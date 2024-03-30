Как это? Ранее судимый за коррупцию Аманбек успешно работает... замначальника полиции Алматы

08:20 01.04.2024 В отношении замглавы полиции Алматы Нурлана Аманбека было возбуждено уголовное дело

В отношении Нурлана Аманбека, который сейчас "исполняет обязанности" заместителя начальника департамента полиции (ДП) Алматы, антикоррупционная служба возбудила уголовное дело, которое, как выяснилось, в итоге было прекращено, передает корреспондент агентства.



"27 марта 2022 года на основании пункта 2 части 1 статьи 35 ДАПК (антикоррупционной службой) по Алматы досудебное расследование в отношении Аманбек Н.А. прекращено", - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел, отвечая на запрос агентства. КазТАГ.



И зачем-то добавили: "По результатам ранее проведенного служебного расследования информация о неправомерных действиях начальника УАП ДП Алматы, опубликованная в телеграмм-канале "Kozachkov offside", не нашла своего объективного подтверждения".



Однако редакция в своем запросе касательно уголовного дела о пропаже оружия в ДП Алматы, назначении Аманбека замом главы ДП и не предоставлении ответов на запросы комментариев со стороны пресс-секретаря городского департамента Салтанат Азирбек никак не упоминала Telegram-канал "Kozachkov offside".



"Ранее Аманбек был уличен в проведении пышной свадьбы сына на 400 человек в дорогостоящем ресторане с участием Кайрата Нуртаса, Макпал Жунусовой, Турсунбека Кабатова и других отечественных звезд. Кроме того, он упоминается в ряде криминальных историй", - уточнял КазТАГ в запросе на имя министра внутренних дел Ержана Саденова.



А вопросы были следующие:



1. Кто именно был уволен из органов внутренних дел после выявления пропажи оружия?



2. Работает ли в настоящий момент Аманбек в органах внутренних дел, если да, то какую должность он занимает и с какого периода, если же он уволен из органов внутренних дел, то когда и по какой причине?



3. На каком этапе находится расследование уголовного дела о пропаже оружия из ДП Алматы, каков причиненный ущерб, сколько в данном деле фигурантов и каковы их должности на момент выявления хищения, а также какая мера пресечения избрана в их отношении?



4. Проводилась ли проверка того, на какие средства Аманбек смог провести дорогостоящую свадьбу, если нет, то почему?



5. Проверялась ли причастность Аманбека к преступным схемам, описанным в материале газеты "Время" от 13 июля 2022 года под названием "Потерпевший полковник", если да, то какого рода проверки и кем осуществлялись, каковы результаты этих проверок, если проверки не осуществлялись, то почему?



6. Какие меры принимает руководство МВД для совершенствования работы пресс-служб, в том числе ДП, и привлечения сотрудников пресс-служб к ответственности за непредоставление информации средствам массовой информации, и будут ли приняты меры в отношении Азирбек, если да, то какие, если меры приняты не будут, то почему?



"По данному факту МСОГ генеральной прокуратуры ведется досудебное производство по статье 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК. В свою очередь, за допущение данного факта к строгой дисциплинарной ответственности привлечено руководство ДП Алматы и руководители среднего звена", - сказано в ответе, очевидно, на вопросы 1 и 3 касательно пропажи оружия.



Таким образом, МВД оставило без ответа вопросы "Проводилась ли проверка того, на какие средства Аманбек смог провести дорогостоящую свадьбу, если нет, то почему?" и "Проверялась ли причастность Аманбека к преступным схемам, описанным в материале газеты "Время" от 13 июля 2022 года под названием "Потерпевший полковник", если да, то какого рода проверки и кем осуществлялись, каковы результаты этих проверок, если проверки не осуществлялись, то почему?"



"В данное время он (Аманбек – КазТАГ) продолжает службу в органах внутренних дел. С февраля 2024 года исполняет обязанности заместителя начальника ДП Алматы", - говорится в ответе МВД.



Касательно вопроса о работе пресс-служб в МВД утверждают, что "Пресс-службы ДП регионов в установленном законном сроке предоставляют запрашиваемую информацию к СМИ".



"По заданной теме официального запроса из информационного агентства "КазТАГ" в адрес департамента полиции города Алматы по официальным каналам коммуникации не поступало", - сказано в ответе.



Отметим, что редакция обращалась к Азирбек посредством мессенджера WhatsApp еще 28 февраля, а пресс-служба МВД знала о том, что КазТАГ не может добиться от нее ответов еще с 12 марта, и с этого дня неоднократно уверяла редакцию, что Азирбек непременно предоставит ответ. В настоящий момент никакого комментария касательно Аманбека от Азирбек вопреки уверениям пресс-службы МВД получено не было.



Примечательно, что в указанном материале газеты "Время", вопрос о котором в МВД проигнорировали, сообщается, что Аманбек признался в даче крупной взятки.



"Полицейский сам признает, что отдал $50 тыс. за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности по делу Талгата Махатова. То есть фактически Нурлан Аманбек передал через посредника взятку должностным лицам правоохранительных органов. И получается, что полковник полиции – взяткодатель", - сообщило издание в материале "Потерпевший полковник".



Указанный Махатов считается одной из ключевых фигур в громком "Хоргосском деле" и является бывшим агентом финпола по кличке "Бетон".



Напомним, 11 декабря 2023 года КазТАГ сообщал о задержании экс-подчиненного Кайрата Кожамжарова – бывшего сотрудника финпола Улана Мадиева, которого обвиняют в пытках. Редакция тогда уточнила, что громкое "Хоргосское дело" получило продолжение. В информации о пытках, которые вменяют бывшим подчиненным экс-сенатора, в числе прочего упоминаются изнасилования девушек, которые стали подозреваемыми по "Хоргосскому делу". В материалах фигурируют имена Мадиева, бывшего высокопоставленного сотрудника финпола Талгата Татубаева (один из ближайших "протеже" экс-сенатора Кожамжарова) и экс-главы департамента финпола по Алматинской области Сергя Потанина, которых Кожамжаров продвигал по карьерной лестнице. Примечательно, что, если Мадиев, Татубаев и бывший начальник департамента АБЭКП по Алматы Максат Дуйсенов просто названы выгодополучателями контрабанды на "Хоргосе", то сам Кожамжаров называется главным выгодополучателем указанных криминальных схем.



15 декабря 2023 года возобновление расследования по громкому "Хоргосскому делу" подтвердилось официально, а уже 9 января 2024 года КазТАГ со ссылкой на источник сообщил о задержании еще одного экс-подчиненного Кожамжарова – бывшего сотрудника алматинского городского департамента финпола Кенжебая Жумабекова – данное задержание тоже подтвердилось позднее официально. Он считается близким другом Махатова, который упоминается в материале газеты "Время" про Аманбека.



Незадолго до публикации материала о задержании Мадиева КазТАГ приводил информацию о том, что экс-прокурор Наурызбайского района Алматы Виктор Тихонов, осужденный по сфабрикованному делу и оправданный Верховным судом, указал на вероятную косвенную причастность подчиненных Кожамжарова к громкому убийству ключевого свидетеля по "Хоргосскому делу". 11 января 2024 года КазТАГ сообщал, что раскрыты детали касательно данного убийства.



1 марта КазТАГ сообщал, что экс-подчиненные Кожамжарова дали признательные показания по "Хоргосскому делу". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kaztag.kz

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