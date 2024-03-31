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Глава ГКНБ Кыргызстана вступился за граждан Таджикистана
11:10 01.04.2024

Манзума Фируз, Asia-Plus

Камчыбек Ташиев, председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана вступился за граждан Таджикистана, комментируя теракт в Москве в "Крокус Сити Холле". Пост об этом он разместил на странице в Facebook, где также отметил, что Кыргызстан скорбит о погибших в этой трагедии.

Он написал, что обвинять целую нацию в произошедшем неуместно.

"У террористов нет национальности и обвинять в произошедшем целую нацию, идя на поводу у членов террористических организаций, заинтересованных в разжигании межнациональной розни и поднятии антимигрантских настроений в РФ, неуместно", - сказал он.

По его мнению, попасть под влияние вербовщиков могли граждане любого государства.

"Я со своей стороны могу твердо подчеркнуть порядочность спецслужб Таджикистана, их борьба с террористическими и экстремистскими организациями безустанно идет своим чередом. Попасть под влияние вербовщиков могли граждане любого государства, однако заказчики теракта не случайно выбрали представителей одной нации, чтобы ухудшить положение мигрантов в России", - отметил он.

Он выразил надежду, что принимаемые совместные усилия спецслужб стран "не допустят реализации преступных целей так называемых псведоисламистов".

Вечером 22 марта несколько человек с автоматами ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске - за несколько минут до начала концерта группы "Пикник". Они открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. По подозрению в этом нападении ФСБ России заявила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных участников, которых арестовали до 22 мая.

После теракта в разных городах России были зафиксированы случаи, когда местные жители нападали на таджикистанцев и отказывались пользоваться услугами представителей этой нации.

Также российские силовики усилили контроль за трудовыми мигрантами. На фоне этого депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить безвизовый режим со странами Центральной Азии, представители которых трудятся в России.

Источник - Азия-Плюс
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