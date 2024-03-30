"Виновные будут наказаны"? Авторитет Казпремьера Бектенова окончательно утонул вместе с паводком

08:23 01.04.2024 Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал итоги оперативного совещания под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба Акорды.



"Глава государства провел оперативное совещание по ситуации, связанной с паводками. В правительстве создан республиканский штаб во главе с премьер-министром. Все вопросы будут на круглосуточном контроле. Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Граждане, понесшие ущерб от паводков, не будут оставлены без внимания. Весь ущерб будет возмещен", – сказал Бектенов в Акорде.



Напомним, Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны. Президент объявил строгие выговоры кабмину и акимам регионов в связи с ЧС. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kaztag.kz

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