Из Нетаньяху удалили грыжу. Израилем временно руководил вице-премьер Левин

09:23 01.04.2024 Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи

Нетаньяху перенес операцию по удалению грыжи

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху перенес операцию по удалению грыжи. Она была проведена успешно. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила канцелярия премьера.



"Операция по удалению грыжи премьер-министру Нетаньяху проведена успешно. Глава правительства находится в полном сознании, чувствует себя хорошо и переведен в послеоперационную палату", – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.



Во время операции, которая проводилась под общим наркозом, Нетаньяху временно заменял вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин, как сообщается на радиостанции Kan. Грыжа была обнаружена у главы правительства во время планового осмотра. Ее тип не раскрывается, сообщает The Times of Israel.



В канцелярии сообщили, что премьер-министр выразил свою признательность медицинскому персоналу иерусалимской больницы "Хадасса Эйн-Карем".



В июле 2023 года Нетаньяху установили кардиостимулятор. Хирургическое вмешательство осуществлялось "под седацией". На время операции обязанности премьера также возлагались на Левина.



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