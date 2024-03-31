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Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году пишут по книге нобелевской русофобки Алексиевич
08:46 01.04.2024

31.03.2024 -
Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году написали по книге русофобки |
Журналист и политтехнолог Марина Юденич в своем Telegram-канале рассказала о досрочном экзамене по русскому языку в формате ЕГЭ и выборе литературных источников для написания сочинения по предмету.

"26 марта состоялся досрочный ЕГЭ по русскому языку. Среди текстов, по которым предлагалось написать сочинение, - фрагмент произведения Светланы Алексиевич „Чернобыльская молитва".

Материалы для ЕГЭ готовит Федеральное государственное бюджетное научное учреждение „Федеральный институт педагогических измерений". Учредителем института является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор).

И у меня как всегда несколько неудобных вопросов: первый - знакомо ли это самое федеральное (!) бюджетное (!!) учреждение с творчеством Светланы Алексиевич?

Если нет - могу познакомить с отдельными цитатами.

Ну например:

„Говорят о великой русской культуре, но главное в этой „великой русской культуре" - это культура войны.

Я преклоняюсь перед украинскими солдатами.

Мы имеем дело с русским фашизмом".

Второй: известно ли Рособрнадзору, кого именно их подвед рекомендует российским школьникам?

Третий (риторический) - не стыдно?"

Справка РВ
Марина Юденич была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года; с 2014 года - председатель комиссии по развитию добровольческого движения, благотворительности, волонтерству и работе с IT-сообществом Общественной палаты Московской области; с 2015 года - заместитель председателя Общественной палаты Московской области; с 2014 года - член Совета по правам человека при губернаторе Московской области; с апреля 2017 года - колумнист русскоязычной версии сайта телеканала RT; с 12 декабря 2017 - Председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области, советник губернатора, член ОНК Московской области.

Алексиевич в 2015 году получила Нобелевскую премию по литературе "за многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время".

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711950360


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