Путин: чемпион Глобального Юга? - "Al Mayadeen"

11:25 01.04.2024 Al Mayadeen

Ливан



Путин: чемпион Глобального Юга?

Al Mayadeen: Путин своими действиями бросил вызов НАТО



Один из главных успехов Путина заключается в том, что он бросил вызов НАТО, пишет автор статьи для сайта Al Mayadeen. Президент России не только укрепил свои позиции внутри страны, но и вдохновил государства Глобального Юга обратить взор на новые горизонты, отмечается в материале.



Жанна Кадри (Janna Kadri)



Пренебрежительное отношение Москвы к Западу, особенно к экономическим санкциям и военной помощи Украине, не только послужило примером для других стран, но и подорвало легитимность идеологического превосходства Запада.



Действующий глава государства Владимир Путин в пятый раз одержал верх на президентских выборах, проходивших с 15 по 17 марта. Он победил, несмотря на все сложности. Хотя Россия часто подвергается кибератакам, уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента России был беспрецедентен, причем большинство из них поступало из Соединенных Штатов.



Уверенная победа Путина вызвала положительный отклик у многих стран Глобального Юга. Лидеры Ирана, Китая, ЮАР, Белоруссии, КНДР, стран-членов Содружества Независимых Государств и ряда стран Латинской Америки поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства.



Коллективный Запад, со своей стороны, хранил зловещее молчание по поводу победы Путина. На платформе X (бывший Twitter) было замечено несколько исключений: председатель Европейского совета Шарль Мишель предъявил стандартное обвинение в том, что выборы в России недемократичные. "Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора", – говорится в твите. Вот и все недовольство. Тем не менее у блока есть объективные причины для проявления такого беспокойства.



Конфликт на Украине



Спустя два года после начала конфликта на Украине дискуссии вокруг потенциального мирного соглашения, предполагающее вывод российских войск в обмен на сохранение территорий, начали набирать обороты. Конфликт на Украине сильно ударил по Западу, России и особенно ЕС. Деиндустриализация, сопровождающая антироссийские санкции, привела к катастрофическим последствиям для европейской экономики, ввергнув миллионы людей в финансовую нестабильность, несмотря на то что блок пытается восстановить экономический рост.



Еще большее беспокойство вызывает снижение поддержки со стороны Америки, поставившее ЕС в неловкое положение. Хотя Белый дом пообещал предоставить Киеву очередной пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, заморозка прошлых пакетов помощи из-за споров в Конгрессе по поводу ситуации на границе с Мексикой заставила союзников по НАТО усомниться в надежности Вашингтона.



Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед западными лидерами на конференции по поддержке Украины, заявил, что Европа сомневается, стоит ли вверять свое будущее американскому электорату. "Должны ли мы доверить наше будущее американскому электорату? Мой ответ – нет, независимо от результата голосов. Мы не должны ждать, чтобы узнать, какой будет результат президентских выборов в США", – сказал он.



Заявление Макрона о возможной отправке военных НАТО на Украину вызвало шквал критики. Но позже появились сообщения о том, что силы НАТО уже находятся на Украине. Учитывая тот факт, что конфликт на Украине не считается войной де-факто с точки зрения России, можно только строить догадки о потенциальном масштабе полноценного конфликта с Североатлантическим альянсом.



Западная гегемония



Настоящее достижение, с точки зрения Глобального Юга, заключается в том, что Путин бросил вызов НАТО. Он бросил вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича. Там, где Запад видит агрессию и дестабилизацию, Юг видит возмездие. Кроме того, Запад обманывал Россию по поводу реализации Минских соглашений.



Если кого-то удивляет, что страны Юга не поддерживают конфликт на Украине, то этому есть причины. Обширное многовековое наследие Запада свидетельствует о разрушительном характере его внешней политики. Глобальный Юг продолжает помнить о миллионах людей, павших жертвами империализма и военной агрессии.



Конфликт на Украине – это не просто борьба за защиту национальной безопасности России, но и своего рода месть за тысячи матерей, родивших уродцев после использования НАТО снарядов с обедненным ураном в Ираке, Ливии, Афганистане и Сербии, которые, как было доказано, увеличивают заболеваемость раком и другими формами заболеваний. Это борьба за те тысячи людей, которые умерли от болезней в результате санкций, не позволивших получить жизненно важную медицинскую помощь. Это также месть за товарищей в Иране, Индонезии и некоторых странах Латинской Америки и Африки, которые погибли, сопротивляясь несправедливости и угнетению со стороны империалистических марионеток.



