Израильская полиция схватила сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

10:33 01.04.2024

- Полиция Израиля задержала сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании по подозрению в контактах с боевиками группировки и поддержке терроризма, сообщает в понедельник The Times of Israel.



"Полиция в ходе совместного рейда со Службой безопасности "Шин-Бет" задержала 57-летнюю Зебу Абдель Салем Ханию", - сообщает издание.



‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌Как заявили в полиции, во время обыска в доме подозреваемой обнаружили документы, средства связи, телефоны и другие улики, указывающие на ее причастность к серьезным нарушениям в сфере безопасности.



Ожидается, что позднее в понедельник Зеба Хания предстанет перед мировым судом города Беэр-Шева для слушания о заключении подозреваемой под стражу.