20:39  Пашинян сравнил себя с Иисусом Христом, - Артур Аваков
18:19  Израиль оказался в одиночестве: у западных союзников возникли сомнения насчет законности войны
17:42  Как женщины в Центральной Азии пробивают себе дорогу в боевых искусствах
15:03  Скончался казахстанский писатель Сабит Досанов
13:49  Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана (по ЖКХ, ЧС и водхозу)
13:37  Почему в Казахстане произошли самые масштабные паводки за последние годы
09:34  Очевидное для Запада невероятно, - профессор Н.Петро
09:10  Игорь Караулов: Чьими агентами стали бывшие кумиры публики
09:04  На Украине не прошли выборы президента. К чему это приведет
08:33  Джейк Эпштейн: Украинцев ждет катастрофа - планирующие бомбы остановить нечем
08:29  Англосаксы ставят на карту: кто следующий? - Елена Пустовойтова
08:26  Ваше время, тов. Судоплатов! - Владимир Малышев
08:18  Эрдоган с жалостью смотрит, как мечется Зеленский, но свой куш терять не хочет, - СП
00:58  "Чудеса" в денежном хозяйстве Украины, - В.Катасонов
00:56  Власти Латвии против последнего русского депутата Татьяны Жданок
00:55  Топ-5 таинственных мест Узбекистана: чем они уникальны
00:52  "Псевдоэкологическая" повестка Запада – убийственное оружие глобалистов, - А.Белов
00:47  Токаев извинился перед притопшим народом
00:37  Невидимым китайским "Небесным ястребом" (Tianying) рулит нейросеть
00:27  Иммануил Кант о мусульманских народах, - П.Густерин
00:17  Токаев наказывает министров - опять проспали весенний потоп
00:04  Зеленский сам определил дату "кошмарного сценария", - Ростислав Ищенко
Суббота, 30.03.2024
21:55  В Грузии (регион Рача) сразу три подряд землетрясения магнитудой до 4,8
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Более 11 тыс. казахстанцев эвакуировано из зон ЧС. Токаев в бешенстве...
07:42 01.04.2024

31.03.2024 Более 11 тыс. казахстанцев эвакуировано из зон чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе правительства.

"Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Главная задача Штаба - координация деятельности по проведению противопаводковых мероприятий и обеспечению безопасности граждан. Руководитель Штаба – Премьер-Министр Олжас Бектенов, заместителем руководителя Штаба назначен заместитель Премьер-Министра Канат Бозумбаев", – говорится в сообщении.

Согласно актуальным данным, из зон ЧС всего эвакуировано 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5 456 человек. На контроле находятся восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен.

"С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов", – сообщили в кабмине.

Более 7 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, в т.ч. водооткачивающие средства, плавательные и воздушные судна работают над ЧС.

"Ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. На данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды. В режиме накопления находится Каргалинское водохранилище", – уверяют власти на местах.

Отмечено, что акиматами ведутся превентивные мероприятия в регионах, где имеется риск обострения паводковой ситуации. При необходимости, будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств.

На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов Правительства РК и местных исполнительных органов. Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.

"Глава государства дал неудовлетворительную оценку работе по исполнению противопаводковых мероприятий. Необходимо уже сейчас начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим людям, а также выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем. Каждый регион должен иметь четкий план действий", - подчеркнул председатель Штаба Олжас Бектенов.

--------------------------------------

Президент Токаев был в бешенстве. Суд над Бишимбаевым может закончиться скандалом. Прилет Скляра в зону бедствия на "бизнес-джете" назвали вызывающим
01.04.2024 09:30 Алла ЗЛОБИНА Сетевые обзоры 92
Обзор Telegram и Youtube каналов
Telegram и Youtube-каналы затопило катастрофическим паводком: репортажи и видео бушующей стихии и эвакуации людей с из сел областей Казахстана потрясают. У всех один вопрос – как случилось, что вода застигла врасплох сразу все области страны?

Паводкового апокалипсиса никто не ждал, отмечают телеграмеры. Эксперты Telegram- каналов пишут, что президент Токаев вернувшись из Китая был в бешенстве. Несмотря на многократные напоминания с его стороны и со стороны его администрации, "вопрос с паводковой угрозой правительство и акиматы дружно прозевали".

Президенту пришлось в очередной раз извинятся перед казахстанцами за действия властей, теперь уже во время паводка. Самая тяжелая ситуация в Актюбинской области, где 30 марта в 21.40 прорвало еще и плотину в Айтекебийском районе. Вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенова. Местных жителей и домашний скот, эвакуировали.
https://zonakz.net

Источник - kaztag.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711946520


Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  