Хотя Украина, возможно, и вышла победителем в пропагандистской игре, эта победа признается исключительно Западом. С другой стороны, Россия становится не только победителем в военном конфликте, но и пионером в создании нового мирового порядка.



Пренебрежительное отношение Москвы к Западу, особенно к экономическим санкциям и военной помощи Украине, не только послужило примером для других стран, но и подорвало легитимность идеологического превосходства Запада. Российская экономика продемонстрировала особенную устойчивость к давлению со стороны Запада. Она показала, что санкции можно обойти и что меры контроля за движением капитала, наряду с валютной корзиной, могут быть гораздо эффективнее, чем неолиберальные шарлатаны во главе с Западом.



Благодаря новым механизмам транзакций и изобретательным способам уклонения от санкций, ограничительные меры, похоже, больше не так сильно пугают, как раньше.



Конфликт на Украине знаменует собой поворотный момент в истории. Он сигнализирует о переходе от однополярного к многополярному мировому порядку. Страны БРИКС занимаются созданием альтернативного финансового рынка, что еще больше ускоряет этот процесс. Шумиха вокруг использования замороженных активов России лучше всего говорит о конце финансовой гегемонии США и ЕС.



Заморозка активов



Евросоюз, члены G7 и Австралия заморозили около 300 миллиардов долларов активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. При этом значительная часть из этих средств хранится в ЕС. Большинство согласно с тем, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины, но есть и разногласия касательно законности идеи конфисковать замороженные активы.



Чтобы разрешить этот спор, западные лидеры обратились за консультацией к группе экспертов-юристов, которые в совместном письме, опубликованном в феврале, пришли к единогласному выводу, что конфискация замороженных активов России не противоречит международному праву, сославшись на продолжающуюся специальную военную операцию на Украине.



Международный валютный фонд, в свою очередь, предупредил, что конфискация Западом суверенных российских активов повлечет за собой непредвиденные риски. К ним относятся риски судебных разбирательств, риски принятия контрмер и риски для международной валютной системы. Другими словами, если российские активы будут конфискованы, то страны Глобального Юга еще быстрее будут искать альтернативы, чтобы снизить свою зависимость от доллара.



Аналогичное мнение было высказано Флорианом Филиппо, лидером французской националистической партии "Патриоты", который открыто заявил, что использование замороженных активов России будет "нелегально и глупым", так как в России гораздо больше западных активов, чем российских активов на Западе. Если ЕС найдет повод для конфискации российских активов, то Россия, по его словам, примет ответные меры.



Другие высокопоставленные чиновники заявили, что необходимо создать "чрезвычайный механизм" на случай, если инициатива по использованию российских активов для поддержки Киева столкнется с непредвиденными последствиями. Банк Euroclear, где сейчас хранятся замороженные активы России и другие мировые активы на сумму более 37 триллионов евро, может столкнуться с проблемами ликвидности, если его забросают судебными исками.



Соединенные Штаты, со своей стороны, сохраняют неопределенность по этому вопросу и не проявляют никаких признаков беспокойства. Министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Бразилии признала, что существуют риски для финансовой стабильности в случае действий с замороженными суверенными российскими активами, но преуменьшила значение этого вопроса.



Альтернатив доллару, евро и йене якобы нет, утверждает Йеллен. В странах G7, по ее словам, разрабатываются различные сценарии конфискации и использования российских активов.



Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, в свою очередь, подчеркнул, что американская экономика достаточно крепка, чтобы справиться с возможными последствиями санкций.



Баланс рисков



Несмотря на все трудности, ЕС все же согласился использовать внеплановые доходы от замороженных российских активов. Euroclear, где находится примерно 191 миллиард евро (205 миллиардов долларов) российских активов, получил в 2023 году от реинвестирования замороженных активов России более 4,4 миллиардов евро. На эти деньги блок намерен закупить оружие для Украины.



Решение использовать только прибыль, а не всю сумму российских активов, показывает искреннюю обеспокоенность по поводу возможных последствий. Речь идет не только о юридических, но и военных последствиях.



Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские страны вместе взятые, и это происходит, несмотря на шквал санкций. Если бы Москва получила доступ к своим активам, замороженным на Западе, то она направила бы эти средства на развитие своей военной промышленности, что неизбежно привело бы к существенному сдвигу в балансе военной мощи.



Путин проделал отличную работу по защите интересов и национальной безопасности России. Он не только укрепил свои позиции внутри страны, но и вдохновил государства Глобального Юга обратить взор на новые горизонты. История начала двигаться в правильном направлении. Источник - ИноСМИ

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