|"Виновные будут наказаны"? Авторитет Казпремьера Бектенова окончательно утонул вместе с паводком
08:23 01.04.2024
Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал итоги оперативного совещания под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба Акорды.
"Глава государства провел оперативное совещание по ситуации, связанной с паводками. В правительстве создан республиканский штаб во главе с премьер-министром. Все вопросы будут на круглосуточном контроле. Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Граждане, понесшие ущерб от паводков, не будут оставлены без внимания. Весь ущерб будет возмещен", – сказал Бектенов в Акорде.
Напомним, Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны. Президент объявил строгие выговоры кабмину и акимам регионов в связи с ЧС.