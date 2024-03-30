Bloomberg: Алишер Усманов - самый обнищавший рос-олигарх. Минус $2,8 млрд за год

09:17 01.04.2024 Bloomberg: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $18,3 млрд

Общее состояние богатейших российских бизнесменов за три месяца 2024 года выросло на $18,293 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Больше всего увеличилось состояние сооснователя "Еврохима" и СУЭ Андрея Мельниченко - на $5,29 млрд, до $24,1 млрд. Наибольшие убытки понес основатель USM Holdings Алишер Усманов, чье состояние снизилось на $2,8 млрд, до $18,3 млрд.



В топ-10 богатейших россиян из BBI входят:



совладелец "Норникеля" Владимир Потанин (с начала года его состояние выросло на $768 млн, до $31,8 млрд);

бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+$2,91 млрд, до $26,9 млрд);

совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (снижение на $747 млн, до $26,7 млрд);

совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (+$1,79 млрд, до $26,4 млрд);

бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов (+$3,75 млрд, до $24,6 млрд);

Андрей Мельниченко (+$5,29 млрд, до $24,1 млрд);

Алишер Усманов (–$2,8 млрд, до $18,3 млрд);

Михаил Прохоров (+$1,38 млрд, до $17,1 млрд);

основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман (+$1,21 млрд, до $13,5 млрд);

совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Геннадий Тимченко (–$1,45 млрд, до $12,7 млрд).

Согласно рейтингу китайского исследовательского института Hurun, опубликованному в марте, в России за минувший год прибавилось шесть долларовых миллиардеров. Это позволило ей остаться в топ-10 - на седьмой строчке с 76 миллиардерами. Авторы рейтинга также отмечают растущую "миграцию миллиардеров": в числе наиболее предпочтительных для них стран называют США, Великобританию, Швейцарию и Сингапур.



Подробности - в материале "Ъ" "В России стало еще больше долларовых миллиардеров".



Лаура Кеффер Источник - Коммерсантъ

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