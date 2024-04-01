Более 11 тыс. казахстанцев эвакуировано из зон ЧС. Токаев в бешенстве...

07:42 01.04.2024 31.03.2024 Более 11 тыс. казахстанцев эвакуировано из зон чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе правительства.



"Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Главная задача Штаба - координация деятельности по проведению противопаводковых мероприятий и обеспечению безопасности граждан. Руководитель Штаба – Премьер-Министр Олжас Бектенов, заместителем руководителя Штаба назначен заместитель Премьер-Министра Канат Бозумбаев", – говорится в сообщении.



Согласно актуальным данным, из зон ЧС всего эвакуировано 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5 456 человек. На контроле находятся восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен.



"С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов", – сообщили в кабмине.



Более 7 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, в т.ч. водооткачивающие средства, плавательные и воздушные судна работают над ЧС.



"Ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. На данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды. В режиме накопления находится Каргалинское водохранилище", – уверяют власти на местах.



Отмечено, что акиматами ведутся превентивные мероприятия в регионах, где имеется риск обострения паводковой ситуации. При необходимости, будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств.



На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов Правительства РК и местных исполнительных органов. Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.



"Глава государства дал неудовлетворительную оценку работе по исполнению противопаводковых мероприятий. Необходимо уже сейчас начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим людям, а также выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем. Каждый регион должен иметь четкий план действий", - подчеркнул председатель Штаба Олжас Бектенов.



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Президент Токаев был в бешенстве. Суд над Бишимбаевым может закончиться скандалом. Прилет Скляра в зону бедствия на "бизнес-джете" назвали вызывающим

01.04.2024 09:30 Алла ЗЛОБИНА Сетевые обзоры 92

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы затопило катастрофическим паводком: репортажи и видео бушующей стихии и эвакуации людей с из сел областей Казахстана потрясают. У всех один вопрос – как случилось, что вода застигла врасплох сразу все области страны?



Паводкового апокалипсиса никто не ждал, отмечают телеграмеры. Эксперты Telegram- каналов пишут, что президент Токаев вернувшись из Китая был в бешенстве. Несмотря на многократные напоминания с его стороны и со стороны его администрации, "вопрос с паводковой угрозой правительство и акиматы дружно прозевали".



Президенту пришлось в очередной раз извинятся перед казахстанцами за действия властей, теперь уже во время паводка. Самая тяжелая ситуация в Актюбинской области, где 30 марта в 21.40 прорвало еще и плотину в Айтекебийском районе. Вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенова. Местных жителей и домашний скот, эвакуировали.

https://zonakz.net Источник - kaztag.kz

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