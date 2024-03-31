Споткнулся - упал... НАТО боится признать гибель польского генерала на Донецком фронте

11:24 01.04.2024

MAGYAR HÍRLAP: НАТО БОИТСЯ ПРИЗНАТЬ ГИБЕЛЬ ПОЛЬСКОГО ГЕНЕРАЛА НА УКРАИНЕ



Станислав Стремидловский



Перефразировав популярную песню, можно сказать, что война никогда не кончается, пишет венгерская газета Magyar Hírlap. Чем дальше, тем, похоже, больше и все активнее и активнее Североатлантический альянс вмешивается в конфликт на Украине. Но вот факт, который практически не был предан огласке, а ведь есть все основания считать его поворотным моментом в этой войне: на Украине в непосредственной близости от фронта погиб генерал страны-члена НАТО.



С большим трудом, но до нас, в конце концов, дошли известия о смерти польского бригадного генерала Адама Марчака. Высокопоставленный польский военный стал жертвой боев в районе Часового Яра в конце марта, когда российская ракета типа "Искандер" уничтожила крупный украинский командный центр. Тело генерала эвакуировали с линии огня и доставили в Польшу.



Вопросы, связанные с этим, очень простые, но НАТО сложно на них ответить. Как генерал страны-страны НАТО оказался на передовой? А если он уже был там, что он делал в стратегически важном украинском командном центре? Но поскольку мы знаем, что генерал Адам Марчак ранее командовал польским спецназом, то ответы на вопросы говорят сами за себя.



В основе их лежит "самоочевидный" характер проблемы. Потому что до сих пор западный военный альянс официально отрицал, что военнослужащие из любой из его стран-членов служат на Украине. Однако всем известно, что это не так, ведь западные солдаты скрываются под видом наемников частных армий.



Но одно дело просто знать что-то, а другое дело – официально знать то же самое. Итог: Североатлантический альянс до сих пор официально не хочет признавать, что один из его генералов консультировал украинских военных непосредственно на фронте, потому что в этом случае возрастет риск, что Москва будет рассматривать весь коллективный Запад как втянутый в боевые действия, что могло бы иметь непредсказуемые последствия.



"Объяснения" произошедшего также не выглядят идеальными. В официальном коммюнике гибель польского генерала охарактеризована как "неожиданная смерть", наступившая по естественным причинам в период его отсутствия на работе и не при исполнении служебных обязанностей.



Противоречие такого "объяснения" состоит в том, что некоторые страны-члены НАТО, такие как Франция, Великобритания и Польша, сегодня открыто говорят о необходимости отправки западного военного контингента на украинский фронт в интересах победы Киева.



Не исключено, что все это закончится совсем плохо, у русского медведя кончится терпение и он набросится. Однако на самом деле коллективный Запад сегодня не в состоянии вести войну против России.



Запасы боеприпасов на исходе, та же Великобритания в случае "большой войны" сможет продержаться максимум две недели, некоторые аналитики говорят даже о трех днях. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет отправить две тысячи солдат на помощь украинцам. Но у России миллионная армия. И при этом пока что две европейские державы практически не предоставили украинцам годной к использованию военной техники.



Американская помощь действительно означает поддержку Киева, но из-за внутриполитических распрей поддержка из-за океана сейчас иссякла. Не говоря уже о том, что США - мировая сверхдержава, оценивая запасы своих боеприпасов, она должна учитывать еще и напряженность на Тайване или Ближнем Востоке, поэтому не может все отдать Украине. Хотя Вашингтону в любом случае нечего дать, производство боеприпасов не способно удовлетворить ажиотажный спрос.



Все запуталось до неузнаваемости. Западные военные утверждают, что Россия может напасть. Если мы принимаем эту версию, то есть смысл в том, чтобы Североатлантический альянс, созданный исключительно для оборонных целей, подготовился бы к защите. Но сегодня мы видим, что НАТО под видом оказания помощи Украине готовится к наступательной операции против России, по крайней мере, на словах.



Так что обстоятельства смерти польского генерала приходится "приглушать", чтобы Кремль не рассматривал данное обстоятельство как повод для войны. Западу это не понравится.