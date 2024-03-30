|Из Нетаньяху удалили грыжу. Израилем временно руководил вице-премьер Левин
09:23 01.04.2024
Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи
Нетаньяху перенес операцию по удалению грыжи
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху перенес операцию по удалению грыжи. Она была проведена успешно. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила канцелярия премьера.
"Операция по удалению грыжи премьер-министру Нетаньяху проведена успешно. Глава правительства находится в полном сознании, чувствует себя хорошо и переведен в послеоперационную палату", – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Во время операции, которая проводилась под общим наркозом, Нетаньяху временно заменял вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин, как сообщается на радиостанции Kan. Грыжа была обнаружена у главы правительства во время планового осмотра. Ее тип не раскрывается, сообщает The Times of Israel.
В канцелярии сообщили, что премьер-министр выразил свою признательность медицинскому персоналу иерусалимской больницы "Хадасса Эйн-Карем".
В июле 2023 года Нетаньяху установили кардиостимулятор. Хирургическое вмешательство осуществлялось "под седацией". На время операции обязанности премьера также возлагались на Левина.
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