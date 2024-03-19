 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умнее не придумал. Первый вице-премьер КZ Скляр облетает затопленные районы на... частном бизнес-джете
08:26 01.04.2024

"Скляр не вписался в "Новый Казахстан""

"Нурсултанский соловей" – 58 933 подписчика на этой неделе.

То, что паводковая волна смоет ряд акимов и даже первого зама премьер-министра Скляра, уверено заявляет ТГ "Нурсултанский соловей", ссылаясь на анонимный источник.

Уже известно, что катастрофический паводок закончится проверкой Генпрокуратуры - ей поручено найти лица, причастные к нецелевому использованию и растрате 7 млрд. противопаводковых тенге.

"Это, по всей видимости, выльется в целую череду уголовных дел и станет причиной для ряда кадровых перестановок", - пишет ТГ.

В казахстанском правительстве появится новый вице-премьерский пост - его займет Канат Бозумбаев. Он покинет президентскую администрацию, где, как сообщает ТГ, "вел работу по дискредитации Романа Скляра".

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"Бозумбаев возьмет на себя весь объем работы, который Скляр провалил. А именно вопросы, связанные с контролем деятельности исполнительной власти в регионах, неэффективностью сферы жилищно-коммунального хозяйства и водных ресурсов, получив под свой контроль все возможности министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана…", - сообщают авторы ТГ.

Но Скляр не покинет пост вице-премьера, но передаст часть своих полномочий. Своего поста, в ближайшее время лишится только министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов. Вслед за отставкой Нуржигитова, кадровые перестановки затронут исполнительную власть в регионах – акиматы, сообщает ТГ.

О Скляре авторы пишут резко и с возмущением: "он не желает и не способен справляться с возложенными на него обязательствами, не способен работать в "режиме ЧС".

А его прибытие в зону бедствия частном "бизнес-джете", ТГ назвал вызывающим.

"Этот поступок наглядно демонстрируют, что первый вице зам неадекватно оценивает текущую общественно-политическую обстановку в "Новом Казахстане", - заявил ТГ.

Источник - zonakz.net
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