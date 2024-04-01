Вучич назначает Вучевича. Новым премьером Сербии становится старый министр обороны

09:11 01.04.2024 Министр обороны опередил посла в США

Президент Сербии выбрал будущего премьера

Новым премьером Сербии станет нынешний министр обороны и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич - на этот пост его предложил президент Александр Вучич. Источники "Ъ" в Белграде считают выбор президента логичным, поясняя, что "Вучевич близок к главе государства, а в последнее время стал второй по значимости фигурой в руководстве". Альтернативным кандидатом на пост премьера сербские СМИ называли посла Сербии в США Марко Джурича, который также близок к президенту и к тому же имеет хорошие связи в Вашингтоне. Впрочем, как говорят в сербской оппозиции, "абсолютно неважно, кто является премьером, пока президентом остается Александр Вучич". С подробностями - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.



Будущий премьер Сербии Милош Вучевич (слева) известен как ближайший сподвижник президента Александра Вучича и вторая по значимости политическая фигура в стране



"Считаю, что Милош Вучевич обладает профессиональными и личными качествами для того, чтобы выполнять функции главы правительства",- объявил в субботу вечером президент Сербии Александр Вучич. В том, что выбранный им кандидат станет премьером, сомнений нет: у правящей Сербской прогрессивной партии - абсолютное большинство в парламенте.



Источники "Ъ" в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, считают выбор президента ожидаемым, ибо "Вучевич близок к главе государства, а в последнее время стал второй по значимости политической фигурой".



В нынешнем правительстве Милош Вучевич занимает пост вице-премьера и министра обороны, а до того в течение десяти лет был мэром второго по величине города Сербии Нови-Сада.



Кроме того, с весны прошлого года он возглавил правящую Сербскую прогрессивную партию - после того как Александр Вучич решил сложить с себя полномочия ее лидера. "Речь не идет о разводе Вучича с партией, он остается в ее рядах, а мне он лишь передал эстафету",- пояснил тогда Милош Вучевич.



Свою близость с президентом будущий премьер своеобразно подтвердил несколько лет назад, когда он подал иск к Александру Вучичу и его родному брату Андрею с требованием определить их причастность к аферам, которые им приписывала оппозиция. Как пояснил истец, "общественность должна знать, являются ли обвинения точными или это гнусная ложь и клевета". Прокуратура отреагировала оперативно, отвергнув все обвинения против президента и его брата.



Хотя о Милоше Вучевиче как о будущем премьере заговорили еще два года назад, когда формировалось нынешнее правительство, в последнее время в сербских СМИ в качестве возможного альтернативного кандидата нередко называли посла Сербии в США Марко Джурича. Его также считают близким к президенту политиком и к тому же имеющим хорошие связи в США. Ставки господина Джурича особенно возросли, когда недавно сам президент объявил в соцсетях о его скором возвращении на родину "на одну из очень важных должностей", а совместную с ним фотографию подписал оригинально: "Надеюсь, когда-то люди, смотря на это фото, будут спрашивать: кто это стоит рядом с Марко Джуричем". Тем не менее в итоге президент сделал иной выбор.



Шансы считающегося одним из ключевых пророссийских политиков лидера Соцпартии Ивицы Дачича занять премьерский пост изначально считались незначительными, хотя он и является первым вице-премьером, а сейчас и вовсе исполняет обязанности главы правительства.



После декабрьских выборов пропрезидентская партия больше не нуждается в социалистах для обеспечения большинства в парламенте. Тем не менее сохранить позиции в новом правительстве Ивица Дачич вполне может - особенно после недавнего визита в Москву.



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"Дачич останется частью новой власти Сербии, хотя влияние его партии существенно ослабнет",- говорит бывший сербский вице-премьер, политолог Жарко Ковач. Однако, по его словам, это вовсе не означает, что влияние России на Сербию и ее правительство уменьшится. Сам Ивица Дачич назвал выбор Милоша Вучевича кандидатом в премьеры "логичным и отличным".



Сербская же оппозиция видит ситуацию иначе. Один из ее лидеров Драган Джилас заявил: "Абсолютно неважно, кто является премьером, пока президентом остается Вучич".



Газета "Коммерсантъ" №56/П от 01.04.2024, стр. 6 Источник - коммерсант

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